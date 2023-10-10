Laptop önerisi arayanlar için en iyi dizüstü bilgisayarlar (2023)

Mevcut dizüstü bilgisayarınızı yenilemek istiyor ve en iyi F/P laptop modellerini mi arıyorsunuz? Ya da üniversite için laptop önerisi mi istiyorsunuz? En iyi oyun laptop tavsiyesi mi istiyorsunuz? İster iş için, ister yazılım için, ister üniversite için uygun fiyatlı, isterseniz de oyun için en iyi dizüstü bilgisayarı arıyor olun, en iyi seçenekler burada. 2023’te alınabilecek en iyi laptoplar hangileri? İşte dünyanın en iyi dizüstü bilgisayarları sıralaması:

Dizüstü bilgisayar yorumları dikkate alındığında; en iyi laptop markaları sıralamasındaApple, Huawei, Asus ve MSI bulunuyor. 2023'te alınabilecek en iyi laptop modelleri olarak MacBook Pro M2, MacBook Air M1, Huawei Matebook D15 ve Asus Rog Strix gaming ve fiyat/performans odaklı olmalarıyla öne çıkıyor.

1️⃣ Apple MacBook Pro 14 inç (2023) Tam Boyutta Gör MacBook Pro 14 inç 2023, yazılım için laptop önerisi arayanlara tavsiye edeceğimiz bir model. MacBook Pro’yu en üst seviyeye taşıyan M2 Pro veya M2 Max işlemciyle donatılan dizüstü bilgisayar, inanılmaz güçlü performansı, uzun pil ömrü, yoğun güneş ışığı altında bile işinizi rahatça sürdürmeniz için oldukça parlak bir XDR ekrana sahip. HDMI bağlantı noktası, SDXC kart yuvası ve üç adet Thunderbolt 4 porta sahip olmasıyla ihtiyacınız olan tüm harici donanımları kulanmanızı sağlıyor. MacBook Pro 14 inç 2023 modeli, olağanüstü pil ömrüne sahip, inanılmaz derecede güçlü bir dizüstü bilgisayar. Çarpıcı ekranı, mükemmel hoparlörü, dahili mikrofonu ve ihtiyacınız olan her şeyi sunan bir iş istasyonu. Ekran : 14.2 inç, 3024x1964, 254ppi, 1600 nit, Liquid Retina XDR

: 14.2 inç, 3024x1964, 254ppi, 1600 nit, Liquid Retina XDR İşlemci : Apple M2 Pro / Apple M2 Max

: Apple M2 Pro / Apple M2 Max Bellek : 16GB RAM (96GB’a kadar yükseltilebilir)

: 16GB RAM (96GB’a kadar yükseltilebilir) Depolama : 512 GB SSD (8TB’a kadar yükseltilebilir)

: 512 GB SSD (8TB’a kadar yükseltilebilir) Portlar : 3x Thunderbolt 4 (USB-C), SDXC yuvası, HDMI, 3.5mm kulaklık girişi, MagSafe 3 portu

: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), SDXC yuvası, HDMI, 3.5mm kulaklık girişi, MagSafe 3 portu Boyut ve ağırlık : 1.55x31.26x22.12 cm, 1.60 kg

: 1.55x31.26x22.12 cm, 1.60 kg İşletim sistemi: macOS Apple MacBook Pro 14 inç (2023) Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 MacBook Pro kalitesi; Gerçekten çok hızlı bilgisayar. İnternete giriş hızı bile jet hızında, kablosuz ağ çekim gücünde çok iyi, ekran kalitesi mükemmel, hızıyla tam bir iş istasyonu. ✍🏻 Her özelliği ile on numara. Ekranı, hoparlörü, mikrofonu, malzeme kalitesi ve hepsinden önemlisi Apple ekosisteminin bir parçası olarak çok güzel çalışıyor.

