Snapdragon işlemciler için AirDrop desteği geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın Pixel 10 serisiyle başlattığı Quick Share-AirDrop dosya aktarımı entegrasyonu, artık yalnızca Tensor tabanlı telefonların ayrıcalığı olmaktan çıkıyor. Qualcomm'un yaptığı açıklama, özelliğin Snapdragon cihazlara da geleceğini doğruladı ve Android ile iOS arasındaki kapalı dosya paylaşım döngüsünü önemli ölçüde esnetiyor.

Snapdragon için AirDrop desteği geliyor

Kaçıranlar için Google, kısa süre önce Pixel 10 serisinin Quick Share üzerinden iPhone’lardaki AirDrop’a dosya gönderebildiğini açıklamıştı. Bu yenilik, iki platform arasında fotoğraf veya belge paylaşımını daha pratik hale getiriyor. Şirket, başlangıçta geniş bir cihaz listesi paylaşmamıştı. Özellik yalnızca Tensor G5 kullanan Pixel 10 serisinde aktif durumda bulunuyor.

Qualcomm'un resmi X hesabından gelen açıklama, bu kısıtlamanın uzun sürmeyeceğini gösteriyor. Snapdragon ekibi, Google’ın duyurusunu yeniden paylaşarak "yakında Snapdragon cihazlarda da etkinleşeceğini" belirten kısa bir mesaj yayımladı. Destek verilecek işlemci modelleri veya zaman çizelgesi hakkında ise resmi bilgiler paylaşılmış değil.

Android kullanıcıları dikkat! Sturnus tehdidi ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Öte yandan MediaTek ve Samsung cephesinden herhangi bir yorum gelmiş değil. Quick Share’ın Android’e gömülü bir özellik olduğu düşünülürse, Dimensity ve Exynos cihazların da bu özelliğe dahil olması muhtemel görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: