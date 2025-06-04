Lenovo Watch S uygun fiyat ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Giyilebilir cihaz pazarında sessiz sedasız fiyat-performans ürünleri çıkarmaya devam eden Çinli Lenovo, bu kez de uygun fiyat etiketine tatmin edici özellikler sunan bir akıllı saat modelini piyasaya sürüyor.

Lenovo Watch S özellikleri ve fiyatı

Lenovo Watch S akıllı saat 1.43 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Kadran paslanmaz çelik bir çerçeveye sahip. Bluetooth 5.3 ile bağlantı kuran cihaz 70 farklı spor modunu destekliyor. Dahili depolamaya yükleyeceğiniz müzikleri oynatabilirken sesli olarak navigasyon yardımı da alabiliyorsunuz.

Uygun fiyatlı 4K kamera arayanlara: Lenovo C55 1 gün önce eklendi

Görüşme yapabildiğiniz akıllı saat senaryoya göre 7-10 gün arasında kullanım süresi sunuyor. IP68 sertifikası ile su sıçramalarına da dayanıklı olan Lenovo Watch S akıllı saat, 70$ civarında bir fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Lenovo Watch S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: