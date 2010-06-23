Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Lenovo U1 Hybrid ve Skylight için hazırlık çalışmaları devam ediyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,8b
1
3
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

IDC'nin rakamlarına göre dünyanın en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi olan Lenovo, U1 Hybrid ve Skylight isimli mini-bilgisayarları için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi, geliştirmekte olduğu Linux tabanlı özel işletim sistemi (Skylight OS) projesinden vazgeçen Lenovo, her iki sisteminde de Google Android platformunu kullanmaya hazırlanıyor. Hem tablet hem de netbook olarak kullanılabilen U1 Hybrid ve Qualcomm Snapdragon platformunu baz alan Skylight isimli ultra-taşınabilir sistemini aşamalı olarak pazara sunmayı planlayan Lenovo, satış tarihi hakkında net bir bilgi vermezken, beklentilerin yılın son çeyreğine yönelik olduğunu söyleyebiliriz.

Donanım özellikleri sabit kalan ancak yazılım tarafnda işletim sistemi değişikliğine gidilen sistemlerin fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak özellikle U1 Hybrid modelinin ucuz olması beklenmiyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
çok güzel bir düşünce..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 9 yıl
Tanıtımını görmüştüm, tabletin tepki hızı çok düşüktü. Umarım E.S. olduğu için öyledir, gerçektede tanıtımdaki gibi kasılarak çalışırsa eğer Lenovo ölü doğan bir çocuk Dünyaya getirmiş olacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 9 yıl
apple touch lardada bu tür birşey yapılmıştı.her tablet bu tür kasalara uyuyorsa.son kullanıcı ayrı ayrı alma fikrinede kapılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl MAXFLASH Rapstore 128GB SSD Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim