    Snapdragon işlemciler için AirDrop desteği geliyor

    Google'ın Pixel 10 serisiyle başlattığı Quick Share–AirDrop entegrasyonu genişliyor. Qualcomm’un resmi açıklaması, bu özelliğin yakında Snapdragon cihazlarda da etkinleşeceğini doğruluyor.

    Snapdragon işlemciler için AirDrop desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın Pixel 10 serisiyle başlattığı Quick Share-AirDrop dosya aktarımı entegrasyonu, artık yalnızca Tensor tabanlı telefonların ayrıcalığı olmaktan çıkıyor. Qualcomm'un yaptığı açıklama, özelliğin Snapdragon cihazlara da geleceğini doğruladı ve Android ile iOS arasındaki kapalı dosya paylaşım döngüsünü önemli ölçüde esnetiyor.

    Snapdragon için AirDrop desteği geliyor

    Kaçıranlar için Google, kısa süre önce Pixel 10 serisinin Quick Share üzerinden iPhone’lardaki AirDrop’a dosya gönderebildiğini açıklamıştı. Bu yenilik, iki platform arasında fotoğraf veya belge paylaşımını daha pratik hale getiriyor. Şirket, başlangıçta geniş bir cihaz listesi paylaşmamıştı. Özellik yalnızca Tensor G5 kullanan Pixel 10 serisinde aktif durumda bulunuyor.

    Qualcomm'un resmi X hesabından gelen açıklama, bu kısıtlamanın uzun sürmeyeceğini gösteriyor. Snapdragon ekibi, Google’ın duyurusunu yeniden paylaşarak "yakında Snapdragon cihazlarda da etkinleşeceğini" belirten kısa bir mesaj yayımladı. Destek verilecek işlemci modelleri veya zaman çizelgesi hakkında ise resmi bilgiler paylaşılmış değil.

    Öte yandan MediaTek ve Samsung cephesinden herhangi bir yorum gelmiş değil. Quick Share’ın Android’e gömülü bir özellik olduğu düşünülürse, Dimensity ve Exynos cihazların da bu özelliğe dahil olması muhtemel görünüyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

