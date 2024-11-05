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    BIOS nasıl açılır? Windows 10/11 BIOS'a girme tuşu

    Windows 10 & 11'de BIOS'a nasıl girilir, BIOS açma tuşu hangisidir? İşte Monster, Lenovo, MSI, Gigabyte diğer markalarda BIOS'a girmek için yapmanız gerekenler: 

    UEFI yazılımı olarak ta adlandırılan BIOS, bilgisayarınızdaki sabit diskler, Windows’un önyükleme yaptığı sürücüler, işlemcinizin çalışma hızı, RAM miktarı ve çok daha fazlasını kolayca öğrenebileceğiniz kolay kullanımlı bir arayüzdür. İşlemcinizi overclock yapmak, donanım sanallaştırmayı etkinleştirmek, bellek hızınızı ayarlamak veya TPM şifrelemesini etkinleştirmek için BIOS’a girmeniz gerekir. Peki, BIOS hangi tuşla açılır? Windows 10 & 11 PC’de BIOS’a nasıl girilir? adım adım anlatıyoruz.

    BIOS’a nasıl girilir 🖥️

    pc bios menüsüne girme yolları Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarda BIOS’a girmenin birkaç farklı yolu vardır. Kısayol tuşuna basarak veya Windows’un gelişmiş başlangıç menüsünü kullanarak BIOS’a girebilirsiniz. İki yöntemle de BIOS’a nasıl girilir görelim.

    Yöntem 1: BIOS açma tuşunu kullanarak BIOS’a girme ⌨️

    bios açma tuşu Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar ilk açılışta çok hızlı bir POST (güç açıkken kendi kendini test etme) işlemi gerçekleştirir. Bu işlem tamamlanmadan önce doğru tuşa basabilirseniz veya güç düğmesine basarken basılı tutarsanız, BIOS menüsüne girersiniz. Farklı PC markaları farklı BIOS tuşları kullanır. Çoğu modern anakart DEL tuşunu kullanır ancak ultrabook'lar, oyuncu laptopları ve oyun bilgisayarlarında BIOS’a girme tuşu değişebiliyor.

    Peki, BIOS’a hangi tuşla girilir? Genelde BIOS açma tuşu DEL ya da F2 tuşudur. İşte yaygın PC markaları ve anakartlar için BIOS’a girme tuşu:

    • ASUS: F2 tuşu (PC için), F2 veya DEL (Anakart için)
    • HP: F10 tuşu
    • MSI: DEL tuşu (Anakart ve PC’leri için)
    • Monster: Del, F2, F10 veya F12 tuşu
    • Lenovo: F2 veya Fn + F2 (Laptop için), F1 (PC için), Enter + F1 (ThinkPad)
    • Gigabyte / Aorus: F2 veya DEL tuşu
    • Casper: F2, Del veya F10 tuşu
    • ASRock: F2 veya DEL tuşu
    • Acer: F2 veya DEL tuşu
    • Dell: F2 veya F12 tuşu
    • Samsung: F2

    Yöntem 2: Windows 10 & 11 gelişmiş başlangıç menüsünden BIOS’a girme ⚙️

    biosa girme windows 10 & 11 Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarınız çok hızlı açıldığından tuşa basacak vaktiniz olmayabilir. Bazı masaüstü bilgisayarlar, sistem kendi kendini test etme işlemi tamamlanana kadar USB klavyede bir tuşa basıldığını algılamayabiliyor. BIOS tuşunu kullanamıyorsanız ve Windows 11 veya 10 kullanıyorsanız, BIOS’a girmek için gelişmiş başlangıç özelliğini kullanabilirsiniz.
    1. Windows’a arama kutucuğuna “gelişmiş başlangıç” yazın.
    2. Gelişmiş başlangıç ekranına gidin
    3. Gelişmiş başlangıç seçeneği yanındaki “Yeniden başlat”a tıklayın.
    4. Bilgisayarınız yeniden başlatılacak.
    5. Seçenekler arasından Sorun Gider'e tıklayın.
    6. Gelişmiş seçeneklere tıklayın.
    7. UEFI Donanım Yazılımı ayarlarına tıklayın.
    8. Yeniden Başlat'a tıklayın.
    9. BIOS ekranı karşınıza çıkacaktır.

    BIOS'a girerek bilgisayarınızın donanımı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilir ve ayarlarını ihtiyacınıza göre uyarlayabilirsiniz. BIOS ayarlarıyla denemeler yaparak sisteminizin daha performanslı çalışmasını sağlayabilir, donanımsal sorunları giderebilir veya belirli özellikleri (donanım sanallaştırma gibi) etkinleştirebilirsiniz. Yeni bir kullanıcı olarak “BIOS nasıl açılır?” öğrenmek istiyorsanız, bu rehberde Windows 10 & 11’de BIOS’a girmek için yapmanız gerekenleri adım adım görebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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