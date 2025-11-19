Microsoft, 132 çekirdekli yeni nesil Cobalt 200 işlemcisini tanıttı

Cobalt 200 kullanıma alındı
Yapılan duyuruya göre Cobalt 200 işlemcili ilk sunucular Microsoft veri merkezlerinde çalışmaya başladı. Ancak küresel erişimin 2026’da genişlemesi bekleniyor. Microsoft’un özel işlemci yolculuğu aslında 2 yıl önce Cobalt 100 ile başlamıştı. Bu CPU, geçtiğimiz yıl genel kullanıma alınmış ve dünya genelinde 32 Azure bölgesinde kullanılmaya başlanmıştı.
Şirket, yalnızca bir yıl içinde kritik müşteri iş yüklerinin hızla bu platforma taşındığını belirtiyor. Databricks ve Snowflake gibi analiz devleri, yüksek verimlilik ve fiyat-performans dengesi nedeniyle Cobalt 100’e yönelirken Microsoft’un kendi hizmetleri de önemli kazanımlar elde etti. Microsoft Teams, eski platformuna göre yüzde 45’e varan performans artışı sağladı, medya işleme tarafında ise aynı görevi yürütmek için yüzde 35 daha az çekirdek yeterli oldu.
İhtiyaçlara göre özel olarak tasarlandı
Yeni işlemcinin merkezinde ise Arm’ın en güncel performans odaklı mimarisine dayanan Neoverse CSS V3 üzerinde inşa edilen Cobalt 200 SoC bulunuyor. Her çipte 132 aktif çekirdek, çekirdek başına 3 MB L2 önbellek ve toplam 192 MB L3 sistem önbelleği yer alıyor. Üstelik işlemci, enerji verimliliğini artırmak için TSMC’nin 3 nm üretim sürecini kullanıyor. Microsoft’un özgün yeniliklerinden biri olan çekirdek başına dinamik voltaj ve frekans ölçekleme (DVFS) sistemi de korunmuş durumda. Bu sayede her çekirdek çalışma yüküne göre bağımsız şekilde optimize edilebiliyor.
Şirketin analizleri sırasında sık tekrarlanan sıkıştırma, açma ve şifreleme işlemlerinin bulut iş yüklerinin yüzde 30’undan fazlasında yoğun şekilde kullanıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Cobalt 200, bu üç işlemi CPU çekirdeklerinden bağımsız yürüten özel hızlandırıcı blokları içeriyor. Örneğin Azure SQL, sıkıştırma ve şifreleme görevlerini bu hızlandırıcılara aktararak CPU kaynaklarını müşteri sorgularına kaydırabiliyor.
Microsoft, Cobalt 200'ü küresel veri merkezlerine yaymaya devam ediyor. Şirket, 2026 yılında daha geniş erişim planlarken bu yeni işlemci neslinin müşterilerin bulut uygulamalarında yeni bir verimlilik ve performans dönemi başlatmasını bekliyor.