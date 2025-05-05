Lenovo, yeni Yoga 27 hepsi bir arada bilgisayarını tanıttı

Lenovo Yoga 27 AIO özellikleri
Lenovo Yoga 27 AIO, 2560x1440 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 400 nit parlaklığa sahip 27 inç PureSight ekranla geliyor. DisplayHDR sertifikalı olan ekran, sRGB renk gamının %99'unu kapsıyor. Aynı zamanda, TÜV Rheinland ve EyeSafe 2.0 sertifikasıyla uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor.
Hepsi bir arada bilgisayar, depolama genişletme için çift M.2 PCIe 4.0 yuvası desteğiyle 32 GB ultra hızlı LPDDR5X-7467 RAM ve varsayılan olarak 1 TB SSD ile geliyor. Büyük bir ısı borusu sistemi ve 12 cm'lik fana sahip olan cihaz, yük altında dahi 28 dB'in altında gürültü ile oldukça sessiz çalışıyor.
Bilgisayarın diğer özellikleri arasında, yüz kilidi açma ve görüntülü görüşmeler için 2,5K IR kamera, Dolby Atmos desteğine sahip JBL marka dört hoparlör, 95W ters şarj destekli USB-C 3.2 Gen 2, HDMI, USB-A, Ethernet ve bir kulaklık girişi yer alıyor.
Lenovo, akıllı dosya arama, cihazlar arası kontrol ve DeepSeek aracılığıyla cihaz içi yapay zeka görevleri sunan Xiaotian asistanı da dahil olmak üzere bilgisayarın gelişmiş AI PC özelliklerine sahip olduğunu söylüyor.
Yeni Yoga 27'nin entegre GPU'lu modeli için 1300 dolardan başlarken, RTX 4050'li varyantı ise 1800 dolardan başlayan fiyatlarla Çin'de satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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