2️⃣ Apple MacBook Air (M2, 2022) Tam Boyutta Gör Apple’ın M2 işlemciyle güçlendirilen MacBook Air 2022 modeli, programlama için laptop önerisi arayanlara tavsiyemizdir. Yazılım programlama amaçlı bir dizüstü bilgisayarda en önemli husus taşınabilirlik. 13.6 inç ekranlı MacBook Air, olabildiğince ince ve hafif yapısıyla kesinlikle değerlendirilmesi gereken seçeneklerden biri. 8K video düzenleme gibi ağır iş yükleri altında fanlar devreye girse de genel kullanımda tamamen sessiz çalışan bir bilgisayar. Ekran : 13.6 inç, 2560x1664, 224ppi, 500 nit, Liquid Retina

: 13.6 inç, 2560x1664, 224ppi, 500 nit, Liquid Retina İşlemci : Apple M2

: Apple M2 Bellek : 8GB RAM (24GB’a kadar yükseltilebilir)

: 8GB RAM (24GB’a kadar yükseltilebilir) Depolama : 256GB (2TB’a kadar yükseltilebilir)

: 256GB (2TB’a kadar yükseltilebilir) Portlar : MagSafe 3 şarj, 3.5mm kulaklık jakı, 2x Thunderbolt/USB 4

: MagSafe 3 şarj, 3.5mm kulaklık jakı, 2x Thunderbolt/USB 4 Boyut ve ağırlık : 1.13x30.41x21.5 cm, 1.24 kg

: 1.13x30.41x21.5 cm, 1.24 kg İşletim sistemi: macOS Apple MacBook Air (M2, 2022) Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Harika bir ürün. Bambaşka bir dünyadayım, ürünün şarjı inanılmaz uzun ve performansı harika. Hiç takılma yok, ve çok kaliteli. Macbook kullanmadan laptop kullanıyorum demeyin. Çünkü bu ürün bir başka. ✍🏻 Apple her zaman verdiğiniz paranın hakkını veriyor. Malzeme kalitesi, ekran kalitesi ve M2 işlemcinin gücü kendisini belli ediyor.

3️⃣ ASUS ProArt Studiobook Pro Tam Boyutta Gör ASUS ProArt Studiobook Pro, grafik tasarım için laptop arayanlar için tavsiyemizdir. Üst düzey donanıma sahip dizüstü bilgisayar, ağır iş yükü altında oldukça sessiz ve soğuk çalışıyor. Dokunmatik OLED ekranı parlak ve keskin, %100 DCI-P3 renk gamı sayesinde renklerin son derece önemli olduğu grafik tasarım için son derece ideal bir seçenek. Trackpad üzerinde çizim programları için bazı işlemleri daha rahat yapmanızı sağlayan özelleştirilebilir bir düğme bulunur. Grafik tasarım için Windows dizüstü bilgisayar arıyorsanız bu modele bakmadan geçmeyin. Ekran : 16 inç, 3200x2000, gözlüksüz 3D OLED

: 16 inç, 3200x2000, gözlüksüz 3D OLED İşlemci : Intel Core i9-13980HX

: Intel Core i9-13980HX Bellek : 64GB’a kadar yapılandırılabilir

: 64GB’a kadar yapılandırılabilir Depolama : 8TB’a kadar yükseltilebilir (2x4TB SSD)

: 8TB’a kadar yükseltilebilir (2x4TB SSD) Portlar : Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, SD okuyucu, HDMI 2.1, 3.5mm kulaklık girişi, Ethernet

: Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, SD okuyucu, HDMI 2.1, 3.5mm kulaklık girişi, Ethernet İşletim sistemi: Windows

4️⃣ MSI NB CREATOR Z17HX Studio Tam Boyutta Gör MSI NB CREATOR serisinden Z17HX Studio, tasarımıyla da etkileyici büyük ekranlı ve güçlü bir dizüstü bilgisayar modeli. 17 inç QHD+ 165Hz ekranı, 32GB belleği, Nvidia RTX 4060 ekran kartı, 1TB SSD depolamasıyla hem iş hem de oyun laptop olarak kullanılabilecek bir model. Işığa göre değişen ay grisi rengiyle görsel olarak da dikkat çekici bir dizüstü bilgisayar. Ekran : 17 inç, QHD+, 165Hz Dokunmatik, 16:10,

: 17 inç, QHD+, 165Hz Dokunmatik, 16:10, İşlemci : Intel Core i7-13700HX

: Intel Core i7-13700HX Ekran kartı: Nvidia RTX 4060

Nvidia RTX 4060 Bellek : 32GB RAM (2x16GB)

