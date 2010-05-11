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Lenovo IdeaCentre Q150: Nvidia ION tabanlı nettop tanıtıldı

Dünyanın en büyük sistem üreticilerinden Lenovo, Nvidia ION tabanlı yeni nettop bilgisayarını tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Lenovo IdeaCentre Q150: Nvidia ION tabanlı nettop tanıtıldı
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Dizüstü bilgisayar üreticilerinden Lenovo, IdeaCentre Q150 adını verdiği yeni nettop bilgisayarını tanıttı. Parlak siyah kasa tasarımıyla dikkat çeken IdeaCentre Q150, Nvidia ION tabanlı olarak üretiliyor. Lenovo'nun Nvidia ION tabanlı nettop bilgisayarına tek çekirdekli Intel Atom D410 ve çift çekirdekli Intel Atom D510 işlemcileri opsiyonel olarak kullanılabiliyor. 1080p video oynatabilen nettop bilgisayarda sistem belleği 2 GB olarak belirlenirken, depolama alanı için Lenovo, kullanıcılara 160 GB ve 500 GB arası kapasitelerde alternatifler sunuyor. Lenovo'nun yeni nettop bilgisayarında 4 adet USB 2.0 girişi, 1 adet HDMI çıkışı, 1 adet VGA çıkışı, kulaklık ve mikrofon girişleri yer alıyor. Lenovo IdeaCentre Q150 kablosuz veri aktarımı içinse 802.11b/g/n WiFi kullanıyor. Lenovo, bu bilgisayar ile birlikte kablosuz multimedya klavyeyi ise opsiyonel olarak sunuyor. Lenovo IdeaCentre Q150'de Windows 7 Home Basic ve Windows 7 Home Premium işletim sistemlerinin yer alacağı açıklandı.

Lenovo'nun Nvidia ION tabanlı ve tasarımıyla dikkat çeken nettop bilgisayarı IdeaCentre Q150'nin Haziran ayının sonlarına doğru 249$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

Lenovo IdeaCentre Q150: Nvidia ION tabanlı nettop tanıtıldı
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hertenkele 9 yıl
Klavye ayrı olarak üstelikte çok uygun bir fiyata satılıyor. Amerikadan gelecek birini bulsam hemen getirtecem. İşte link:Lenovo Multimedia Remote with Keyboard
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Ozn.Onl 9 yıl
mükemmel bir tasarım ve klavyeye bitttimmmmmmm lenovo arkadaş yapıyor bea
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deepestlove 9 yıl
klavyesi çok güzelmiş ayrı satılıyor mu acaba?
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sadtneverdie 9 yıl
ION yaygınlasmaya basladı. Tasarım çok güzel.
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