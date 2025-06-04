Lenovo Watch S uygun fiyat ile geliyor

Lenovo Watch S özellikleri ve fiyatı
Lenovo Watch S akıllı saat 1.43 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Kadran paslanmaz çelik bir çerçeveye sahip. Bluetooth 5.3 ile bağlantı kuran cihaz 70 farklı spor modunu destekliyor. Dahili depolamaya yükleyeceğiniz müzikleri oynatabilirken sesli olarak navigasyon yardımı da alabiliyorsunuz.
Görüşme yapabildiğiniz akıllı saat senaryoya göre 7-10 gün arasında kullanım süresi sunuyor. IP68 sertifikası ile su sıçramalarına da dayanıklı olan Lenovo Watch S akıllı saat, 70$ civarında bir fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
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