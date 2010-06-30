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Lenovo Skylight ve IdeaPad U1 Hybrid, çift çekirdekli Snapdragon platfomuna geçiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo Skylight ve IdeaPad U1 Hybrid, çift çekirdekli Snapdragon platfomuna geçiyor
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Lenovo Skylight

Dünyanın en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi olan Lenovo, ilk defa Ocak ayındaki CES fuarında gösterdiği Skylight ve IdeaPad U1 Hybrid isimli mini-bilgisayarları için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. ARM tabanlı bilgisayarlar için işletim sistemi değişikliğine giden Lenovo, kendi platformu yerine Android'e geçiş yapmaya karar verdi. Bir süre önce iptal edildikleri yönünde bazı iddialar öne sürülen Skylight ve IdeaPad U1 Hybrid modelleri için çalışmalarına devam eden Lenovo, işlemci güncellemesine gidiyor. Her iki sistemi de yıl sonuna doğru pazara sunmaya hazırlanan Lenovo, Qualcomm tarafından yılın ikinci yarısında anons edilecek yeni Snapdragon platformuna adapte olacak.

Digitimes'ın haberine göre Skylight ve IdeaPad U1 Hybrid, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, çift çekirdekli Spandragon platformunu kullanacak. 1.5GHz'de çalışan yeni platform ve Android işletim sistemiyle güçlü bir kullanım deneyimi sunacağı belirtilen sistemlerin, fonksiyonel yapıları sayesinde yüksek satış rakamlarına ulaşacakları tahmin ediliyor.

Lenovo Skylight ve IdeaPad U1 Hybrid, çift çekirdekli Snapdragon platfomuna geçiyor
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Lenovo IdeaPad U1 Hybrid


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hacı.basat 9 yıl
Ideapad ve Android ikilisi geleceğin notebook-windows'ları, AutoCAD'in android sürümü çıkaracağına dair haberler cad camiasını epey çalkalamıştı, geniş kitlelere hitap eden yaygın paket programlar tek tek android sürümleri çıkarmaya başladıkça hepimiz yaşayacağız bunu.
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murat_yanar 9 yıl
Bence harika bir makine Lenovo ya da bu yakışır.
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