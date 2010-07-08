Lenovo, Core i3 işlemcili IdeaCentre A310 modelini satışa sunuyor

Çin merkezli bilgisayar üreticisi Lenovo, IdeaCentre A300 isimli hepsi bir arada bilgisayarını güncelledi. İlk defa Ocak ayında satışa sunulan panel bilgisayarın A310 kodlu yeni versiyonu artık daha güçlü! Intel Calpella platformunu kullanan ve sadece 18.5mm kalınlığında olan sistem, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 21.5-inç boyutunda LED backlit ekrana sahip. Core i3-350M işlemcisinden güç alan ve 8GB'a kadar DDR3 bellekle konfigüre edilebilen sistem, 500GB kapasiteli depolama sürücüsü ile geliyor.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, entegre internet kamerası ve Blutooth gibi detaylara yer verilen IdeaCentre A310'a, işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit eşlik ediyor. 17 Temmuz'da Japonya'da satışa sunulacak IdeaCentre A310'un başlangıç fiyatı 1250$ olarak belirlenmiş.