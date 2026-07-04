Avustralya'da güneş paneli devrimi: Gündüz elektriği bedava yaptı

Artık neredeyse her evin çatısında güneş enerjisi üreten PV paneller bulunmakla kalmıyor, bataryalar da yer alıyor. Ülkede bulunan 400 bin ev tipi batarya artık hem geceleri evlerin elektriğini sağlamaya devam ediyor hem de şebekeye enerji besliyor. Bu durum kömür ve gaz santrallerini karsız hâle getiriyor, hatta zararına satış yapmaya zorluyor.
Artık evler hem elektrik üretip hem de geceleri fazla elektriği VPP (sanal elektrik enerjisi santralleri) üzerinden şebekeye sattıkları için kullanıcılara gelir sağlıyor.
Bu nedenle ülkede gündüz saat 11-14 arası elektrik bedava oldu. Akıllı sayaç taktıran ve özel tarifeye geçenler saat 11.00 - 14.00 arası elektrik Solar Sharer programı kapsamında elektriği bedava kullanıyorlar. Ancak 15.00 - 21.00 arası fiyatlar eski tarifiye göre %100 zamlı oluyor, gece ise eskiye göre %15 indirimli. Bu sayede hükümet tüketimi bedava saatlere kaydırmaya amaçlıyor. Akşam yüksek tarifeden kaçınmak için batarya kullanımını teşvik ediyor.
Devlet Mayıs ayında sırf bu nedenle teşviği %20 azalttı ve 14 kWh üzeri bataryalarda teşvik miktarını ayrıca kıstı. Ancak VPP santrallerinin giderek gücünün artması ve Sodyum İyon bataryaların daha da ucuz fiyattan piyasaya girecek olması ile yüksek talep biraz daha devam edecek.Kaynakça https://cleantechnica.com/2026/06/01/electricity-prices-fall-across-australia-as-renewables-build-momentum/ https://www.pv-magazine.com/2026/05/05/rooftop-solar-surges-to-new-high-in-australian-on-back-of-battery-boom/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: