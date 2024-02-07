El konsolu önerisi isteyenlere en iyi taşınabilir oyun konsolları (2024)

El oyun konsolları, yeni bir kavram değil ancak modern taşınabilir oyun cihazları 90'lardaki atalarıyla karşılaştırıldığında bambaşka bir seviyede. Nintendo Switch gibi ikonik hibrit konsollar, 2017’de taşınabilir oyunlarda yeni bir çağın başlamasına yardımcı oldu. Valve’ın Steam Deck el konsolu da ile de taşınabilir oyun bilgisayarları daha fazla dikkat çekmeye başladı. O zamandan bu yana, Game Boy’un ruhunu taşıyan ilginç konsollardan üst seviye donanımlara sahip taşınabilir en iyi oyunculara kadar, çantanıza atıp götürebileceğiniz çeşitli cihazlar çıktı. Peki, 2024’te hangi el konsolu alınmalı? Herhangi bir el konsolunu almadan önce, gerçekten oynamak istediğiniz oyunları belirlemeniz gerekiyor. Oyunlarınız ister Steam’de ister Epic Games Store’da ister Xbox Game Pass’te isterse de Nintendo eShop’ta olsun, en iyi taşınabilir oyun konsolları öneri listesi burada.

Taşınabilir oyun konsolları yorumları dikkate alınarak, en iyi el konsolu markaları sıralamasında Valve, Nintendo, Sony ve Razer geliyor. 2024'te satın alınabilecek el oyun konsolu tavsiyesi olarak ise Steam Deck, Nintendo Switch ve Sony PlayStation Portal modeli üst seviye donanıma sahip olmalarıyla sıkça öneriliyor.

1️⃣ Steam Deck Tam Boyutta Gör Steam Deck, piyasadaki en iyi el konsollarından biri. Steam Deck, 2022’de çıktığında el oyun konsolları için yeni bir standart belirledi. Artık başlı başına bir platform olan Valve’ın güçlü el konsolu, hem sıradan oyunculara hem de PC meraklılarına hitap ediyor. Steam Deck, elde taşınabilecek hale getirilmiş tam teşekküllü bir bilgisayar. Deck’in 7 inç ekranı, entegre kontroller, titreşimli geri bildirim, jiroskop ve çift dokunmatik yüzeye sahip. Tüm bu özellikler Steam oyunlarını oynarken konsol benzeri bir deneyim yaşatıyor. SteamOS, kütüphanenizde gezinmeniz için kontrolcü dostu arayüz görevi görüyor. Steam Deck, piyasadaki en ağır el konsollarından biri ancak ergonomik tasarımıyla ele harika bir şekilde oturuyor. Güçlü bir donanım sahip olan Steam Deck, 10.000’den fazla oyunu destekliyor. Bu oyunlardan bazıları Steam Deck oynalı, bazıları da Steam Deck ile oynanabilir olarak belirlenmiş oyunlar. Steam Deck özellikleri İşlemci: 7 nm AMD APU

Bellek: 16 GB RAM (LPDDR5)

Depolama: 64GB / 256GB / 512GB NVme SSD (+microSD kart)

Ekran: 7 inç, 1280 x 800 X RGB, 400 nit, 60Hz, IPS LCD

Bağlantı: Bluetooth 5.0, WiFi 6E

Güç: 40 Wh pil, USB-C, 45W şarj

Boyut ve ağırlık: 298 x 117 x 49mm, 669 gr

İşletim sistemi: SteamOS 3 (Arch tabanlı) Steam Deck Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Gayet güzel. Her yerde Cyberpunk 2077 oynamak gibisi yok. Ürün, taşıma çantası ve mührü ile geliyor. ✍🏻 Hemen geldi. Kullanıcı arayüzü, kullanımı cok rahat. Steam'deki çoğu oyunu çalıştırıyor, zamanla daha çok oyun destekleyecektir. Performansı ve görüntü kalitesi baya güzel. Ücret olarak çok gibi gelse de diğer konsollara gore uzun vadede daha kârlı olacak gibi.

2️⃣ Steam Deck OLED Tam Boyutta Gör Steam Deck OLED, güncel en iyi el konsolu modelleri arasında. Nintendo gibi Valve da taşınabilir oyun konsolunun güncellenmiş sürümünü çıkardı. Steam Deck OLED olarak piyasaya sürülen el konsolu, çok daha iyi ekran dışında daha büyük batarya ile geliyor. Kıyaslama açısından; orijinalindeki 40 Wh pil yerine 50 Wh pil kullanıyor. Steam Deck, düşük güçte oyunlar için şaşırtıcı derecede iyi bir pil ömrüne sahip olsa da AAA oyunlar pili oldukça hızlı tükeniyor; bu nedenle güzel bir gelişme. OLED model ayrıca WiFi 6E bağlantısını destekliyor. Bu, oyunları kablosuz ağ bağlantısı üzerinden daha hızlı indirebileceğiniz anlamına geliyor. Steam Deck OLED özellikleri İşlemci: 6 nm AMD APU

Bellek: 16 GB RAM (LPDDR5)

Depolama: 512 GB / 1 TB NVme SSD

Ekran: 7.4 inç, 1280 x 800 x RGB, 1000 nit, 90Hz, HDR OLED

Bağlantı: Bluetooth 5.3, WiFi 6E

Güç: 50 Wh pil, USB-C, 45W şarj

Boyut ve ağırlık: 298 x 117 x 49 mm, 640 gr

İşletim sistemi: SteamOS 3 (Arch tabanlı)

3️⃣ Nintendo Switch Lite Tam Boyutta Gör Nintendo, en iyi el konsolu markası olarak biliniyor. Nintendo Switch Lite, Türkiye’de de en uygun fiyata satın alabileceğiniz el oyun konsolu. Ufak form faktörüyle sırt çantasına ve hatta büyük bir cebe sığabildiğinden en iyi taşınabilir oyun konsollarından biri. Mavi, pembe, mor, gri ve sarı dahil olmak üzere aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi güzel renkle geliyor. Tasarım noktasında, kalın plastik kullanılması sebebiyle düşürme ve çizilmeye karşı Nintendo Switch modeline kıyasla daha dayanıklı. 720p çözünürlükte bir ekrana bakıyorsunuz. Pil, 4 saat aktif oyun oynama süresi sunuyor, yaklaşık 3 saat içinde de tamamen şarj oluyor. Lite model, hasar görmesi zor, kalın ve dayanıklı plastikten yapıldığından, Joy-Con’lar yerleşik olduğundan çocuklar için en iyi el konsollarından biri. Tabii ki fiyat olarak da hem Nintendo Switch hem de Nintendo Switch OLED’den çok daha ucuz. Nintendo Switch Lite özellikleri Ekran: 5.5 inç, 1280 x 720, LCD

İşlemci: NVIDIA Tegra (özelleştirilmiş)

Bellek: 4 GB RAM (LPDDR4)

Depolama: 32 GB (microSD kart yuvası mevcut)

Bağlantı: Bluetooth 4.1, NFC , Wireless LAN (802.11ac)

, Wireless LAN (802.11ac) Batarya: 3570 mAh

Boyut ve ağırlık: 91.1 x 208 x 13.9 mm, 275 gr Nintendo Switch Lite Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün çok güzel; tam bir el konsolu. Ekranı çok güzel, renkler doygun, grafikler keskin. Normal Switch'ten birazcık küçük olduğu için ppi daha fazla; bu da ekranı daha güzel kılıyor. Almak isteyen herkese öneririm. ✍🏻 Gameboydan bu yana aldığım ilk taşınabilir konsolum ve gerçekten hayran kaldım. Öncelikle inanılmaz hafif, ekran parlıklığı gayet yeterli ancak en yüksekte ses kapasitesi biraz düşük. Bluetooth kulaklıkları destekliyor, kablolu da bağlanabiliyor. E-shop üzerinden oyunların çoğunu nispeten daha ucuza alabilirsiniz. Nintendo'nun kendi oyunları ise çoğunlukla TR piyasasından daha pahalıya geliyor. Bu kısımlara zaman ayırmak, oyuna biraz bütçe oluşturmak dert değil ise kesinlikle tavsiye ederim. Her an her yerde keyifle oyun oynamayı özlemişim.

4️⃣ Nintendo Switch OLED Tam Boyutta Gör Nintendo Switch OLED, markanın konsol serisindeki en iyi modeli. Orijinal Nintendo Switch ile aynı donanıma sahip; oldukça hafif, fiziksel oyun kartuşları destekliyor ve çıkarılabilir Joycon ve dock ile geliyor. Ancak, önemli bir yükseltme var; OLED ekran. Yeni 7 inç OLED ekran, Zelda: Tears of the Kingdom gibi destansı oyunları çok daha çekici hale getiren muhteşem kontrast ve renkler sunuyor. Switch OLED, önceki modelle hemen hemen aynı tasarıma sahip ancak öne çıkmasını sağlayan birkaç fark var. Ekran biraz daha büyük ve çerçeveler daha ince. Ayrıca arka tarafta geliştirilmiş bir destek ayağı mevcut. Nintendo Switch OLED, olağanüstü bir oyun kütüphanesine erişim sunuyor; Zelda, Mario, Pokemon dışında birçok kaliteli oyun var. Nintendo, oyunlarını çoğunlukla hem mükemmel görünecek hem de elde taşınır modda iyi çalışacak şekilde tasarlıyor. Nintendo oyunlarını seviyorsanız, Nintendo Switch OLED sizin için en iyi el oyun konsolu. Nintendo Switch OLED özellikleri Ekran: 7.0 inç, 1280 x 720x OLED

İşlemci: NVIDIA Tegra (özelleştirilmiş)

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB (microSD kart ile 2TB’a kadar artırılabilir)

Bağlantı: Bluetooth 4.1, WiFi 802.11ac

Batarya: 4310 mAh

Boyut ve ağırlık: 101 x 241.3 x 13.9 mm, 322 gr Nintendo Switch OLED Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kutu çok iyi paketlenmişti. Animal crossing edition alacaktım ama aralarında ufak bir fiyat farkı olduğu için OLED konsolunu almıştım, iyi ki de öyle yapmışım; renkleri mükemmel ve kumandaların da beyaz olması çok güzel. Normal switch ile boyut aynı ama OLED’de ekran daha büyük, Switch'teki gibi siyah boşluk olmuyor. Fiyatı da şu anki piyasaya göre uygun. Çok teşekkür ederim. ✍🏻 Ürün gayet eğlenceli. Diğer platformlara göre fiziksel ve dijital oyunların hepsi çok pahalı ama taşınabilir oluşu, şarjın muhteşem performansı, OLED kalitesi ve Switch'in modüler özellikleri müthiş. Kesinlikle pişman etmez.

5️⃣ Sony PlayStation Portal Tam Boyutta Gör Sony PlayStation Portal, PlayStation 5 konsoluna sahip olanlar için önereceğimiz el konsolu. Aslında, yardımcı cihaz demek daha doğru. Çünkü, bu el konsolu, PS5 oyunlarını WiFi üzerinden uzaktan oynamanıza izin veriyor. Portal, şık tasarıma ve güzel özelliklere sahip bir cihaz. 8 inç LCD ekrana sahip etkili bir PS5 DualSense kontrol cihazı olarak da adlandırmak mümkün. Ele çok rahat oturuyor ve kullanımı kolay. Kendinizi oyuna kaptırmanız için dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleyicilere erişiminiz var. LCD panel olmasına rağmen ekran güçlü ve canlı, hoparlör de çoğu oyun için fazlasıyla yeterli. Playstation Portal, PS5’i olanlar için harika bir tamamlayıcı. Sony PlayStation Portal özellikleri Ekran: 8 inç, 1920 x 1080, 60Hz, IPS LCD

Boyut ve ağırlık: 355.6 x 98.55 x 152.4 mm, 529 gr

Batarya: 7 - 9 saat

İşletim sistemi: Android

Bağlantı: USB-C, 3.5mm kulaklık jakı, PS Link, WiFi 5

6️⃣ Razer Edge Tam Boyutta Gör El konsolu önerisi isteyenler için hazırladığımız listeye Razer Edge ile devam ediyoruz. Razer Edge, konsol benzeri deneyim arayan mobil oyun hayranlarına hitap eden bir cihaz. Güçlü Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 işlemcisi ve dahli Kishi kontrolcüsüyle bu taşınabilir oyun konsolu, en yeni Android oyunlarının tümünü çalıştırabiliyor. Edge, aslında Razer Kishi kontrolcüsünün dahil edildiği ufak bir Android tablet. Cihaz, 144Hz AMOLED ekrana sahip. Tasarım noktasında, Edge, çoğunlukla ekrandan oluşuyor ve yuvarlatılmış çerçeveleriyle benzeri bir görünüme sahip. Diğer popüler el konsollarıyla kıyaslandığında oldukça hafif. Performans noktasında, Snapdragon G3x Gen 1, en iyi Android oyunların kısa sürede açılmasını sağlarken, aktif soğutma sistemi, ayarları düşürmek zorunda kalmadan zorlu oyunları çalıştırmanızı sağlıyor. Google Play’deki oyunları oynamanın yanı sıra PC ve Xbox konsolu ile birlikte Nvidia GeForce Now’daki oyunları bulut üzerinden oynama şansınız var. Dilerseniz oyunları ekrandaki dokunmatik kontrollerle (değiştirilebilir) oynayabiliyorsunuz. Razer Edge özellikleri İşlemci: Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1

Ekran: 6.8 inç, 2400 x 1080, 144Hz, AMOLED

Bellek: 6 GB RAM (LPDDR5)

Depolama: 32 GB (microSD kart ile 2TB’a genişletilebilir)

Batarya: 5000 mAh

İşletim sistemi: Android 14

Boyut ve ağırlık: 260 x 85 x 11mm, 401 gr

7️⃣ MSI Claw Tam Boyutta Gör MSI, CES 2024 etkinliğinde el konsolunu tanıttı. MSI Claw, uyumlu oyunlarda Intel’in XeSS upscaling teknolojisini destekleyen yeni Intel işlemciyle donatılmış harika bir taşınabilir oyun konsolu. Claw, rakiplerinden çok daha iyi pil ömrü (tam yük altında iki saat oyun oynama sunan 53Wh) ile birlikte yüzde 50 daha büyük hava deliklerine sahip soğutma sistemi kullanıyor. MSI, uzun oyun oturumlarında konfor sağlayacak şekilde optimize edildiğini söylüyor. Yani, uzun süre oyun oynuyorsanız, MSI el konsolu tam size göre. 16GB RAM 1TB’a kadar PCIe M.2 depolama ile gelen cihaz, Thunderbolt 4 portu, 3.5mm kulaklık girişi, parmak izi sensörüyle donatılmış güç düğmesiyle de dikkat çekiyor. Ayrıca çeşitli işlevleri kaydedebileceğiniz makro düğmeler mevcut ve her bir kontrol çubuğunun etrafında RGB aydınlatma bulunuyor. Claw, oyunlarınıza ve oyun kütüphanenize kısayollar sunan MSI’ın kendi MSI Center M yazılımını içeren Windows 11 üzerinde çalışıyor. PC oyunlarının yanı sıra App Player aracılığıyla Android oyunlarını da oynayabiliyorsunuz. MSI Claw özellikleri Ekran: 7 inç, 1920 x 1080, IPS

İşlemci: Intel Core Ultra 7 155H

GPU: Intel Arc Graphics

Bellek: 16 GB RAM (LPDDR5)

Depolama: 512 GB / 1 TB (NVMe PCIe Gen4)

Portlar: 1x USB-C, 1x MicroSD kart okuyucu

Bağlantı: Intel Killer BE WiFi 7, Bluetooth 5.4

Güvenlik: Parmak izi okuyucu

Batarya: 53 Wh

İşletim sistemi: Windows 11 Home

Boyut ve ağırlık: 294 x 117 x 21.2mm, 675 gr

8️⃣ Lenovo Legion Go Tam Boyutta Gör Lenovo Legion Go, 16GB DDR5 bellek, 1TB’a kadar depolama, AMD Ryzen Z1 Extreme işlemciyle Windows işletim sistemli en iyi taşınabilir oyun konsolları arasında. 8.8 inç, 144Hz yenileme hızı sunan ekrana sahip. Panel OLED olmasa da oldukça canlı görüntü veriyor. Legion Go’nun diğer taşınabilir konsollardan en büyük farklı, Nintendo Joy-Con benzeri kontrolcüyle gelmesi. Nintendo Switch’te olduğu gibi yanlardan ayırabiliyorsunuz ve ana gövdede kontrolcüleri ayrı ayrı özgürce kullanırken cihazı dik tutan geri çekilebilir bir destek ayağı bulunuyor. Ayrıldığında Bluetooth üzerinden ana kısma bağlanıyorlar. Bir kontrolcüde yerleşik dokunmatik yüzey ve açılı bir joystick bulunurken diğerinde büyük bir D-pad bulunuyor. Bunlar arasında da toplamda 10 adet ayarlanabilir üst düğme, tetikleyici ve kavrama düğmesi bulunuyor. Kontrolcülerden birini FPS oyunlarında fare olarak kullanma şansına da sahipsiniz. Lenovo el konsolu, süper hızlı şarj özelliğiyle yarım saatte %70’e kadar şarj oluyor. Lenovo Legion Go özellikleri Ekran: 8.8 inç, 2560 x 1600, 500 nit, 144Hz, IPS

İşlemci: AMD Ryzen Z1 Extreme

Bellek: 16GB RAM (LPDDR5x)

Depolama: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2

Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.1

İşletim sistemi: Windows 11 Home

Boyut ve ağırlık: 40.7 x 298.83 x 131mm, 854 gr

9️⃣ Logitech G Cloud Tam Boyutta Gör Logitech G Cloud, adından da tahmin edeceğiniz üzere Nvidia GeForce Now, Game Pass Ultimate gibi bulut tabanlı oyun servisleri üzerinden oyun oynayabildiğiniz bir el konsolu. Snapdragon 720G CPU ile donatılan cihaz, varsayılan olarak oyunları 1080p 60Hz kalitede oynamanıza izin veriyor. Bluetooth 5.1, WiFi, USB-C üzerinden şarj, microSD kart yuvası gibi taşınabilir oyun konsolundan bekleyebileceğiniz tüm olağan özelliklerle geliyor. El konsolunun dokunmatik ekranı parlak ve oldukça canlı. Her düğme tıklanabiliyor ve duyarlı. Ağırlık olarak, diğer el konsollarına kıyasla oldukça hafif. RTX 4080 destekli oyunları el cihazında oynamanıza izin veren Nvidia GeForce Now abonesiyseniz ve uzun süre oyun oynuyorsanız Logitech G Cloud size göre. Ancak, evden dışarıda oyun oynayacaksanız, ev internet hızınız genelde yavaşsa ve abonelik istemiyorsanız, diğer el oyun konsolları modellerini değerlendirmelisiniz. Logitech G Cloud özellikleri Ekran: 7 inç, 1920 x 1080, 60Hz, IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

Bellek: 4 GB RAM (LPDDR4x)

Depolama: 64 GB eMMC (microSD kart ile 1TB’a kadar artırılabilir)

Bağlantı: Bluetooth 5.1, WiFi 5

Portlar: USB 3.1, kulaklık jakı

Batarya: 23.1 Wh, 6000 mAh

Boyut ve ağırlık: 256.84 x 117.21 x 32.95mm, 463 gr

🔟 Ayaneo 2S Tam Boyutta Gör Ayaneo 2S, piyasadaki en güçlü Windows el konsolu modellerinden biri. İlk bakışta diğer taşınabilir oyun konsollarına benzeyebilir ancak 1200p ekran, AMD Ryzen 7 7840U APU, 64GB’a kadar RAM, 4TB’a kadar SSD’ye sahip. Bir yerine üç adet USB-C bağlantı noktasıyla donatılan cihaz, altında RGB aydınlatma bulunan asimetrik kontrol çubuğu düzeni yer alıyor ancak çerçevesiz ekranı ve daha kıvrımlı tasarımı gibi ufak farklar cihaza daha kaliteli bir hava katıyor. Cyberpunk 2077 gibi üst seviye oyunları çalıştırabilen nadir el konsollarından biri. Windows el konsolu, Steam, Epic Game Store, PC Game Pass ve fazlasına uzanan oldukça geniş bir kütüphane sunuyor. En iyi performansı istiyorsanız Ayaneo 2S tam size göre bir el oyun konsolu. Ancak, yalnızca bağımsız oyunlar oynuyorsanız ve basitli arıyorsanız diğer seçeneklere bakmalısınız. Ayaneo 2S özellikleri Ekran: 7 inç, 1920 x 1200, 323 ppi, 500 nit, IPS

İşlemci: AMD Ryzen 7 7840U

Bellek: 16GB / 32GB / 64GB RAM (LPDDR5x)

Depolama: 512GB / 2TB / 4TB (M2.2280 PCIe 4.0)

Güvenlik: Güç düğmesine entegre parmak izi okuyucu

Batarya: 50.25 Wh

Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.2

İşletim sistemi: Windows 11 64-bit Home Edition

Boyut ve ağırlık: 264.5 x 105.5 x 21.5mm, 667 gr 2024 en iyi taşınabilir oyun konsolu tavsiye listemizde en kaliteli ekranlı, en güçlü işlemcili ve dayanıklı düğmelere sahip modellere yer verdik. Güncel listemizde yer alan el konsolu modellerini Kara Cuma 2024 indirimleri ile çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

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El konsolu alırken dikkat edilmesi gerekenler 🎮 Tam Boyutta Gör İşletim sistemi Taşınabilirlik ve konfor Kontroller ve düğme düzeni Ekran Performans Pil ömrü Depolama

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