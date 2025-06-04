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    Lenovo Watch S uygun fiyat ile geliyor

    Lenovo Watch S akıllı saat modelinde 1.43 inçlik AMOLED ekran, Bluetooth görüşme, dış ortam şartlarına dayanıklılık, paslanma çelik çerçeve gibi özellikler yer alıyor.

    Lenovo Watch S Tam Boyutta Gör
    Giyilebilir cihaz pazarında sessiz sedasız fiyat-performans ürünleri çıkarmaya devam eden Çinli Lenovo, bu kez de uygun fiyat etiketine tatmin edici özellikler sunan bir akıllı saat modelini piyasaya sürüyor. 

    Lenovo Watch S özellikleri ve fiyatı

    Lenovo Watch S akıllı saat 1.43 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Kadran paslanmaz çelik bir çerçeveye sahip. Bluetooth 5.3 ile bağlantı kuran cihaz 70 farklı spor modunu destekliyor. Dahili depolamaya yükleyeceğiniz müzikleri oynatabilirken sesli olarak navigasyon yardımı da alabiliyorsunuz. 

    Görüşme yapabildiğiniz akıllı saat senaryoya göre 7-10 gün arasında kullanım süresi sunuyor. IP68 sertifikası ile su sıçramalarına da dayanıklı olan Lenovo Watch S akıllı saat, 70$ civarında bir fiyat etiketine sahip. 

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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