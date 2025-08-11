Giriş
    iPhone işlemcili ucuz Macbook'un fiyatı ortaya çıktı

    Apple'ın piyasaya sürmeyi planladığı giriş seviyesi MacBook'tan yeni bilgiler var. Eğitim sektöründen ziyade, bütçesi sınırlı bireysel kullanıcıları hedef alacak modelin fiyatı ortaya çıktı.

    iPhone işlemcili ucuz Macbook'un fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın, MacBook Air'dan daha ucuza satılacak yepyeni, uygun fiyatlı bir MacBook modeli üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Yeni ürün, şirketin uzun bir aradan sonra giriş seviyesine hitap eden ilk dizüstü bilgisayarı olacak. Tayvan basınında bu konuyla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

    Aktarılan bilgilere göre Apple, iPhone 16 Pro'da da kullanılan A18 Pro çipiyle donatılmış yeni bir MacBook modeli geliştiriyor. Cihazın 12.9 inçlik bir ekran taşıyacağı gelen haberler arasında. Yani oldukça kompakt olacak. Fiyat aralığının ise 599 ila 699 dolar arasında olacağı belirtiliyor.

    iPhone işlemcili ucuz Macbook'un fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Ucuz Macbook ne zaman çıkacak?

    Söz konusu cihazın eğitim sektöründen ziyade, bütçesi sınırlı olan bireysel kullanıcıları hedef alacağı yönünde bilgiler de var. Apple, 10 yılı aşkın bir süredir hiç bu kadar düşük fiyatlı bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürmemişti. Şirketin mevcut en uygun fiyatlı modeli olan MacBook Air bile 999 dolardan başlıyor.

    Tayvan basınına göre uygun fiyatlı MacBook'un üretimi Quanta Computer tarafından gerçekleştirilecek. Bazı bileşenlerin üretimine bu çeyreğin sonunda başlanması bekleniyor. Piyasaya çıkış tarihi olarak ise 2026'nın başları işaret edilmiş. Yeni ve uygun fiyatlı MacBook'un, yıllık Mac satışlarını %30–40 oranında artırabileceği öne sürülüyor.

