Lenovo, yeni Yoga 27 hepsi bir arada bilgisayarını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Lenovo, Yoga 27 all-in-one (AIO) PC serisini yeniledi. Intel'ın en son Core Ultra 9 işlemcileriyle yenilenen bilgisayar, şık tasarımı ve birinci sınıf malzeme kalitesiyle dikkat çekiyor.

Lenovo Yoga 27 AIO özellikleri

Lenovo Yoga 27 AIO, 2560x1440 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 400 nit parlaklığa sahip 27 inç PureSight ekranla geliyor. DisplayHDR sertifikalı olan ekran, sRGB renk gamının %99'unu kapsıyor. Aynı zamanda, TÜV Rheinland ve EyeSafe 2.0 sertifikasıyla uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor.

Tam Boyutta Gör İşlemci tarafında, Intel'in yeni Core Ultra 9 285H CPU'su bilgisayara güç veriyor. 16 çekirdeğe ve 16 iş parçacığına sahip işlemci, 5,4 GHz zirve frekansına kadar çıkabiliyor. İşlemci ayrıca, 99 TOPS gücünde NPU'yu da barındırıyor. Grafik tarafında, Nvidia GeForce RTX 4050 GPU'su işlemciye eşlik ediyor. Ekran kartı da 194 TOPS ile yapay zeka gücüne katkıda bulunuyor.

Hepsi bir arada bilgisayar, depolama genişletme için çift M.2 PCIe 4.0 yuvası desteğiyle 32 GB ultra hızlı LPDDR5X-7467 RAM ve varsayılan olarak 1 TB SSD ile geliyor. Büyük bir ısı borusu sistemi ve 12 cm'lik fana sahip olan cihaz, yük altında dahi 28 dB'in altında gürültü ile oldukça sessiz çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Yoga 27, CNC ile işlenmiş tek parça metal şasi ve tamamen ayarlanabilir bir standa sahip. Stand, 70 mm yükseklik ayarı, -5° ila 10° eğim, otomatik ayarlı yerçekimi sensörüyle 90° dönüş ve 45° yatay dönüş desteği sunuyor.

Bilgisayarın diğer özellikleri arasında, yüz kilidi açma ve görüntülü görüşmeler için 2,5K IR kamera, Dolby Atmos desteğine sahip JBL marka dört hoparlör, 95W ters şarj destekli USB-C 3.2 Gen 2, HDMI, USB-A, Ethernet ve bir kulaklık girişi yer alıyor.

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Lenovo, akıllı dosya arama, cihazlar arası kontrol ve DeepSeek aracılığıyla cihaz içi yapay zeka görevleri sunan Xiaotian asistanı da dahil olmak üzere bilgisayarın gelişmiş AI PC özelliklerine sahip olduğunu söylüyor.

Yeni Yoga 27'nin entegre GPU'lu modeli için 1300 dolardan başlarken, RTX 4050'li varyantı ise 1800 dolardan başlayan fiyatlarla Çin'de satışa sunuldu.

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