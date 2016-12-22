LG, ev gereçlerinde güvenlik için ne tür çalışmalar yürütüyor?

LG’nin davetlisi olarak Güney Kore’ye gittik ve şirketin genel merkezinde LG yetkililerine bazı sorular ilettik. LG’nin ev elektroniği ürünlerinde Türkiye planları, güvenlik tedbirleri ve dahası video

LG’nin davetlisi olarak gittiğimiz Güney Kore’de ev elektroniği ürün grubundan bazı şirket yetkilileri ile görüşme imkanı bulduk ve kendilerine bazı sorular yönelttik.