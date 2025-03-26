Arm ve Qualcomm savaşı büyüyor: Yasal mücadele tekrar başladı

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Tam Boyutta Gör Yonga seti sektörünün iki devi Arm ve Qualcomm arasındaki gerilim halen sonlanmış değil. Şimdi de Qualcomm, Arm’a karşı küresel çapta yeni bir hukuki mücadele başlattı. Şirket, Avrupa Komisyonu, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu’na yaptığı başvuruda, Arm’ı rekabeti engelleyici davranışlar yapmakla suçluyor.

Arm ve Qualcomm savaşı tekrar başladı

Kaçıranlar için Arm ve Qualcomm arasındaki gerilim, Qualcomm’un 2021’de Nuvia’yı satın almasıyla başladı. Arm, Nuvia’nın CPU tasarımlarını kullanabilmesi için Qualcomm’un önceden onay alması gerektiğini savundu. 2022’de Arm, lisans ihlali gerekçesiyle Qualcomm’a dava açarak anlaşmanın feshedilmesini talep etti. Yakın tarihte ise Arm, bu karardan vazgeçmişti. Ancak Qualcomm, bu konuda hak arayışına devam edecek gibi görünüyor.

Qualcomm'un iddialarına göre Arm, uzun yıllardır sürdürdüğü açık lisans modelinden vazgeçerek teknolojiye erişimi kısıtlamaya başladı. Bunun sonucunda da rekabetin tehdit edildiğini ve pazar yapısını bozduğunu savunuyor. Arm ise söz konusu iddialar konusunda açıklamalarda bulundu.Bu açıklamada, yasal hamlenin yalnızca Qualcomm’un kendi ticari çıkarlarını koruma çabası olduğu, Arm'ın yenilikçiliği teşvik etmeye devam ettiği ve lisans sahiplerinin sözleşmelere uygun şekilde korunduğu belirtiliyor.

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Aslına bakacak olursak Qualcomm'un başvuruları yalnızca Avrupa ve ABD ile sınırlı değil. Şirket, Güney Kore’de de Arm'a karşı şikayette bulundu. Şu an için henüz kesinleşmiş bir karar yok. Ancak sektörün iki büyük oyuncusu arasında yaşanan gerilim, önümüzdeki yıllarda çip endüstrisini yeniden şekillendirebilir.

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Çip sektöründe yeni kriz: Arm ve Qualcomm savaşı büyüyor