: 32GB RAM (2x16GB) Depolama : 1TB NVMe SSD

: 1TB NVMe SSD İşletim sistemi: Windows 11 Pro

5️⃣ Dell XPS 15 9530 Tam Boyutta Gör Dell XPS 15 9530, gün boyu taşıması kolay, ince, güçlü bir bilgisayar isteyen mühendislik öğrencileri için en iyi seçenekler arasında. Intel’in en yeni işlemcilerinden birini taşıyan Windows 11’li dizüstü bilgisayar, harika hoparlörleri, muhteşem ve akıcı InfinityEdge ekranı ve güçlü Nvidia ekran kartına sahip olmasıyla Autocad için laptop arayanlara da tavsiyemizdir. Ekran : 15.6 inç, 1920x1200, 500 nit, InfinityEdge

: 15.6 inç, 1920x1200, 500 nit, InfinityEdge İşlemci : Intel i7-13700H

: Intel i7-13700H Ekran kartı: Nvidia RTX 4050

Nvidia RTX 4050 Bellek : 16GB RAM (2x8GB)

: 16GB RAM (2x8GB) Depolama : 1TB SSD

: 1TB SSD Portlar : 1x USB 3.2 DisplayPort, 2x Thunderbolt 4, 3.5mm kulaklık jakı, SD kart yuvası

: 1x USB 3.2 DisplayPort, 2x Thunderbolt 4, 3.5mm kulaklık jakı, SD kart yuvası Boyut ve ağırlık: 18x344.72x230.14mm, 1.86 kg

18x344.72x230.14mm, 1.86 kg İşletim sistemi: Windows 11 Pro Dell XPS 15 9530 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Şık, güçlü ve uzun ömürlü. En iyisini isteyen kullanıcılar için ideal. ✍🏻 Geçmişte en az üç Dell dizüstü bilgisayar da dahil olmak üzere birden fazla dizüstü bilgisayarım vardı; bu şimdiye kadarkilerin en iyisi! Ekran kristal berraklığında, renkler muhteşem ve hız olağanüstü! Sorunsuz klavye, duyarlı ve günlük işler için tam uygun boyutta.

6️⃣ HP ProBook 455 G9 Tam Boyutta Gör Mükemmel performansı ve kullanışlı sayısal tuş takımıyla HP ProBook 455 G9, mühendislik için laptop tavsiyesi isteyenlere önerilir. Elektrik mühendisliği öğrencileri için en iyi dizüstü bilgisayarlardan biri olan ProBook 455, KiCAD ve NI Multisim gibi programları çok rahat çalıştırabilecek güçlü donanıma sahip. HP’nin bu modeli elektrik mühendislerinin ihtiyaçlarını karşılayan uygun fiyatlı en iyi laptoplar arasında. Ekran : 15.6 inç, 1920x1080, 250 nit, IPS

: 15.6 inç, 1920x1080, 250 nit, IPS İşlemci : AMD Ryzen 5 5625U

: AMD Ryzen 5 5625U Ekran kartı : AMD Radeon (tümleşik)

: AMD Radeon (tümleşik) Bellek : 16GB RAM (1x16GB)

: 16GB RAM (1x16GB) Depolama : 512GB SSD

: 512GB SSD Portlar : 1x USB-C, 3x USB Type-A, 1x HDMI 2.0b, 3.5mm kulaklık jakı

: 1x USB-C, 3x USB Type-A, 1x HDMI 2.0b, 3.5mm kulaklık jakı Boyut ve ağırlık : 35.94x23.39x1.99 cm, 1.74 kg

: 35.94x23.39x1.99 cm, 1.74 kg İşletim sistemi: FreeDOS HP ProBook 455 G9​​ Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Dizüstü bilgisayar çok estetik ve ofis için gayet kullanışlı. ✍🏻 En iyi dizüstü bilgisayar, parasına değer.

7️⃣ Acer Aspire 5 A515 Tam Boyutta Gör Acer Aspire 5, F/P laptop önerisi isteyenlere tavsiye edebileceğimiz bir model. Öğrenci olarak uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız Acer’ın bu modelini denemelisiniz. Üniversite için laptop arayanların da değerlendirmesi gereken bu dizüstünde Amd Ryzen 5 serisi işlemci, 8GB RAM, 512GB SSD bulunuyor. Ekran : 15.6 inç, 1920x1080, 60Hz, LCD

: 15.6 inç, 1920x1080, 60Hz, LCD İşlemci : AMD Ryzen 5 5625U

: AMD Ryzen 5 5625U Ekran kartı : AMD Radeon Graphics (paylaşımlı)

: AMD Radeon Graphics (paylaşımlı) Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 512GB SSD

: 512GB SSD Portlar : HDMI, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2

: HDMI, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2 Boyut ve ağırlık : 17.9x362.9x237.8 mm, 1.77 kg

: 17.9x362.9x237.8 mm, 1.77 kg İşletim sistemi: Eshell Acer Aspire 5 A515 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Araştırdığımda yükseltmeye en mantıklı olan laptopun bu olduğunu gördüm. Ram yükseltme konusunda bu bütçede bulunmaz nimet ve dahili ekran kartı da var; çok iyi. ✍🏻 Öncelikle şunu söylemek isterim; PC tam bir F/P. Gündelik işleriniz için tamamen iş görür, oyunları da hemen hemen oynatır. Yalnız oyunları şarjda oynamanız önemle rica olunur.

8️⃣ ASUS ROG STRIX SCAR 17 Tam Boyutta Gör ASUS ROG Strix Scar 17, AMD Ryzen 9 7945HX işlemcisi, NVIDIA GeForce RTX 4080 ekran kartı ile en güçlü oyun bilgisayarı laptop modeli. DLSS 3, ultra verimli Ada Lovelace mimarisi, Max-Q teknolojileriyle güçlendirilen Nvidia RTX 4080 ekran kartı ile güçlendirilen dizüstü bilgisayar, ROG Intelligent Cooling soğutma çözümünü kullanıyor. Hem işlemci hem de ekran kartı üzerinde Thermal Grizzly imzalı Conductonaut Extreme sıvı metal kullanılmış. Bilgisayarın sesi performans modunda 40 dB’i açmıyor. Laptopta yapay zeka destekli gürültü engelleme sistemi bulunuyor. Ekran : 17.3 inç, 2560x1440, 240Hz, IPS

: 17.3 inç, 2560x1440, 240Hz, IPS İşlemci : AMD Ryzen 9 7945HX

: AMD Ryzen 9 7945HX Ekran kartı : Nvidia GeForce RTX 4080

: Nvidia GeForce RTX 4080 Bellek : 16GB DDR5 4800 RAM (64GB’a kadar artırılabilir)

: 16GB DDR5 4800 RAM (64GB’a kadar artırılabilir) Depolama : 1TB PCIe 4.0 NVMe M2. SSD

: 1TB PCIe 4.0 NVMe M2. SSD Portlar : HDMI 2.1, 1x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 3.2 1, 1x USB 3.2 Gen 2, 1x 2.5G LAN

: HDMI 2.1, 1x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 3.2 1, 1x USB 3.2 Gen 2, 1x 2.5G LAN Boyut ve ağırlık: 39.5x28.2.34 cm, 3 kg

39.5x28.2.34 cm, 3 kg İşletim sistemi: FreeDOS ASUS ROG STRIX SCAR 17 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kardeşim proje çizimi için aldı. Çok memnun. ✍🏻 Biraz büyük bir bilgisayar ama performanslı ve gösterişli.

9️⃣ Monster Abra A5 V17.3.4 Tam Boyutta Gör Monster Abra A5 V17.3, oyuncu bilgisayarı laptop arayanlara tavsiye edeceğimiz bir başka model. Ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti veren Monster’ın bu oyuncu dizüstü bilgisayarı, Intel Core 11. nesil i7 11800H işlemcisi, Nvidia RTX 3050 Ti ekran kartı, 144Hz yenileme hızı sunan ekranı, özelleştirilebilir klavye aydınlatmasıyla tam da aradığınız oyuncu laptopu olabilir. Ekran : 15.6 inç, 1920x1080, 144Hz, Mat LED

: 15.6 inç, 1920x1080, 144Hz, Mat LED İşlemci : Intel Tiger Lake Core i7-11800H

: Intel Tiger Lake Core i7-11800H Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX3050 Ti

Nvidia GeForce RTX3050 Ti Belek : 32GB DDR4 RAM (2x16GB)

: 32GB DDR4 RAM (2x16GB) Depolama : 1TB M.2 SSD

: 1TB M.2 SSD Portlar : 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2 (Tip A), 1x USB 3.2 Gen2 (Tip C), HDMI 2.0, 1x Mini Display 1.4

