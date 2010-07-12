Lenovo, IdeaPad Z360'ın satışına başladı

Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Lenovo, yeni modellerini satışa sunmaya devam ediyor. Firmadan gelen bilgilere göre ultra-taşınabilir segmentte yer alan 13-inç boyutundkai IdeaPad Z360'ın satışına başlandı. Intel Calpella platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, 2.26GHz'de çalışan Core i3-350M veya 2.4GHz'de çalışan Core i5-450M işlemcisiyle konfigüre edilebiliyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 13.3-inç LED backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, 3GB ya da 4GB bellekle satın alınabiliyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre HD Graphics veya Nvidia GeForce 310M ile alınabilen Lenovo IdeaPad Z360, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor. Diğer özellikleri arasında WiFi, Bluetooth 2.1 ve DVD yazıcı gibi detaylara yer verilen dizüstü bilgisayar 6 hücreli pil ile alınabiliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit'in eşlik ettiği Lenovo IdeaPad Z360, yurt dışında 849 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.