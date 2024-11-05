BIOS nasıl açılır? Windows 10/11 BIOS'a girme tuşu

UEFI yazılımı olarak ta adlandırılan BIOS, bilgisayarınızdaki sabit diskler, Windows’un önyükleme yaptığı sürücüler, işlemcinizin çalışma hızı, RAM miktarı ve çok daha fazlasını kolayca öğrenebileceğiniz kolay kullanımlı bir arayüzdür. İşlemcinizi overclock yapmak, donanım sanallaştırmayı etkinleştirmek, bellek hızınızı ayarlamak veya TPM şifrelemesini etkinleştirmek için BIOS’a girmeniz gerekir. Peki, BIOS hangi tuşla açılır? Windows 10 & 11 PC’de BIOS’a nasıl girilir? adım adım anlatıyoruz.

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BIOS’a nasıl girilir 🖥️ Tam Boyutta Gör Bilgisayarda BIOS’a girmenin birkaç farklı yolu vardır. Kısayol tuşuna basarak veya Windows’un gelişmiş başlangıç menüsünü kullanarak BIOS’a girebilirsiniz. İki yöntemle de BIOS’a nasıl girilir görelim. Yöntem 1: BIOS açma tuşunu kullanarak BIOS’a girme ⌨️ Tam Boyutta Gör Bilgisayar ilk açılışta çok hızlı bir POST (güç açıkken kendi kendini test etme) işlemi gerçekleştirir. Bu işlem tamamlanmadan önce doğru tuşa basabilirseniz veya güç düğmesine basarken basılı tutarsanız, BIOS menüsüne girersiniz. Farklı PC markaları farklı BIOS tuşları kullanır. Çoğu modern anakart DEL tuşunu kullanır ancak ultrabook'lar, oyuncu laptopları ve oyun bilgisayarlarında BIOS’a girme tuşu değişebiliyor. Peki, BIOS’a hangi tuşla girilir? Genelde BIOS açma tuşu DEL ya da F2 tuşudur. İşte yaygın PC markaları ve anakartlar için BIOS’a girme tuşu: ASUS : F2 tuşu (PC için), F2 veya DEL (Anakart için)

: F2 tuşu (PC için), F2 veya DEL (Anakart için) HP : F10 tuşu

: F10 tuşu MSI : DEL tuşu (Anakart ve PC’leri için)

: DEL tuşu (Anakart ve PC’leri için) Monster : Del, F2, F10 veya F12 tuşu

: Del, F2, F10 veya F12 tuşu Lenovo : F2 veya Fn + F2 (Laptop için), F1 (PC için), Enter + F1 (ThinkPad)

: F2 veya Fn + F2 (Laptop için), F1 (PC için), Enter + F1 (ThinkPad) Gigabyte / Aorus : F2 veya DEL tuşu

: F2 veya DEL tuşu Casper : F2, Del veya F10 tuşu

: F2, Del veya F10 tuşu ASRock : F2 veya DEL tuşu

: F2 veya DEL tuşu Acer : F2 veya DEL tuşu

: F2 veya DEL tuşu Dell : F2 veya F12 tuşu

: F2 veya F12 tuşu Samsung: F2 Yöntem 2: Windows 10 & 11 gelişmiş başlangıç menüsünden BIOS’a girme ⚙️ Tam Boyutta Gör Bilgisayarınız çok hızlı açıldığından tuşa basacak vaktiniz olmayabilir. Bazı masaüstü bilgisayarlar, sistem kendi kendini test etme işlemi tamamlanana kadar USB klavyede bir tuşa basıldığını algılamayabiliyor. BIOS tuşunu kullanamıyorsanız ve Windows 11 veya 10 kullanıyorsanız, BIOS’a girmek için gelişmiş başlangıç özelliğini kullanabilirsiniz. Windows’a arama kutucuğuna “gelişmiş başlangıç” yazın. Gelişmiş başlangıç ekranına gidin Gelişmiş başlangıç seçeneği yanındaki “Yeniden başlat”a tıklayın. Bilgisayarınız yeniden başlatılacak. Seçenekler arasından Sorun Gider'e tıklayın. Gelişmiş seçeneklere tıklayın. UEFI Donanım Yazılımı ayarlarına tıklayın. Yeniden Başlat'a tıklayın. BIOS ekranı karşınıza çıkacaktır.

BIOS'a girerek bilgisayarınızın donanımı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilir ve ayarlarını ihtiyacınıza göre uyarlayabilirsiniz. BIOS ayarlarıyla denemeler yaparak sisteminizin daha performanslı çalışmasını sağlayabilir, donanımsal sorunları giderebilir veya belirli özellikleri (donanım sanallaştırma gibi) etkinleştirebilirsiniz. Yeni bir kullanıcı olarak “BIOS nasıl açılır?” öğrenmek istiyorsanız, bu rehberde Windows 10 & 11’de BIOS’a girmek için yapmanız gerekenleri adım adım görebilirsiniz.

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