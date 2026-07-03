Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD'den lüks sedan atağı: 905 km menzilli Seal 08 satışa sunuldu

    BYD, yeni amiral gemisi Seal 08’i tanıttı. Elektrikli ve hibrit seçeneklerle gelen lüks sedan, 905 km elektrikli menzil, 1.660 km toplam sürüş ve 3,3 saniyelik 0-100 km/s performansı sunuyor.

    BYD'nin en iddialı sedanı Seal 08 satışa çıktı: 905 km menzil Tam Boyutta Gör
    BYD, Ocean Network ailesinin yeni amiral gemisi sedanı Seal 08’i resmen tanıttı. Tam elektrikli (EV) ve şarj edilebilir hibrit (DM-i) olmak üzere iki farklı güç seçeneğiyle satışa çıkan model, 905 kilometreye varan elektrikli menzil, 1.660 kilometrelik toplam sürüş mesafesi ve standart olarak sunulan arka aks yönlendirme sistemiyle dikkat çekiyor.

    Çin’de başlangıç fiyatı yaklaşık 28.980 dolar olarak açıklanan Seal 08, hem elektrikli hem de hibrit versiyonlarda Premium, Flagship ve dört tekerlekten çekişli Flagship donanımlarıyla sunuluyor. Tam elektrikli versiyonlarda 775 ila 905 kilometre arasında CLTC menzil sunulurken, hibrit model 400 kilometre saf elektrikli sürüşün ardından toplamda 1.660 kilometreye kadar yol alabiliyor.

    5.150 mm uzunluğa ve 3.030 mm aks mesafesine sahip olan Seal 08, BYD’nin şimdiye kadarki en iddialı sedanlarından biri olarak konumlandırılıyor. Standart arka aks yönlendirme sistemi sayesinde otomobilin dönüş çapı yalnızca 4,95 metreye kadar düşüyor. Süspansiyon tarafında ise yol yüzeyini önceden analiz ederek ayarlamalar yapabilen DiSus-A çift odacıklı havalı süspansiyon sistemi görev yapıyor.

    BYD'nin en iddialı sedanı Seal 08 satışa çıktı: 905 km menzil Tam Boyutta Gör
    Tam elektrikli Seal 08, 800 volt mimarisi üzerine geliştirildi ve BYD’nin ikinci nesil Blade bataryasını kullanıyor. En güçlü versiyon 510 kW güç üreterek 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,3 saniyede tamamlıyor. Aynı versiyon, CLTC normuna göre 905 kilometre menzil sunuyor. BYD ayrıca yüksek voltaj altyapısı sayesinde hızlı şarj performansının da önemli ölçüde artırıldığını belirtiyor.

    Şarj edilebilir hibrit versiyonda ise 1.5 litrelik turbo benzinli motor iki elektrik motoruyla birlikte çalışıyor. Toplam sistem gücü 400 kW olan modelde 45,36 kWsa kapasiteli batarya yer alıyor. Bu sayede araç yalnızca elektrikle 400 kilometre yol kat edebilirken, yakıt ve bataryanın birlikte kullanıldığı durumda toplam menzil 1.660 kilometreye ulaşıyor.

    Kabin tarafında Seal 08, konfor odaklı donanımlarıyla öne çıkıyor. Tüm yolcular için havalandırma ve masaj fonksiyonları sunan modelin kokpitinde 15,6 inçlik multimedya ekranı, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 26 inç artırılmış gerçeklik destekli head-up display yer alıyor. Lidar sensörüyle desteklenen gelişmiş sürüş destek sistemi ise otomatik park ve navigasyon destekli yarı otonom sürüş özellikleri sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 5 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 5 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 1 hafta önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    varta akü tarih sorgulama opel grandland x 1.5 dizel kronik sorunları whatsapp ta profil resmi yok ama çevrimiçi verrutol kaç günde etki eder suzuki grand vitara

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 &#231;ipli 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 çipli 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum