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    Lenovo Aurora GK10: Uygun fiyatlı mekanik klavye arayanlara yeni alternatif

    Lenovo, yeni Aurora GK10 mekanik klavyesini uygun fiyat, RGB aydınlatma ve değiştirilebilir anahtar desteğiyle piyasaya sürdü. İşte iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen klavyenin özellikleri:

    Lenovo Aurora GK10: Uygun fiyatlı mekanik klavye tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Lenovo, mekanik klavye pazarındaki iddiasını güçlendirmek amacıyla yeni ürünü Aurora GK10’u Çin’de tanıttı. Uygun fiyatı, RGB aydınlatması ve çalışırken değiştirilebilen mekanik anahtarlarıyla dikkat çeken bu klavye, hem oyun hem de günlük kullanım için esnek bir seçenek sunuyor. Aurora GK10'un kablolu ve üç modlu olmak üzere iki farklı versiyonu mevcut ve kullanıcılar farklı kullanım senaryolarına göre tercih yapabiliyor.

    Lenovo Aurora GK10: Hem oyun hem günlük kullanıma uygun

    Aurora GK10, ergonomik ve kompakt bir tasarıma sahip. 98 tuşlu düzeni sayesinde temel işlevsellikten ödün vermeden daha az yer kaplıyor. Cihaz, çıkarılabilir Type-C kablo aracılığıyla kolayca bağlanabiliyor ve böylece taşınabilirlik açısından da avantaj sağlıyor. Üstelik, tam tuşlu sıcak değiştirilebilir soket desteği ile hem 3 pimli hem de 5 pimli mekanik anahtarlarla uyumlu çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar yazma ve oyun deneyimlerini kişisel tercihlerine göre rahatça özelleştirebiliyor.

    Klavyede üç farklı mekanik anahtar seçeneği bulunuyor: Mavi (dokunsal ve tıklamalı), Kırmızı (pürüzsüz ve doğrusal) ve Kahverengi (sessiz ve dokunsal). Her bir anahtar yaklaşık 50 milyon tuş vuruş ömrüne sahip. Tuş seyahat mesafesi 4,0 mm ± 0,4 mm ve çalıştırma mesafesi 2,0 mm ± 0,6 mm olarak belirtilmiş. Tetik basıncı ise anahtar türüne göre değişiyor. Mavi anahtarlar için 50±15 gf, Kırmızı ve Kahverengi anahtarlar içinse 45±15 gf değerleri sunuluyor.

    Lenovo Aurora GK10: Uygun fiyatlı mekanik klavye tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Aurora GK10’un en dikkat çekici özelliklerinden biri, sahip olduğu 20 farklı RGB aydınlatma efekti. Dalga, yılan ve nefes alma gibi dinamik desenler, Lenovo’nun Aurora yazılımı üzerinden özelleştirilebiliyor ve diğer uyumlu çevre birimleriyle senkronize çalışabiliyor. Ayrıca klavye üzerindeki FN tuş kombinasyonları sayesinde kullanıcılar parlaklık, efekt hızı, medya kontrolü ve ses seviyesi gibi ayarları hızlıca değiştirebiliyor ve tam N-key rollover desteğiyle de her tuş vuruşunun eksiksiz şekilde algılanmasını sağlıyor.

    Üç modlu versiyon, dahili 4000mAh pil kapasitesine sahip. Bu sayede kablosuz kullanım sırasında uzun pil ömrü sunarak hareket özgürlüğünü artırıyor. Klavyenin boyutları ise 385,9 mm uzunluk, 139 mm genişlik ve 38,32 mm yükseklik şeklinde; ağırlığı ise yaklaşık 780 gram. Son olarak fiyatlandırmalarına değinecek olursak ise kablolu modelin fiyatı yaklaşık 14 dolar olarak belirlenmişken, üç modlu versiyon da yaklaşık 25 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 

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    turkelvis 2 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

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    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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