Laptop önerisi arayanlar için en iyi dizüstü bilgisayarlar (2023)

- En iyi dizüstü bilgisayarlar 2023 👍🏻
- 1️⃣ Apple MacBook Pro 14 inç (2023)
- 2️⃣ Apple MacBook Air (M2, 2022)
- 3️⃣ ASUS ProArt Studiobook Pro
- 4️⃣ MSI NB CREATOR Z17HX Studio
- 5️⃣ Dell XPS 15 9530
- 6️⃣ HP ProBook 455 G9
- 7️⃣ Acer Aspire 5 A515
- 8️⃣ ASUS ROG STRIX SCAR 17
- 9️⃣ Monster Abra A5 V17.3.4
- 🔟 HP Victus Gaming Laptop
- Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler 🧐
- Yorumlar
Mevcut dizüstü bilgisayarınızı yenilemek istiyor ve en iyi F/P laptop modellerini mi arıyorsunuz? Ya da üniversite için laptop önerisi mi istiyorsunuz? En iyi oyun laptop tavsiyesi mi istiyorsunuz? İster iş için, ister yazılım için, ister üniversite için uygun fiyatlı, isterseniz de oyun için en iyi dizüstü bilgisayarı arıyor olun, en iyi seçenekler burada. 2023’te alınabilecek en iyi laptoplar hangileri? İşte dünyanın en iyi dizüstü bilgisayarları sıralaması:
|Marka/Model 💻
|Fiyat 🏷️
|Apple MacBook Pro 14 inç (2023)
|64.000 TL
|Apple MacBook Air (M2, 2022)
|32.499 TL
|ASUS ProArt Studiobook Pro
|70.319 TL
|MSI NB CREATOR Z17HX Studio
|87.449 TL
|Dell XPS 15 9530
|74.859 TL
|HP ProBook 455 G9
|14.899 TL
|Acer Aspire 5 A515
|10.499 TL
|ASUS ROG STRIX SCAR 17
|96.149 TL
|Monster Abra A5 V17.3.4
|26.249 TL
|HP Victus Gaming Laptop
|27.999 TL
|Huawei Matebook D15
|19.999 TL
|Acer Aspire 3 A315
|8.499 TL
|Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
|9.899 TL
|Casper Excalibur G870
|34.199 TL
|Monster Huma H4
|17.799 TL
Dizüstü bilgisayar yorumları dikkate alındığında; en iyi laptop markaları sıralamasındaApple, Huawei, Asus ve MSI bulunuyor. 2023'te alınabilecek en iyi laptop modelleri olarak MacBook Pro M2, MacBook Air M1, Huawei Matebook D15 ve Asus Rog Strix gaming ve fiyat/performans odaklı olmalarıyla öne çıkıyor.
1️⃣ Apple MacBook Pro 14 inç (2023)
MacBook Pro 14 inç 2023 modeli, olağanüstü pil ömrüne sahip, inanılmaz derecede güçlü bir dizüstü bilgisayar. Çarpıcı ekranı, mükemmel hoparlörü, dahili mikrofonu ve ihtiyacınız olan her şeyi sunan bir iş istasyonu.
- Ekran: 14.2 inç, 3024x1964, 254ppi, 1600 nit, Liquid Retina XDR
- İşlemci: Apple M2 Pro / Apple M2 Max
- Bellek: 16GB RAM (96GB’a kadar yükseltilebilir)
- Depolama: 512 GB SSD (8TB’a kadar yükseltilebilir)
- Portlar: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), SDXC yuvası, HDMI, 3.5mm kulaklık girişi, MagSafe 3 portu
- Boyut ve ağırlık: 1.55x31.26x22.12 cm, 1.60 kg
- İşletim sistemi: macOS
Apple MacBook Pro 14 inç (2023) Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 MacBook Pro kalitesi; Gerçekten çok hızlı bilgisayar. İnternete giriş hızı bile jet hızında, kablosuz ağ çekim gücünde çok iyi, ekran kalitesi mükemmel, hızıyla tam bir iş istasyonu.
✍🏻 Her özelliği ile on numara. Ekranı, hoparlörü, mikrofonu, malzeme kalitesi ve hepsinden önemlisi Apple ekosisteminin bir parçası olarak çok güzel çalışıyor.
2️⃣ Apple MacBook Air (M2, 2022)
- Ekran: 13.6 inç, 2560x1664, 224ppi, 500 nit, Liquid Retina
- İşlemci: Apple M2
- Bellek: 8GB RAM (24GB’a kadar yükseltilebilir)
- Depolama: 256GB (2TB’a kadar yükseltilebilir)
- Portlar: MagSafe 3 şarj, 3.5mm kulaklık jakı, 2x Thunderbolt/USB 4
- Boyut ve ağırlık: 1.13x30.41x21.5 cm, 1.24 kg
- İşletim sistemi: macOS
Apple MacBook Air (M2, 2022) Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Harika bir ürün. Bambaşka bir dünyadayım, ürünün şarjı inanılmaz uzun ve performansı harika. Hiç takılma yok, ve çok kaliteli. Macbook kullanmadan laptop kullanıyorum demeyin. Çünkü bu ürün bir başka.
✍🏻 Apple her zaman verdiğiniz paranın hakkını veriyor. Malzeme kalitesi, ekran kalitesi ve M2 işlemcinin gücü kendisini belli ediyor.
3️⃣ ASUS ProArt Studiobook Pro
- Ekran: 16 inç, 3200x2000, gözlüksüz 3D OLED
- İşlemci: Intel Core i9-13980HX
- Bellek: 64GB’a kadar yapılandırılabilir
- Depolama: 8TB’a kadar yükseltilebilir (2x4TB SSD)
- Portlar: Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, SD okuyucu, HDMI 2.1, 3.5mm kulaklık girişi, Ethernet
- İşletim sistemi: Windows
4️⃣ MSI NB CREATOR Z17HX Studio
- Ekran: 17 inç, QHD+, 165Hz Dokunmatik, 16:10,
- İşlemci: Intel Core i7-13700HX
- Ekran kartı: Nvidia RTX 4060
- Bellek: 32GB RAM (2x16GB)
- Depolama: 1TB NVMe SSD
- İşletim sistemi: Windows 11 Pro
5️⃣ Dell XPS 15 9530
- Ekran: 15.6 inç, 1920x1200, 500 nit, InfinityEdge
- İşlemci: Intel i7-13700H
- Ekran kartı: Nvidia RTX 4050
- Bellek: 16GB RAM (2x8GB)
- Depolama: 1TB SSD
- Portlar: 1x USB 3.2 DisplayPort, 2x Thunderbolt 4, 3.5mm kulaklık jakı, SD kart yuvası
- Boyut ve ağırlık: 18x344.72x230.14mm, 1.86 kg
- İşletim sistemi: Windows 11 Pro
Dell XPS 15 9530 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Şık, güçlü ve uzun ömürlü. En iyisini isteyen kullanıcılar için ideal.
✍🏻 Geçmişte en az üç Dell dizüstü bilgisayar da dahil olmak üzere birden fazla dizüstü bilgisayarım vardı; bu şimdiye kadarkilerin en iyisi! Ekran kristal berraklığında, renkler muhteşem ve hız olağanüstü! Sorunsuz klavye, duyarlı ve günlük işler için tam uygun boyutta.
6️⃣ HP ProBook 455 G9
- Ekran: 15.6 inç, 1920x1080, 250 nit, IPS
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5625U
- Ekran kartı: AMD Radeon (tümleşik)
- Bellek: 16GB RAM (1x16GB)
- Depolama: 512GB SSD
- Portlar: 1x USB-C, 3x USB Type-A, 1x HDMI 2.0b, 3.5mm kulaklık jakı
- Boyut ve ağırlık: 35.94x23.39x1.99 cm, 1.74 kg
- İşletim sistemi: FreeDOS
HP ProBook 455 G9 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Dizüstü bilgisayar çok estetik ve ofis için gayet kullanışlı.
✍🏻 En iyi dizüstü bilgisayar, parasına değer.
7️⃣ Acer Aspire 5 A515
- Ekran: 15.6 inç, 1920x1080, 60Hz, LCD
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5625U
- Ekran kartı: AMD Radeon Graphics (paylaşımlı)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 512GB SSD
- Portlar: HDMI, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2
- Boyut ve ağırlık: 17.9x362.9x237.8 mm, 1.77 kg
- İşletim sistemi: Eshell
Acer Aspire 5 A515 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Araştırdığımda yükseltmeye en mantıklı olan laptopun bu olduğunu gördüm. Ram yükseltme konusunda bu bütçede bulunmaz nimet ve dahili ekran kartı da var; çok iyi.
✍🏻 Öncelikle şunu söylemek isterim; PC tam bir F/P. Gündelik işleriniz için tamamen iş görür, oyunları da hemen hemen oynatır. Yalnız oyunları şarjda oynamanız önemle rica olunur.
8️⃣ ASUS ROG STRIX SCAR 17
- Ekran: 17.3 inç, 2560x1440, 240Hz, IPS
- İşlemci: AMD Ryzen 9 7945HX
- Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 4080
- Bellek: 16GB DDR5 4800 RAM (64GB’a kadar artırılabilir)
- Depolama: 1TB PCIe 4.0 NVMe M2. SSD
- Portlar: HDMI 2.1, 1x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 3.2 1, 1x USB 3.2 Gen 2, 1x 2.5G LAN
- Boyut ve ağırlık: 39.5x28.2.34 cm, 3 kg
- İşletim sistemi: FreeDOS
ASUS ROG STRIX SCAR 17 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kardeşim proje çizimi için aldı. Çok memnun.
✍🏻 Biraz büyük bir bilgisayar ama performanslı ve gösterişli.
9️⃣ Monster Abra A5 V17.3.4
- Ekran: 15.6 inç, 1920x1080, 144Hz, Mat LED
- İşlemci: Intel Tiger Lake Core i7-11800H
- Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX3050 Ti
- Belek: 32GB DDR4 RAM (2x16GB)
- Depolama: 1TB M.2 SSD
- Portlar: 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2 (Tip A), 1x USB 3.2 Gen2 (Tip C), HDMI 2.0, 1x Mini Display 1.4
- Boyut ve ağırlık: 361x258x24.9 mm, 2.2 kg
- İşletim sistemi: FreeDOS
Monster Abra A5 V17.3.4 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ömür boyu bakım ücretsiz daha ne olsun. RAM'i kendiniz takarsanız garantisi bozulmuyor. Mükemmel bir bilgisayar, kendi fan uygulamasından açıp kapatabiliyor, otomatiğe alabiliyorsunuz. Kaldıramayacağı oyun yok.
✍🏻 Yazılım ve proje geliştirme için kullanacağımdan dolayı benim için gayet yeterli, ayrıca tüm oyunları da oynayabileceğim bir donanım seviyesine sahip. İki üç katı paralara diğer markalara yönelmek yerine tercih edilebilir.
🔟 HP Victus Gaming Laptop
- Ekran: 16.1 inç, FHD, 144Hz, IPS
- İşlemci: AMD Ryzen 7 7840HS
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050
- Bellek: 16GB RAM
- Depolama: 512 SSD
- Boyut ve ağırlık: 59.6x34.4x7 cm, 2.3 kg
- İşletim sistemi: FreeDOS
HP Victus Gaming Laptop Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 İş için kullanıyorum. Windows'u neredeyse 2 dakikada kurdu. Tahminim i3 10100f işlemcili bilgisayarımdan 5 kat hızlıdır. Kurulumlar saniyesinde gerçekleşiyor. Isınma ve yavaşlama durumlarına hiç rastlamadım.
✍🏻 Tam bir fiyat performans laptopu.
2023 en iyi dizüstü bilgisayarlar listesinde farklı kullanım amaçlarına (yazılım, mühendislik, grafik tasarım, oyun ve diğer) yönelik en iyi modelleri listeledik. Listemizde uygun fiyatlı, bütçe dostu, F/P laptop modelleri olduğu gibi bütçe bağımsız en üst seviye laptoplar yer alıyor. Black Friday indirimleri ile bu ürünlere ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.
Laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler 🧐
İster yalnızca internette geziniyor olun, ister bir araştırma makalesi yazıyor olun, ister video prodüksiyonu üzerinde çalışıyor olun, ister en iyi bilgisayar oyunlarından bazılarını oynuyor olun, hepsini bir dizüstü bilgisayarda daha konforlu şekilde yapabilirsiniz. Peki dizüstü bilgisayar alırken nelere dikkat edilmelidir? İşte laptop alırken dikkat edilmesi gereken hususlar:
- Platformu belirleyin; Windows mu, yoksa macOS mi?
- 2'si 1 arada isteyip istemediğinize karar verin.
- Sizin için en uygun boyut ve ağırlığı belirleyin.
- Klavye ve touchpadi kullanım amacınıza uygun mu?
- Teknik özelliklerine göz atın. Özellikle portlarını inceleyin.
- Pil ömrünü kesinlikle dikkate alın.
- İhtiyacınız olan donanımlarla bütçenizi aşmayın.
En İyi Laptop Modelleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 19162Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.