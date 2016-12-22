LG, ev gereçlerinde güvenlik için ne tür çalışmalar yürütüyor?

Haber Müdürü
LG’nin davetlisi olarak Güney Kore’ye gittik ve şirketin genel merkezinde LG yetkililerine bazı sorular ilettik. LG’nin ev elektroniği ürünlerinde Türkiye planları, güvenlik tedbirleri ve dahası video
LG’nin davetlisi olarak gittiğimiz Güney Kore’de ev elektroniği ürün grubundan bazı şirket yetkilileri ile görüşme imkanı bulduk ve kendilerine bazı sorular yönelttik.
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Yerli ürün mü var ki.
Arçelik çamaşır, klima içinde lg ürünlerine marka basıyor.
Diğerleri zaten montajcı arçelik gibi.
Bir diğer yerliler ise çinden mal ithal ediyorlar.
Dünyada Türk malı elektronik hiçbir şey yok.
Bilgisiz bir şekilde konuşmaktansa araştırıp konuşabilirsin!
Bizim insanlar sadece sonuçları görür, bir insan zenginse onun sadece zenginliği görür ama onun bunu elde etmek için katlandığı şeyleri görmez. Burda da böyle.
Zamanla düzelir diye umut ediyoruz.