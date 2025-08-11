iPhone işlemcili ucuz Macbook'un fiyatı ortaya çıktı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın, MacBook Air'dan daha ucuza satılacak yepyeni, uygun fiyatlı bir MacBook modeli üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Yeni ürün, şirketin uzun bir aradan sonra giriş seviyesine hitap eden ilk dizüstü bilgisayarı olacak. Tayvan basınında bu konuyla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

Aktarılan bilgilere göre Apple, iPhone 16 Pro'da da kullanılan A18 Pro çipiyle donatılmış yeni bir MacBook modeli geliştiriyor. Cihazın 12.9 inçlik bir ekran taşıyacağı gelen haberler arasında. Yani oldukça kompakt olacak. Fiyat aralığının ise 599 ila 699 dolar arasında olacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Ucuz Macbook ne zaman çıkacak?

Söz konusu cihazın eğitim sektöründen ziyade, bütçesi sınırlı olan bireysel kullanıcıları hedef alacağı yönünde bilgiler de var. Apple, 10 yılı aşkın bir süredir hiç bu kadar düşük fiyatlı bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürmemişti. Şirketin mevcut en uygun fiyatlı modeli olan MacBook Air bile 999 dolardan başlıyor.

Tayvan basınına göre uygun fiyatlı MacBook'un üretimi Quanta Computer tarafından gerçekleştirilecek. Bazı bileşenlerin üretimine bu çeyreğin sonunda başlanması bekleniyor. Piyasaya çıkış tarihi olarak ise 2026'nın başları işaret edilmiş. Yeni ve uygun fiyatlı MacBook'un, yıllık Mac satışlarını %30–40 oranında artırabileceği öne sürülüyor.

