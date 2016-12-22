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LG, ev gereçlerinde güvenlik için ne tür çalışmalar yürütüyor?

2 yıl
9,2b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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LG’nin davetlisi olarak Güney Kore’ye gittik ve şirketin genel merkezinde LG yetkililerine bazı sorular ilettik. LG’nin ev elektroniği ürünlerinde Türkiye planları, güvenlik tedbirleri ve dahası video

LG’nin davetlisi olarak gittiğimiz Güney Kore’de ev elektroniği ürün grubundan bazı şirket yetkilileri ile görüşme imkanı bulduk ve kendilerine bazı sorular yönelttik. 

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sosisvesalam 2 yıl en beğenilen
haksızlık yapıyorsunuz ama kız güzel
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m.hüseyin 2 yıl
Biraz insaflı olun Allah aşına. Mesut ve Erdi bey gökten zembille gelmedi bunlar hep deneyim üstüne koyarak ilerlediler zamanla ahmet beyide ilk defa yurtdışında röpotaj yaparken gördüm. Zamanla alışacaktır
Biraz insaflı olun Allah aşına. Mesut ve Erdi bey gökten zembille gelmedi bunlar hep deneyim üstüne koyarak ilerlediler zamanla ahmet beyide ilk defa yurtdışınd...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
Tayfun Efendi 2 yıl
Helâl olsun kıza. Ne güzel konuşuyor.
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cemto 2 yıl
lg g2 aldım ekran sarardı sonra bana denk gelmiş olabilir diye sonrasında gittim g3 aldım cebimde darbe almadan yandan ekranı çatladı g4 alacaktım sonu hep kötü bittiği için almadım :) samsung s7 edge aldım kafam rahat 6 aydır sorun yok, kısacası lg almak pişmanlıktır.
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tmk20 2 yıl
Bu video güney korede mi cekildi şimdi, müdür geldi hadi video cekek sizi güney koreye götürmüşük gibi haber yapın gibi görünüyor burdan, oradaki magazalarını az ucundan gösterseydiniz falan hani, cok yavan duruyor zaten sorulan sorular kendi belirledikleri sorular diyecemde belirleye belirleye 3 sorumu seçmişler ?! biraz çekimser bi video olmuş, o kadar geldik bari bi video mu çeksek gibi 2dk ayaküstü durup çekilmiş gibi de duruyor. İçinizde o kadar da egzantirik video ceken kişiler de var biraz destek çıksaydınız arkadaşa, ilk kez görüyorum videosunu sanırım yeni yeni videolarda yüzünü göstermeye başlayan biri az destek verin.
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Nemrut17 2 yıl
Yerli ürünler falan demişte burası komik olmuş.
Yerli ürün mü var ki.
Arçelik çamaşır, klima içinde lg ürünlerine marka basıyor.
Diğerleri zaten montajcı arçelik gibi.
Bir diğer yerliler ise çinden mal ithal ediyorlar.
Dünyada Türk malı elektronik hiçbir şey yok.
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uExclamation 2 yıl Nemrut17
Nemrut17

Yerli ürünler falan demişte burası komik olmuş.
Yerli ürün mü var ki.
Arçelik çamaşır, klima içinde lg ürünlerine marka basıyor.
Diğerleri zaten montajcı arçelik gibi.
Bir diğer yerliler ise çinden mal ithal ediyorlar.
Dünyada Türk malı elektronik hiçbir şey yok.

Bilgisiz bir şekilde konuşmaktansa araştırıp konuşabilirsin!
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yimmasabi 2 yıl
LG önce kırılan ve 250-500 TL ye tamir olan telefonların camlarına çözüm getirsin, satış sonrası servis hizmetlerini ve fiyatlandırmaları revize etsin. Yeni ürünlerini de 6 ay sonraki fiyatları ile satışa çıkarsın, yormasın bekletmesin bizi.
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bydvd 2 yıl
ya bu asyalı kızlar neden bu kadar tatluuu olur arkadaş çok sempatikler...
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m.hüseyin 2 yıl
Biraz insaflı olun Allah aşına. Mesut ve Erdi bey gökten zembille gelmedi bunlar hep deneyim üstüne koyarak ilerlediler zamanla ahmet beyide ilk defa yurtdışında röpotaj yaparken gördüm. Zamanla alışacaktır
1 Yanıt Yanıtla +4
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sniper23 2 yıl m.hüseyin
m.hüseyin

Biraz insaflı olun Allah aşına. Mesut ve Erdi bey gökten zembille gelmedi bunlar hep deneyim üstüne koyarak ilerlediler zamanla ahmet beyide ilk defa yurtdışında röpotaj yaparken gördüm. Zamanla alışacaktır

Bizim insanlar sadece sonuçları görür, bir insan zenginse onun sadece zenginliği görür ama onun bunu elde etmek için katlandığı şeyleri görmez. Burda da böyle.

Zamanla düzelir diye umut ediyoruz.
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kizilsultan 2 yıl
Yazık abi sorulara bak ya. Eeeee eeee eee bu ne ya soruyu bile soramıyor. Cevap veren adam sanki bizim sipiker.
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bultar 2 yıl
Hiçbirşey sorulmamış ki.. Soruyu soran arkadaş mevzuya fransız gibi ? Daha somut ve akıcı olmalıydı. Mesut ve Erdi dışındaki neredeyse bütün röportajlar sanki çekinceyle yapılıyor. Bence bu DH'ye yakışmıyor. DH'ye yakışan Erdi'nin o operatörler toplantısıydı sanırım, orada sorduğu gibi sorular sormaktır. Sormadan çekinmeden.
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sosisvesalam 2 yıl en beğenilen
haksızlık yapıyorsunuz ama kız güzel
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