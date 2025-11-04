Lenovo AI Glasses V1 dahili prompter ile geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı gözlük yarışından geri kalmak istemeyen Çinli Lenovo, tam renkli bir ekrandan ziyade gözleri yormayacak şekilde temel fonksiyonları yerine getirmenizi sağlayan dalga kılavuzu ekrana sahip bir gözlük duyurdu.

Lenovo AI Glasses V1 özellikleri ve fiyatı

Lenovo AI Glasses V1 akıllı gözlük standart bir gözlükten farklı değil. 1.8mm kalınlık ve 15×11mm kutu alanı ile kullanıcıya geniş bir görme açısı oluşturuyor. 38 gram ağırlık ile kullanıcıyı da rahatsız etmiyor.

İç kısımda 2000 nit parlaklığa kadar ulaşan ışık dalga kılavuzu tabanlı bir ekran yer alıyor. Ekran istenirse tek yada iki göze de yansıtılabiliyor. Görüş kalitesini etkilemeden istikrarlı görüntü sunan ekran yanında çift mikrofon ve çift hoparlör de bulunuyor. Dış kısımdaki dokunmatik alandan kontrol sağlamak da mümkün.

Kaynak olarak mobil cihazları kullanan gözlük, Tianxi akıllı asistan ile ses komutlarını kullanarak gerçek zamanlı çeviri, çoklu ses ile karşı tarafa doğrudan sesli tercüme yapabilme çağrı yönetme, navigasyon gibi fonksiyonları çalıştırabiliyor.

Yazılım tarafında dahili bir teleprompter özelliği de mevcut. Eğer Lenovo akıllı yüzüğüne sahipseniz ekrandaki yazıları kaydırma ve geçiş gibi kontroller sağlayabiliyorsunuz. Gözlük playback modunda 2.6 saat, çeviri modunda 8-10 saat, teleprompter modunda ise 4 saate kadar kullanılabiliyor. 250 saate kadar bekleme süresi sunan gözlük 40 dakikada tam şarja ulaşıyor. Lenovo AI Glasses V1 akıllı gözlük modeli 562$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulacak.

