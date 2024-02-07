El konsolu önerisi isteyenlere en iyi taşınabilir oyun konsolları (2024)

El oyun konsolları, yeni bir kavram değil ancak modern taşınabilir oyun cihazları 90'lardaki atalarıyla karşılaştırıldığında bambaşka bir seviyede. Nintendo Switch gibi ikonik hibrit konsollar, 2017’de taşınabilir oyunlarda yeni bir çağın başlamasına yardımcı oldu. Valve’ın Steam Deck el konsolu da ile de taşınabilir oyun bilgisayarları daha fazla dikkat çekmeye başladı. O zamandan bu yana, Game Boy’un ruhunu taşıyan ilginç konsollardan üst seviye donanımlara sahip taşınabilir en iyi oyunculara kadar, çantanıza atıp götürebileceğiniz çeşitli cihazlar çıktı. Peki, 2024’te hangi el konsolu alınmalı? Herhangi bir el konsolunu almadan önce, gerçekten oynamak istediğiniz oyunları belirlemeniz gerekiyor. Oyunlarınız ister Steam’de ister Epic Games Store’da ister Xbox Game Pass’te isterse de Nintendo eShop’ta olsun, en iyi taşınabilir oyun konsolları öneri listesi burada.
Taşınabilir oyun konsolları yorumları dikkate alınarak, en iyi el konsolu markaları sıralamasında Valve, Nintendo, Sony ve Razer geliyor. 2024'te satın alınabilecek el oyun konsolu tavsiyesi olarak ise Steam Deck, Nintendo Switch ve Sony PlayStation Portal modeli üst seviye donanıma sahip olmalarıyla sıkça öneriliyor.
Ekran: 7 inç, 1280 x 800 X RGB, 400 nit, 60Hz, IPS LCD
Bağlantı: Bluetooth 5.0, WiFi 6E
Güç: 40 Wh pil, USB-C, 45W şarj
Boyut ve ağırlık: 298 x 117 x 49mm, 669 gr
İşletim sistemi: SteamOS 3 (Arch tabanlı)
Steam Deck Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Gayet güzel. Her yerde Cyberpunk 2077 oynamak gibisi yok. Ürün, taşıma çantası ve mührü ile geliyor.
✍🏻 Hemen geldi. Kullanıcı arayüzü, kullanımı cok rahat. Steam'deki çoğu oyunu çalıştırıyor, zamanla daha çok oyun destekleyecektir. Performansı ve görüntü kalitesi baya güzel. Ücret olarak çok gibi gelse de diğer konsollara gore uzun vadede daha kârlı olacak gibi.
2️⃣ Steam Deck OLED
Steam Deck OLED özellikleri
İşlemci: 6 nm AMD APU
Bellek: 16 GB RAM (LPDDR5)
Depolama: 512 GB / 1 TB NVme SSD
Ekran: 7.4 inç, 1280 x 800 x RGB, 1000 nit, 90Hz, HDR OLED
Bağlantı: Bluetooth 5.3, WiFi 6E
Güç: 50 Wh pil, USB-C, 45W şarj
Boyut ve ağırlık: 298 x 117 x 49 mm, 640 gr
İşletim sistemi: SteamOS 3 (Arch tabanlı)
3️⃣ Nintendo Switch Lite
Nintendo Switch Lite özellikleri
Ekran: 5.5 inç, 1280 x 720, LCD
İşlemci: NVIDIA Tegra (özelleştirilmiş)
Bellek: 4 GB RAM (LPDDR4)
Depolama: 32 GB (microSD kart yuvası mevcut)
Bağlantı: Bluetooth 4.1, NFC, Wireless LAN (802.11ac)
Batarya: 3570 mAh
Boyut ve ağırlık: 91.1 x 208 x 13.9 mm, 275 gr
Nintendo Switch Lite Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün çok güzel; tam bir el konsolu. Ekranı çok güzel, renkler doygun, grafikler keskin. Normal Switch'ten birazcık küçük olduğu için ppi daha fazla; bu da ekranı daha güzel kılıyor. Almak isteyen herkese öneririm.
✍🏻 Gameboydan bu yana aldığım ilk taşınabilir konsolum ve gerçekten hayran kaldım. Öncelikle inanılmaz hafif, ekran parlıklığı gayet yeterli ancak en yüksekte ses kapasitesi biraz düşük. Bluetooth kulaklıkları destekliyor, kablolu da bağlanabiliyor. E-shop üzerinden oyunların çoğunu nispeten daha ucuza alabilirsiniz. Nintendo'nun kendi oyunları ise çoğunlukla TR piyasasından daha pahalıya geliyor. Bu kısımlara zaman ayırmak, oyuna biraz bütçe oluşturmak dert değil ise kesinlikle tavsiye ederim. Her an her yerde keyifle oyun oynamayı özlemişim.
