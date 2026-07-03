BYD'den lüks sedan atağı: 905 km menzilli Seal 08 satışa sunuldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BYD, Ocean Network ailesinin yeni amiral gemisi sedanı Seal 08’i resmen tanıttı. Tam elektrikli (EV) ve şarj edilebilir hibrit (DM-i) olmak üzere iki farklı güç seçeneğiyle satışa çıkan model, 905 kilometreye varan elektrikli menzil, 1.660 kilometrelik toplam sürüş mesafesi ve standart olarak sunulan arka aks yönlendirme sistemiyle dikkat çekiyor.

Çin’de başlangıç fiyatı yaklaşık 28.980 dolar olarak açıklanan Seal 08, hem elektrikli hem de hibrit versiyonlarda Premium, Flagship ve dört tekerlekten çekişli Flagship donanımlarıyla sunuluyor. Tam elektrikli versiyonlarda 775 ila 905 kilometre arasında CLTC menzil sunulurken, hibrit model 400 kilometre saf elektrikli sürüşün ardından toplamda 1.660 kilometreye kadar yol alabiliyor.

5.150 mm uzunluğa ve 3.030 mm aks mesafesine sahip olan Seal 08, BYD’nin şimdiye kadarki en iddialı sedanlarından biri olarak konumlandırılıyor. Standart arka aks yönlendirme sistemi sayesinde otomobilin dönüş çapı yalnızca 4,95 metreye kadar düşüyor. Süspansiyon tarafında ise yol yüzeyini önceden analiz ederek ayarlamalar yapabilen DiSus-A çift odacıklı havalı süspansiyon sistemi görev yapıyor.

Tam Boyutta Gör Tam elektrikli Seal 08, 800 volt mimarisi üzerine geliştirildi ve BYD’nin ikinci nesil Blade bataryasını kullanıyor. En güçlü versiyon 510 kW güç üreterek 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,3 saniyede tamamlıyor. Aynı versiyon, CLTC normuna göre 905 kilometre menzil sunuyor. BYD ayrıca yüksek voltaj altyapısı sayesinde hızlı şarj performansının da önemli ölçüde artırıldığını belirtiyor.

Chery, bataryalarına ömür boyu garanti sunacak 11 sa. önce eklendi

Şarj edilebilir hibrit versiyonda ise 1.5 litrelik turbo benzinli motor iki elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. Toplam sistem gücü 400 kW olan modelde 45,36 kWsa kapasiteli batarya yer alıyor. Bu sayede araç yalnızca elektrikle 400 kilometre yol kat edebilirken, yakıt ve bataryanın birlikte kullanıldığı durumda toplam menzil 1.660 kilometreye ulaşıyor.

Kabin tarafında Seal 08, konfor odaklı donanımlarıyla öne çıkıyor. Tüm yolcular için havalandırma ve masaj fonksiyonları sunan modelin kokpitinde 15,6 inçlik multimedya ekranı, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 26 inç artırılmış gerçeklik destekli head-up display yer alıyor. Lidar sensörüyle desteklenen gelişmiş sürüş destek sistemi ise otomatik park ve navigasyon destekli yarı otonom sürüş özellikleri sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD'nin en iddialı sedanı Seal 08 satışa çıktı: 905 km menzil

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: