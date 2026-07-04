Avustralya'da güneş paneli devrimi: Gündüz elektriği bedava yaptı

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Tam Boyutta Gör Avustralya dünya genelinde yaşanan enerji krizine rağmen elektrik fiyatlarını düşürme kararı aldı. 1 Temmuz itibarıyla “Varsayılan Piyasa Teklifi” fiyatları bölgesel olarak %3,4 ile %21 arasında düşecek. Bunun en büyük nedeni evlerin sadece tüketici olmak yerine, üretici - tüketici - dengeleyici statüsüne geçmiş olması.

Artık neredeyse her evin çatısında güneş enerjisi üreten PV paneller bulunmakla kalmıyor, bataryalar da yer alıyor. Ülkede bulunan 400 bin ev tipi batarya artık hem geceleri evlerin elektriğini sağlamaya devam ediyor hem de şebekeye enerji besliyor. Bu durum kömür ve gaz santrallerini karsız hâle getiriyor, hatta zararına satış yapmaya zorluyor.

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Tam Boyutta Gör Bu yaklaşım sayesinde pahalı gaz santrallerine ve keza yine pahalı kalan kömür santrallerine ihtiyaç giderek azalıyor. Bildiğiniz gibi şu anda en ucuz elektrik enerjisi kaynağı artık yenilenebilir enerji, özellikle güneş enerjisi her türlü enerji kaynağından daha ucuz.

Güneş enerjisi ucuz olsa da geceleri enerji üretemiyordu. Fakat Avustralya bunu şebeke bazlı devasa enerji santrallerine ve evlere batarya sistemleri kurarak çözdü.

Artık evler hem elektrik üretip hem de geceleri fazla elektriği VPP (sanal elektrik enerjisi santralleri) üzerinden şebekeye sattıkları için kullanıcılara gelir sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Böylece dünyada kişi başına en yüksek güneş enerjisi kurulumu olan ülkede 27 yılın en düşük gaz kullanımı yapıldı. Keza gündüz saati üretim aşırı yüksek olduğu ve talep de genelde akşam saatlerinde olduğundan üretilen elektriğin fazlası toprağa veriliyor.

Bu nedenle ülkede gündüz saat 11-14 arası elektrik bedava oldu. Akıllı sayaç taktıran ve özel tarifeye geçenler saat 11.00 - 14.00 arası elektrik Solar Sharer programı kapsamında elektriği bedava kullanıyorlar. Ancak 15.00 - 21.00 arası fiyatlar eski tarifiye göre %100 zamlı oluyor, gece ise eskiye göre %15 indirimli. Bu sayede hükümet tüketimi bedava saatlere kaydırmaya amaçlıyor. Akşam yüksek tarifeden kaçınmak için batarya kullanımını teşvik ediyor.

Tam Boyutta Gör Bu ev tipi batarya kullanımının patlamasındaki en büyük etken devasa devlet teşvikleri ve bir yılda %45 azalan batarya maliyetleri. Kullanıcılar bir de VPP’lerden (sanal elektrik enerjisi santralleri) imza bonusu alarak 12.000 -13.000 AUD olan batarya kurulum masrafını 5.000 AUD’ya düşürdüler. Üstelik VPP’lerden senelik 1.500 AUD ücret alıyorlar. Böylece yatırımın geri dönüş süresi bir anda 10 yıldan 2-3 yıla düştü. Hatta devasa talep nedeniyle kurulum şirketleri taleplere yetişemedi, daha fazla batarya kurulacakken iş gücü sıkıntısı buna engel oldu, fiyat enflasyonu bile yaşandı.

Devlet Mayıs ayında sırf bu nedenle teşviği %20 azalttı ve 14 kWh üzeri bataryalarda teşvik miktarını ayrıca kıstı. Ancak VPP santrallerinin giderek gücünün artması ve Sodyum İyon bataryaların daha da ucuz fiyattan piyasaya girecek olması ile yüksek talep biraz daha devam edecek.

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