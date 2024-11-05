BIOS nasıl açılır? Windows 10/11 BIOS'a girme tuşu

- BIOS’a nasıl girilir 🖥️
- Yöntem 1: BIOS açma tuşunu kullanarak BIOS’a girme ⌨️
- Yöntem 2: Windows 10 & 11 gelişmiş başlangıç menüsünden BIOS’a girme ⚙️
- Yorumlar
UEFI yazılımı olarak ta adlandırılan BIOS, bilgisayarınızdaki sabit diskler, Windows’un önyükleme yaptığı sürücüler, işlemcinizin çalışma hızı, RAM miktarı ve çok daha fazlasını kolayca öğrenebileceğiniz kolay kullanımlı bir arayüzdür. İşlemcinizi overclock yapmak, donanım sanallaştırmayı etkinleştirmek, bellek hızınızı ayarlamak veya TPM şifrelemesini etkinleştirmek için BIOS’a girmeniz gerekir. Peki, BIOS hangi tuşla açılır? Windows 10 & 11 PC’de BIOS’a nasıl girilir? adım adım anlatıyoruz.
BIOS’a nasıl girilir 🖥️
Yöntem 1: BIOS açma tuşunu kullanarak BIOS’a girme ⌨️
Peki, BIOS’a hangi tuşla girilir? Genelde BIOS açma tuşu DEL ya da F2 tuşudur. İşte yaygın PC markaları ve anakartlar için BIOS’a girme tuşu:
- ASUS: F2 tuşu (PC için), F2 veya DEL (Anakart için)
- HP: F10 tuşu
- MSI: DEL tuşu (Anakart ve PC’leri için)
- Monster: Del, F2, F10 veya F12 tuşu
- Lenovo: F2 veya Fn + F2 (Laptop için), F1 (PC için), Enter + F1 (ThinkPad)
- Gigabyte / Aorus: F2 veya DEL tuşu
- Casper: F2, Del veya F10 tuşu
- ASRock: F2 veya DEL tuşu
- Acer: F2 veya DEL tuşu
- Dell: F2 veya F12 tuşu
- Samsung: F2
Yöntem 2: Windows 10 & 11 gelişmiş başlangıç menüsünden BIOS’a girme ⚙️
- Windows’a arama kutucuğuna “gelişmiş başlangıç” yazın.
- Gelişmiş başlangıç ekranına gidin
- Gelişmiş başlangıç seçeneği yanındaki “Yeniden başlat”a tıklayın.
- Bilgisayarınız yeniden başlatılacak.
- Seçenekler arasından Sorun Gider'e tıklayın.
- Gelişmiş seçeneklere tıklayın.
- UEFI Donanım Yazılımı ayarlarına tıklayın.
- Yeniden Başlat'a tıklayın.
- BIOS ekranı karşınıza çıkacaktır.
BIOS'a girerek bilgisayarınızın donanımı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilir ve ayarlarını ihtiyacınıza göre uyarlayabilirsiniz. BIOS ayarlarıyla denemeler yaparak sisteminizin daha performanslı çalışmasını sağlayabilir, donanımsal sorunları giderebilir veya belirli özellikleri (donanım sanallaştırma gibi) etkinleştirebilirsiniz. Yeni bir kullanıcı olarak “BIOS nasıl açılır?” öğrenmek istiyorsanız, bu rehberde Windows 10 & 11’de BIOS’a girmek için yapmanız gerekenleri adım adım görebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über