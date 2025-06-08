Lenovo Aurora GK10: Uygun fiyatlı mekanik klavye arayanlara yeni alternatif

Lenovo Aurora GK10: Hem oyun hem günlük kullanıma uygun
Aurora GK10, ergonomik ve kompakt bir tasarıma sahip. 98 tuşlu düzeni sayesinde temel işlevsellikten ödün vermeden daha az yer kaplıyor. Cihaz, çıkarılabilir Type-C kablo aracılığıyla kolayca bağlanabiliyor ve böylece taşınabilirlik açısından da avantaj sağlıyor. Üstelik, tam tuşlu sıcak değiştirilebilir soket desteği ile hem 3 pimli hem de 5 pimli mekanik anahtarlarla uyumlu çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar yazma ve oyun deneyimlerini kişisel tercihlerine göre rahatça özelleştirebiliyor.
Klavyede üç farklı mekanik anahtar seçeneği bulunuyor: Mavi (dokunsal ve tıklamalı), Kırmızı (pürüzsüz ve doğrusal) ve Kahverengi (sessiz ve dokunsal). Her bir anahtar yaklaşık 50 milyon tuş vuruş ömrüne sahip. Tuş seyahat mesafesi 4,0 mm ± 0,4 mm ve çalıştırma mesafesi 2,0 mm ± 0,6 mm olarak belirtilmiş. Tetik basıncı ise anahtar türüne göre değişiyor. Mavi anahtarlar için 50±15 gf, Kırmızı ve Kahverengi anahtarlar içinse 45±15 gf değerleri sunuluyor.
Üç modlu versiyon, dahili 4000mAh pil kapasitesine sahip. Bu sayede kablosuz kullanım sırasında uzun pil ömrü sunarak hareket özgürlüğünü artırıyor. Klavyenin boyutları ise 385,9 mm uzunluk, 139 mm genişlik ve 38,32 mm yükseklik şeklinde; ağırlığı ise yaklaşık 780 gram. Son olarak fiyatlandırmalarına değinecek olursak ise kablolu modelin fiyatı yaklaşık 14 dolar olarak belirlenmişken, üç modlu versiyon da yaklaşık 25 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.