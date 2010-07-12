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Lenovo, IdeaPad Z360'ın satışına başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Lenovo, yeni modellerini satışa sunmaya devam ediyor. Firmadan gelen bilgilere göre ultra-taşınabilir segmentte yer alan 13-inç boyutundkai IdeaPad Z360'ın satışına başlandı. Intel Calpella platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, 2.26GHz'de çalışan Core i3-350M veya 2.4GHz'de çalışan Core i5-450M işlemcisiyle konfigüre edilebiliyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 13.3-inç LED backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, 3GB ya da 4GB bellekle satın alınabiliyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre HD Graphics veya Nvidia GeForce 310M ile alınabilen Lenovo IdeaPad Z360, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor. Diğer özellikleri arasında WiFi, Bluetooth 2.1 ve DVD yazıcı gibi detaylara yer verilen dizüstü bilgisayar 6 hücreli pil ile alınabiliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit'in eşlik ettiği Lenovo IdeaPad Z360, yurt dışında 849 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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aragorn20 8 yıl
konuyu hortlatıyorum ama kusura bakmayın z360 modelinde numpad yok yukardaki görsel z 560 a ait
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DH Misafiri 9 yıl
y500 kasaları performans kasaları diye adlandırıldığı için onlara numpad koymamışlar. bu gördüğün z kasası yani g serisinin devamı niteliğinde.Bu serilerde numpad var. ve alüminyum kasa yapısına sahip
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O.Beverly 9 yıl
15,6" Y550 notebookumda numerik tus takimi yok bu 13" de var,ya da ben mi yanlis goruyorum?Cok ilginc.Bu arada kasasi cok hosuma gitti,fume rengi acayip karizmatik duruyor.Haber icin tesekkurler.
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hacı.basat 9 yıl
Ideapad'ler de intel'de pazar payı kapmak için ter döküyor, ileriye dönük sıkı rekabet olacak pazarlardan birisi, şahsen ideapad alırsam asla intel platformlarından birini tercih etmem, Android işletim sistemi de kurarsam amd yada VIA olması bile gerekmez..
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fenerista 9 yıl
Laptobun ekran kartının iyi olmaması doğal laptopta oyun mu oynanır.
Lenovo'nun laptopları güzel.
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Batuist 9 yıl
Anlaşılan firmalar ekran kartı konusunu pekte önemsemiyorlar.. Ekran kartını daha iyi birşey yapmak için illede PCnin oyuncu PCsi diye adlandırılması gerekiyor sanki..
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