4️⃣ Nintendo Switch OLED
Nintendo Switch OLED özellikleri
Ekran: 7.0 inç, 1280 x 720x OLED
İşlemci: NVIDIA Tegra (özelleştirilmiş)
Bellek: 4 GB RAM
Depolama: 64 GB (microSD kart ile 2TB’a kadar artırılabilir)
Bağlantı: Bluetooth 4.1, WiFi 802.11ac
Batarya: 4310 mAh
Boyut ve ağırlık: 101 x 241.3 x 13.9 mm, 322 gr
Nintendo Switch OLED Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kutu çok iyi paketlenmişti. Animal crossing edition alacaktım ama aralarında ufak bir fiyat farkı olduğu için OLED konsolunu almıştım, iyi ki de öyle yapmışım; renkleri mükemmel ve kumandaların da beyaz olması çok güzel. Normal switch ile boyut aynı ama OLED’de ekran daha büyük, Switch'teki gibi siyah boşluk olmuyor. Fiyatı da şu anki piyasaya göre uygun. Çok teşekkür ederim.
✍🏻 Ürün gayet eğlenceli. Diğer platformlara göre fiziksel ve dijital oyunların hepsi çok pahalı ama taşınabilir oluşu, şarjın muhteşem performansı, OLED kalitesi ve Switch'in modüler özellikleri müthiş. Kesinlikle pişman etmez.
5️⃣ Sony PlayStation Portal
Sony PlayStation Portal özellikleri
Ekran: 8 inç, 1920 x 1080, 60Hz, IPS LCD
Boyut ve ağırlık: 355.6 x 98.55 x 152.4 mm, 529 gr
Depolama: 32 GB (microSD kart ile 2TB’a genişletilebilir)
Batarya: 5000 mAh
İşletim sistemi: Android 14
Boyut ve ağırlık: 260 x 85 x 11mm, 401 gr
7️⃣ MSI Claw
MSI Claw özellikleri
Ekran: 7 inç, 1920 x 1080, IPS
İşlemci: Intel Core Ultra 7 155H
GPU: Intel Arc Graphics
Bellek: 16 GB RAM (LPDDR5)
Depolama: 512 GB / 1 TB (NVMe PCIe Gen4)
Portlar: 1x USB-C, 1x MicroSD kart okuyucu
Bağlantı: Intel Killer BE WiFi 7, Bluetooth 5.4
Güvenlik: Parmak izi okuyucu
Batarya: 53 Wh
İşletim sistemi: Windows 11 Home
Boyut ve ağırlık: 294 x 117 x 21.2mm, 675 gr
8️⃣ Lenovo Legion Go
Lenovo Legion Go özellikleri
Ekran: 8.8 inç, 2560 x 1600, 500 nit, 144Hz, IPS
İşlemci: AMD Ryzen Z1 Extreme
Bellek: 16GB RAM (LPDDR5x)
Depolama: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2
Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.1
İşletim sistemi: Windows 11 Home
Boyut ve ağırlık: 40.7 x 298.83 x 131mm, 854 gr
9️⃣ Logitech G Cloud
Logitech G Cloud özellikleri
Ekran: 7 inç, 1920 x 1080, 60Hz, IPS LCD
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
Bellek: 4 GB RAM (LPDDR4x)
Depolama: 64 GB eMMC (microSD kart ile 1TB’a kadar artırılabilir)
Bağlantı: Bluetooth 5.1, WiFi 5
Portlar: USB 3.1, kulaklık jakı
Batarya: 23.1 Wh, 6000 mAh
Boyut ve ağırlık: 256.84 x 117.21 x 32.95mm, 463 gr
🔟 Ayaneo 2S
Ayaneo 2S özellikleri
Ekran: 7 inç, 1920 x 1200, 323 ppi, 500 nit, IPS
İşlemci: AMD Ryzen 7 7840U
Bellek: 16GB / 32GB / 64GB RAM (LPDDR5x)
Depolama: 512GB / 2TB / 4TB (M2.2280 PCIe 4.0)
Güvenlik: Güç düğmesine entegre parmak izi okuyucu
Batarya: 50.25 Wh
Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.2
İşletim sistemi: Windows 11 64-bit Home Edition
Boyut ve ağırlık: 264.5 x 105.5 x 21.5mm, 667 gr
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.