El konsolu önerisi isteyenlere en iyi taşınabilir oyun konsolları (2024)

El oyun konsolları, yeni bir kavram değil ancak modern taşınabilir oyun cihazları 90'lardaki atalarıyla karşılaştırıldığında bambaşka bir seviyede. Nintendo Switch gibi ikonik hibrit konsollar, 2017’de taşınabilir oyunlarda yeni bir çağın başlamasına yardımcı oldu. Valve’ın Steam Deck el konsolu da ile de taşınabilir oyun bilgisayarları daha fazla dikkat çekmeye başladı. O zamandan bu yana, Game Boy’un ruhunu taşıyan ilginç konsollardan üst seviye donanımlara sahip taşınabilir en iyi oyunculara kadar, çantanıza atıp götürebileceğiniz çeşitli cihazlar çıktı. Peki, 2024’te hangi el konsolu alınmalı? Herhangi bir el konsolunu almadan önce, gerçekten oynamak istediğiniz oyunları belirlemeniz gerekiyor. Oyunlarınız ister Steam’de ister Epic Games Store’da ister Xbox Game Pass’te isterse de Nintendo eShop’ta olsun, en iyi taşınabilir oyun konsolları öneri listesi burada.

Taşınabilir oyun konsolları yorumları dikkate alınarak, en iyi el konsolu markaları sıralamasında Valve, Nintendo, Sony ve Razer geliyor. 2024'te satın alınabilecek el oyun konsolu tavsiyesi olarak ise Steam Deck, Nintendo Switch ve Sony PlayStation Portal modeli üst seviye donanıma sahip olmalarıyla sıkça öneriliyor.

✍🏻 Gayet güzel. Her yerde Cyberpunk 2077 oynamak gibisi yok. Ürün, taşıma çantası ve mührü ile geliyor.

3️⃣ Nintendo Switch Lite

Tam Boyutta Gör Nintendo, en iyi el konsolu markası olarak biliniyor. Nintendo Switch Lite, Türkiye’de de en uygun fiyata satın alabileceğiniz el oyun konsolu. Ufak form faktörüyle sırt çantasına ve hatta büyük bir cebe sığabildiğinden en iyi taşınabilir oyun konsollarından biri. Mavi, pembe, mor, gri ve sarı dahil olmak üzere aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi güzel renkle geliyor. Tasarım noktasında, kalın plastik kullanılması sebebiyle düşürme ve çizilmeye karşı Nintendo Switch modeline kıyasla daha dayanıklı. 720p çözünürlükte bir ekrana bakıyorsunuz. Pil, 4 saat aktif oyun oynama süresi sunuyor, yaklaşık 3 saat içinde de tamamen şarj oluyor. Lite model, hasar görmesi zor, kalın ve dayanıklı plastikten yapıldığından, Joy-Con’lar yerleşik olduğundan çocuklar için en iyi el konsollarından biri. Tabii ki fiyat olarak da hem Nintendo Switch hem de Nintendo Switch OLED’den çok daha ucuz.

Nintendo Switch Lite özellikleri

Ekran: 5.5 inç, 1280 x 720, LCD

İşlemci: NVIDIA Tegra (özelleştirilmiş)

Bellek: 4 GB RAM (LPDDR4)

Depolama: 32 GB (microSD kart yuvası mevcut)

Bağlantı: Bluetooth 4.1, NFC , Wireless LAN (802.11ac)

, Wireless LAN (802.11ac) Batarya: 3570 mAh

Boyut ve ağırlık: 91.1 x 208 x 13.9 mm, 275 gr

Nintendo Switch Lite Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Ürün çok güzel; tam bir el konsolu. Ekranı çok güzel, renkler doygun, grafikler keskin. Normal Switch'ten birazcık küçük olduğu için ppi daha fazla; bu da ekranı daha güzel kılıyor. Almak isteyen herkese öneririm.

✍🏻 Gameboydan bu yana aldığım ilk taşınabilir konsolum ve gerçekten hayran kaldım. Öncelikle inanılmaz hafif, ekran parlıklığı gayet yeterli ancak en yüksekte ses kapasitesi biraz düşük. Bluetooth kulaklıkları destekliyor, kablolu da bağlanabiliyor. E-shop üzerinden oyunların çoğunu nispeten daha ucuza alabilirsiniz. Nintendo'nun kendi oyunları ise çoğunlukla TR piyasasından daha pahalıya geliyor. Bu kısımlara zaman ayırmak, oyuna biraz bütçe oluşturmak dert değil ise kesinlikle tavsiye ederim. Her an her yerde keyifle oyun oynamayı özlemişim.