    Arm, Nvidia'nın NVLink Fusion ekosistemine katıldı

    Arm’ın NVLink Fusion ekosistemine katılmasıyla Arm tabanlı işlemciler Nvidia GPU’larla yerel uyumluluk kazandı. Bu adımla veri merkezlerinde Nvidia’nın ekosistemin daha da güçleniyor.

    Arm, Nvidia'nın NVLink Fusion ekosistemine katıldı Tam Boyutta Gör
    Supercomputing ’25 etkinliğinde yapılan duyuruyla Arm’ın Nvidia’nın NVLink Fusion ekosisteminin resmi olarak katıldığı açıklandı. Arm’ın bu yapıya katılması, teknolojiyi artık iki büyük mikro­mimari geliştiricisi ve toplamda dört CPU üreticisinin desteklediği yeni bir aşamaya taşıyor.

    Arm için faydaları çok büyük

    Bu adım, Arm tabanlı işlemcilerin Nvidia’nın GPU ve AI hızlandırıcılarıyla doğrudan, yüksek bant genişlikli ve tutarlı iletişim kurabileceği anlamına geliyor. Böylece Arm müşterileri ilk kez Nvidia’nın Grace dışındaki GPU’larla NVLink üzerinden bütünleşebilen sunucu işlemcileri geliştirebilecek.

    Nvidia Veri Merkezi Ürün Pazarlama Başkanı Dion Harris, Arm’ın mimarilerine yerleştirilen NVLink IP’sinin özelleştirilmiş CPU-SoC çözümlerinin daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha düşük karmaşıklıkla geliştirilebilmesini mümkün kıldığını vurguladı. Arm’ın geniş iş alanı göz önüne alındığında NVLink Fusion desteği şirket için üç ayrı boyutta stratejik değer taşıyor. IP sağlayıcı kimliğiyle Arm, veri merkezi pazarında Nvidia GPU’larına yerel uyumluluk sağlayan CPU tasarımları sunabilen tek geniş ölçekli alternatif haline geliyor.

    Arm, Nvidia'nın NVLink Fusion ekosistemine katıldı Tam Boyutta Gör
    Bu durum, Arm mimarisini dev veri merkezleri için çok daha cazip kılıyor. Zira bugüne kadar NVLink tabanlı GPU bağlanabilirliğine sahip tek işlemci ailesi Grace idi. Yeni dönemde Arm lisansına sahip olanlar (Google, Meta, Microsoft gibi) kendi veri merkezi çiplerinde aynı entegrasyonu gerçekleştirebilecek. Bilindiği gibi bu firmalar da ARM tabanlı kendi işlemcilerini geliştiriyor.

    Arm, aynı zamanda kendi sunucu sınıfı işlemcilerini geliştiren bir şirket. NVLink Fusion’ın yerel entegrasyonu sayesinde Arm’ın gelecekteki kurumsal CPU’ları, Nvidia tabanlı sistemlerde Grace ve Vera ile olduğu kadar Intel Xeon ile de doğrudan rekabet edebilecek konuma geliyor.

    NVLink Fusion desteği, Arm’ın ISA lisans sağlayıcı olarakkonumunu da güçlendirecek. NVLink yapısı üzerinden Nvidia GPU’larıyla doğal uyumluluk, Arm tabanlı tasarımları PCIe ile sınırlı alternatiflere göre daha geleceğe dönük hale getiriyor. Bu avantaj, x86 ve RISC-V gibi rakip mimariler için kısa vadede erişilmesi zor bir eşik.

    Nvidia’dan stratejik hamle

    Nvidia açısından bakıldığında Arm’ın ekosisteme dahil olması, şirketin kendi CPU’larını üretmek zorunda kalmadan NVLink uyumlu işlemci havuzunu dramatik ölçüde genişletmesini sağlıyor. Arm lisanslı özel SoC’ların NVLink’i doğrudan bünyesine katabilmesi Nvidia GPU’larını merkez alan gelecekteki sunucuların neredeyse tamamının Arm tabanlı çözümlerle uyumlu olacağı anlamına geliyor. Bu durum, hem UALink gibi açık alternatiflerin cazibesini hem de AMD, Broadcom ve Tenstorrent gibi rakip hızlandırıcı ekosistemlerinin etkisini azaltabilir. Ayrıca, egemen AI projelerinde Arm CPU tercih eden hükümetler veya bulut sağlayıcılar için de Nvidia çözümlerinin çok daha kolay benimsenmesini sağlıyor.

