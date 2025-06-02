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    Uygun fiyatlı 4K kamera arayanlara Lenovo C55 güçlü bir alternatif sunuyor

    Lenovo, C55’i piyasaya sürdü. 64 mp Sony sensör, 4K video kaydı ve 18 kata kadar dijital yakınlaştırma gibi özelliklerle donatılan cihaz, içerik üreticiler için uygun fiyatlı alternatif oluşturuyor.

    Uygun fiyatlı 4K kamera arayanlara: Lenovo C55

    Lenovo, uygun fiyatlı dijital kamera pazarına yeni bir soluk getiren C55 modelini tanıttı. 64 megapiksel çözünürlüklü Sony CMOS sensörle donatılan cihaz, fotoğraf tutkunlarına yüksek kaliteli çekimler vadederken, hem ön hem arka kamerasıyla 4K video kayıt desteği sunuyor. Kullanıcılar, 64 GB depolama kapasitesine sahip modeli 69 dolara, 128 GB’lık versiyonu ise 78 dolara edinebiliyor.

    Kompakt ve taşınabilir bir gövdeye sahip olan Lenovo C55, yaklaşık 190 gram ağırlığında. 2.8 inçlik LCD ekranı sayesinde çekilen kareleri anında görüntülemek mümkün oluyor. Akıllı kontrol düğmesiyle donatılan cihazda, zamanlayıcı, seri çekim, özel efektler, döngüsel kayıt, hızlandırılmış çekim ve ağır çekim gibi birçok mod arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

    Kameranın dikkat çeken bir diğer özelliği ise 18 kata kadar dijital yakınlaştırma imkanı sunması. Böylece hem uzak hem de yakın kadrajlarda lens değiştirmeye gerek kalmadan çekim yapılabiliyor. Elektronik görüntü sabitleme (EIS) teknolojisi ise elde yapılan çekimlerde titreşim kaynaklı bulanıklığı en aza indiriyor. Çift “O” şeklindeki LED halka ışıklar, özellikle düşük ışıklı ortamlarda daha dengeli bir aydınlatma sağlıyor.

    Cihazın enerji ihtiyacını 1300mAh kapasiteli bir batarya karşılıyor. Bu batarya, yaklaşık 120 dakikalık fotoğraf ya da 80 dakikalık video çekimine olanak tanıyor. Şarj işlemi USB-C bağlantısı üzerinden gerçekleşirken, kullanıcılar ayrıca 128 GB’a kadar TF kart desteğiyle depolama alanını genişletebiliyor.

    Lenovo C55, şık beyaz renk seçeneğiyle satışa sunulurken, kutu içeriğinde taşıma çantası, bileklik ve USB-C kablo gibi aksesuarlar da yer alıyor. Gerek amatörler gerekse içerik üreticiler için uygun fiyatıyla öne çıkan bu model, portatif bir alternatif arayanlar için cazip bir seçenek haline geliyor.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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