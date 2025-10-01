Giriş
    Qualcomm, Arm karşısında tam zafer kazandı

    Qualcomm, Arm ile lisans davasında tam zafer kazandı. Mahkeme, Nuvia’nın sözleşme ihlali iddialarını reddetti: Öte yandan Arm ise kararı temyize götüreceğini belirtti.

    Qualcomm, Arm karşısında tam zafer kazandı Tam Boyutta Gör
    Amerikan yarı iletken devi Qualcomm, Arm tarafından açılan ve lisans anlaşmalarını hedef alan davada tam zafer elde ettiğini ilan etti. ABD Delaware Bölge Mahkemesi, Qualcomm ve iştiraki Nuvia’nın Arm ile yapılan lisans sözleşmelerini ihlal etmediğini onaylayarak Arm’ın iddialarını reddetti.

    Qualcomm zafer ilan etti

    Arm, dava kapsamında Nuvia’nın mimari lisans sözleşmesini (ALA) ihlal ettiğini iddia ediyordu. Ancak mahkeme, Qualcomm ve Nuvia’nın söz konusu sözleşmeye uygun davrandığını belirtti. Bu karar, Aralık 2024’teki jüri davasında alınan ve Qualcomm’un Nuvia ALA’sını ihlal etmediğine hükmeden kararları da onaylamış oldu. Mahkeme ayrıca Arm’ın yeni bir duruşma talebini de reddetti.

    “Mahkemenin bugünkü kararıyla Qualcomm ve iştiraki Nuvia tam bir zafer elde etti” diyen Qualcomm Genel Hukuk Danışmanı ve Kurumsal Sekreteri Ann Chaplin, “Arm’ın kendi ekosistemi ile ilişkilerinde adil ve rekabetçi bir yaklaşımı benimsemesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

    Arm itiraz edecek

    Qualcomm, Arm karşısında tam zafer kazandı Tam Boyutta Gör
    Arm’dan yapılan açıklamada, şirketin Qualcomm ile devam eden anlaşmazlıkta pozisyonuna güven duyduğu ve mahkeme kararını bozmak için hemen temyize gideceği belirtildi.

    Öte yandan Qualcomm’un Arm’a karşı açtığı ayrı dava ise halen sürüyor. Bu davada Arm’ın sözleşme ihlali, müşteri ilişkilerine müdahale ve kendi ürünlerini uzun vadeli partnerleri üzerinde avantajlı konuma getirme çabaları konu ediliyor. Beklenen duruşmanın Mart 2026’da yapılması planlanıyor.

    Bilmeyenler için Nuvia, Apple’dan ayrılan mühendisler tarafından kurulmuş ve işlemcilerde yüksek performans seviyesini iddia etmişti. Nuvia, Arm tabanlı özel işlemci çekirdekleri tasarlıyordu. Qualcomm, 2021 yılında Nuvia’yı satın almış ve bu teknolojiye erişim sağlayarak kendi çiplerini üretmeye başlamıştı. Arm ile anlaşmazlık da burada patlak vermişti. Arm, Nuvia'nın lisans şartlarının Qualcomm'a devredilemeyeceğini ve yeni bir lisans anlaşması yapılması gerektiğini savunmuştu. Nuvia’nın tasarım ve teknolojileri Qualcomm’un işlemcilerine taşınmış durumda.

    Kaynakça https://www.qualcomm.com/news/releases/2025/09/qualcomm-achieves-complete-victory-over-arm-in-litigation-challe https://www.reuters.com/business/arm-plans-appeal-final-ruling-qualcomm-dispute-2025-10-01/