: 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2 (Tip A), 1x USB 3.2 Gen2 (Tip C), HDMI 2.0, 1x Mini Display 1.4 Boyut ve ağırlık: 361x258x24.9 mm, 2.2 kg

361x258x24.9 mm, 2.2 kg İşletim sistemi: FreeDOS Monster Abra A5 V17.3.4 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ömür boyu bakım ücretsiz daha ne olsun. RAM'i kendiniz takarsanız garantisi bozulmuyor. Mükemmel bir bilgisayar, kendi fan uygulamasından açıp kapatabiliyor, otomatiğe alabiliyorsunuz. Kaldıramayacağı oyun yok. ✍🏻 Yazılım ve proje geliştirme için kullanacağımdan dolayı benim için gayet yeterli, ayrıca tüm oyunları da oynayabileceğim bir donanım seviyesine sahip. İki üç katı paralara diğer markalara yönelmek yerine tercih edilebilir.

🔟 HP Victus Gaming Laptop Tam Boyutta Gör HP Victus Gaming dizüstü bilgisayar, güçlü AMD işlemcisi, modern ekran kartı ve yüksek bellek kapasitesiyle en iyi oyun performansını isteyenlere. Hızlı şarj özelliğiyle 30 dakikada 0’dan %50 şarj düzeyine ulaşıyor. Oyun sırasında otomatik optimizasyon özellikleriyle en iyi performansı sunuyor. Ekran : 16.1 inç, FHD, 144Hz, IPS

: 16.1 inç, FHD, 144Hz, IPS İşlemci : AMD Ryzen 7 7840HS

: AMD Ryzen 7 7840HS Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050

NVIDIA GeForce RTX 3050 Bellek : 16GB RAM

: 16GB RAM Depolama : 512 SSD

: 512 SSD Boyut ve ağırlık: 59.6x34.4x7 cm, 2.3 kg

59.6x34.4x7 cm, 2.3 kg İşletim sistemi: FreeDOS HP Victus Gaming Laptop Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 İş için kullanıyorum. Windows'u neredeyse 2 dakikada kurdu. Tahminim i3 10100f işlemcili bilgisayarımdan 5 kat hızlıdır. Kurulumlar saniyesinde gerçekleşiyor. Isınma ve yavaşlama durumlarına hiç rastlamadım. ✍🏻 Tam bir fiyat performans laptopu. 2023 en iyi dizüstü bilgisayarlar listesinde farklı kullanım amaçlarına (yazılım, mühendislik, grafik tasarım, oyun ve diğer) yönelik en iyi modelleri listeledik. Listemizde uygun fiyatlı, bütçe dostu, F/P laptop modelleri olduğu gibi bütçe bağımsız en üst seviye laptoplar yer alıyor. Black Friday indirimleri ile bu ürünlere ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.

En iyi tablet önerileri 4 ay önce eklendi

Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler 🧐 Tam Boyutta Gör Dizüstü bilgisayarlar, yanınızda taşıyabileceğiniz kadar kompakt ancak zorlu programları çalıştıracak kadar da güçlüdür. İster evde, ister dışarıda, ister üniversitede olun, laptoplar iş yapmak veya oyun oynamak için en iyi araçtır. İster yalnızca internette geziniyor olun, ister bir araştırma makalesi yazıyor olun, ister video prodüksiyonu üzerinde çalışıyor olun, ister en iyi bilgisayar oyunlarından bazılarını oynuyor olun, hepsini bir dizüstü bilgisayarda daha konforlu şekilde yapabilirsiniz. Peki dizüstü bilgisayar alırken nelere dikkat edilmelidir? İşte laptop alırken dikkat edilmesi gereken hususlar: Platformu belirleyin; Windows mu, yoksa macOS mi? 2'si 1 arada isteyip istemediğinize karar verin. Sizin için en uygun boyut ve ağırlığı belirleyin. Klavye ve touchpadi kullanım amacınıza uygun mu? Teknik özelliklerine göz atın. Özellikle portlarını inceleyin. Pil ömrünü kesinlikle dikkate alın. İhtiyacınız olan donanımlarla bütçenizi aşmayın.

En İyi Laptop Modelleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 19162

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.