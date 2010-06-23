Lenovo U1 Hybrid ve Skylight için hazırlık çalışmaları devam ediyor

IDC'nin rakamlarına göre dünyanın en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi olan Lenovo, U1 Hybrid ve Skylight isimli mini-bilgisayarları için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi, geliştirmekte olduğu Linux tabanlı özel işletim sistemi (Skylight OS) projesinden vazgeçen Lenovo, her iki sisteminde de Google Android platformunu kullanmaya hazırlanıyor. Hem tablet hem de netbook olarak kullanılabilen U1 Hybrid ve Qualcomm Snapdragon platformunu baz alan Skylight isimli ultra-taşınabilir sistemini aşamalı olarak pazara sunmayı planlayan Lenovo, satış tarihi hakkında net bir bilgi vermezken, beklentilerin yılın son çeyreğine yönelik olduğunu söyleyebiliriz.

Donanım özellikleri sabit kalan ancak yazılım tarafnda işletim sistemi değişikliğine gidilen sistemlerin fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak özellikle U1 Hybrid modelinin ucuz olması beklenmiyor.