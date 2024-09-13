Yazılımcı bilgisayarı arayanlara yazılım için laptop önerileri (2024)

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Kod satırları arasında kaybolan, yaratıcılığını dizüstü bilgisayarına yansıtan her yazılımcı bilir ki doğru araç, işin yarısını halleder. Yazılım için laptop seçimi, sadece bir bilgisayar almaktan çok daha ötedir. Bu rehberde, yazılımcı bilgisayarı arayışında olanlar için en uygun özellikleri ve yazılım için en iyi laptop hangisi? sorusuna cevap arayacağız. İşlemciden RAM'e, depolama alanından ekrana kadar tüm detaylarıyla çeşitli tavsiyelerde bulunacağız.

Yazılım için laptop yorumları dikkate alındığında; en iyi yazılım için laptop markaları sıralamasında Apple, Lenovo ve Huawei öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek yazılım için laptop önerileri olarak ise Apple MacBook Pro, Lenovo IdeaPad 1 ve Huawei MateBook X Pro Premium Edition modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ Apple MacBook Pro 16 inç M3 Pro

Tam Boyutta Gör Yazılım laptopu için genellikle çok güçlü ekran kartları gerekmiyor. Dolayısıyla esas yük işlemci tarafında oluyor. Bu bağlamda Apple’ın M3 Pro çipine sahip Apple MacBook Pro, yazılım geliştirme için en iyi seçeneklerden birisi. 22 saate kadar pil ömrü sunan MacBook Pro, 16,2 inç Liquid Retina XDR ekranında 100 nit parlaklık sunuyor. Gelişmiş performansı nedeniyle yazılım için laptop arayanlar sıklıkla MacBook Pro tercihinde bulunuyor.

Ekran : 16 inç Liquid Retina XDR ekran, 3456 x 2234 çözünürlük

: 16 inç Liquid Retina XDR ekran, 3456 x 2234 çözünürlük İşlemci : Apple M3 Pro, 12 çekirdekli CPU

: Apple M3 Pro, 12 çekirdekli CPU Ram : 36 GB

: 36 GB Ekran kartı : Apple M3 Pro, 18 çekirdekli GPU

: Apple M3 Pro, 18 çekirdekli GPU Depolama: 512 GB SSD

Apple MacBook Pro kullanıcı yorumları 💭

👨 Bu PC falan değil bu bir uzay mekiği. Çok çok güçlü bir makine. Her işlemi rahatlıkla yapabiliyorum. Kesinlikle tavsiye ederim.

👩 Ürünü yaklaşık iki gündür yazılım amaçlı kullanıyorum. Gerçekten işimi çok kolaylaştırdı. Performans açısından farklılıkları görebiliyorum. Ekran görüntü kalitesi ve ses açısından çok güzel.

2️⃣ Lenovo IdeaPad 1 15ALC7

Tam Boyutta Gör Yazılımcı bilgisayarı arayanların bir diğer tercih ettiği seçenek ise Lenovo IdeaPad 1 15ALC7. Sekiz çekirdekli ve 16 iş parçacıklı AMD Ryzen 7 5700U işlemcisinden güç olan laptop, paylaşımlı Radeon Graphics GPU’suna sahip. Dizüstünde aynı zamanda 16 GB RAM yer alıyor. Bu belleğe M.2 512 GB SSD eşlik ediyor.

Ekran : 15,6 inç FHD (1920x1080) TN panel

: 15,6 inç FHD (1920x1080) TN panel İşlemci : AMD Ryzen 7 5700U

: AMD Ryzen 7 5700U Ram : 16 GB

: 16 GB Ekran kartı : Radeon Graphics

: Radeon Graphics Depolama: 512 GB SSD

Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 kullanıcı yorumları 💭

👨 En ucuz ve en performanslı ürünlerden birisi. Oyun için bu laptobu kullanmazsam bile Minecraft'ta 160FPS'e sahip oluyorum. Fan sesi de yok. Basit ve orta işlemler için ideal.

👩 Kaliteli ve fiyatına göre çok iyi özellikleri var. İş için aldım ve keyifle kullanıyorum. Hafif ve ince olması avantaj. Tek eksi yönü ekran ve görüntü kalitesi düşük.

3️⃣ Huawei MateBook X Pro Premium Edition

Tam Boyutta Gör Yazılım için laptop önerisi arayanlara Huawei MateBook X Pro Premium Edition genellikle tavsiye ediliyor. 14.2 inç’lik OLED ekranında 120 Hz yenileme hızında 3120 × 2080 çözünürlük sunan dizüstü, 1000 nit parlaklığa çıkabiliyor ve Adobe RGB/P3/sRGB gamını destekliyor. Dokunmatik ekranına ise Intel Core Ultra 9 185H işlemcisi güç veriyor. Grafik birimi ise Intel Arc graphics. Tüm bunlara 32 GB RAM ve 2 TB NVMe PCIe SSD’de eşlik ediyor.

Ekran: 14.2 inç OLED, 120 Hz,3120 × 2080 çözünürlük

14.2 inç OLED, 120 Hz,3120 × 2080 çözünürlük İşlemci: Intel Core Ultra 9 185H

Intel Core Ultra 9 185H Ram : 32 GB RAM

: 32 GB RAM Ekran kartı : Intel Arc graphic

: Intel Arc graphic Depolama: 2 TB NVMe PCIe SSD

Huawei MateBook X Pro Premium Edition kullanıcı yorumları 💭

👨 Wifi kalitesi şaşırtıcı iyi. Macbook touchpad'ı sonunda Windows makinelere gelmiş. Parmak izi okuma, ekranın dokunmatiği v.s çok iyi çalışıyor. Güçlü bir işlemcisi.

👩 Huawei kalitesi. Windows’lu Macbook yapmışlar sanki. Her türlü işimi görebiliyorum. Ekranı da çok iyi.

4️⃣ Huawei Matebook 16s

Tam Boyutta Gör Fiyatı ve özellikleri ile dikkat çeken Huawei Matebook 16s, yazılım için bilgisayar arayışında olanlar için en ideal seçeneklerden birisi. 16 inç’lik IPS panelinde yüzde 90 ekran gövde oranu sunan cihaz, 2520 × 1680 çözünürlük veriyor bu ekranıyla. 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemciden güç alan Huawei Matebook 16s, Intel Iris Xᵉ Graphics birimine sahip. 16 GB bellek ve 1 TB NVMe PCIe SSD ile donatılan cihaz güncel bağlantı ve giriş portlarına da sahip.

Ekran : 16 inç IPS2520 × 1680 çözünürlük

: 16 inç IPS2520 × 1680 çözünürlük İşlemci : 13. Nesil Intel Core i9-13900H

: 13. Nesil Intel Core i9-13900H Ram : 16 GB

: 16 GB Ekran kartı : Intel Iris Xᵉ

: Intel Iris Xᵉ Depolama: 1 TB NVMe PCIe SSD

Huawei Matebook 16s kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürün genel olarak çok iyi, özellikle fiyatına göre. Ekran kalitesi, işlemci gücü, batarya ömrü ve malzemesinin kalitesi çok iyi. Ekran çok kaliteli, 120 fps olmasını çok isterdim fakat dokunmatiği de gayet iyi çalışıyor. Paneli farklı olduğundan açık alanda yansıma yapıyor fakat parlaklığı gayet yeterli, özellikle kapalı alanda çok güzel renkleri ve görüntü kalitesi var.

👩 Bu fiyatlar arasında alınabilecek en iyisi olduğunu düşünüyorum. Beklentilerimi fazlası ile karşıladı. İş için gayet uygun.

5️⃣ Apple MacBook Air M1

Tam Boyutta Gör Apple ekosisteminde uygun fiyatlı yazılım için en iyi laptop modeli olarak kabul edilen Apple MacBook Air M1, 13.3 inç Retina ekran ile karşımıza çıkıyor. Apple M1 çipi ile donatılan cihazda 8 çekirdekli işlemci ve 7 çekirdekli GPU yer alıyor. Ayrıca üründe 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolaması da bulunuyor. 18 saate kadar pil ömrü sunan MacBook Air M1, Thunderbolt/USB 4 bağlantı noktasına da sahip rakipleri gibi. Bu ürünü giriş seviyesi ve düzeyinde yazılım işleri için kullanabilirsiniz. Ancak daha ileri düzeylerde mutlaka daha büyük ekranlı bir cihaza yönelmek gerekiyor.

Ekran : 13.3 inç Retina IPS, 2560 x 1600 çözünürlük

: 13.3 inç Retina IPS, 2560 x 1600 çözünürlük İşlemci : Apple M1, 8 çekirdekli CPU

: Apple M1, 8 çekirdekli CPU Ram : 8 GB

: 8 GB Ekran kartı : Apple M1, 7 çekirdekli GPU

: Apple M1, 7 çekirdekli GPU Depolama: 256 GB SSD

Apple MacBook Air M1 kullanıcı yorumları 💭

👨 Yazılım mühendisliği okuyorum, okul için almıştım ve memnun kaldım. İşlerimi rahatlıkla yapabiliyorum. Tek sorun ekranı keşke daha büyük olsaydı. Ancak genel performanstan gayet memnunum.

👩 Bilgisayarı almadan önce 2020 modeli olduğu için tereddüt etmiştim ama bilgisayar gayet hızlı ve stabil çalışıyor. Eğer M2 veya M3 işlemcili bilgisayarların fiyatına çıkmak istemiyorsanız gönül rahatlığıyla alabileceğiniz bir bilgisayar.

6️⃣ Apple MacBook Pro M3

Tam Boyutta Gör Apple MacBook Pro, piyasadaki en güçlü cihazlardan birisi. Yazılımcılar için laptop tavsiyesinde de bu yüzden burada yer alıyor. M3 çipinden güç alan cihaz, 4K video düzenleme ve yazılım için oldukça güçlü diyebiliriz. 14,2 inçlik mini-LED Liquid Retina XDR ekranında 3024 x 1964 piksel çözünürlük sunan MacBook Pro M3, 120Hz yenileme ve 1000 nit ekran parlaklığı sağlayabiliyor. Üründe aynı zamanda 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı da bulunuyor. Hem yazılım hem oyun için laptop arıyorsanız MacBook Pro M3 tercih edilebilir.

Ekran : 14,2 inç, mini-LED Liquid Retina XDR, 120 Hz, 3024 x 1964 çözünürlük

: 14,2 inç, mini-LED Liquid Retina XDR, 120 Hz, 3024 x 1964 çözünürlük İşlemci : M3, 8 çekirdekli CPU

: M3, 8 çekirdekli CPU Ram : 8GB

: 8GB Ekran kartı : M3, 10 çekirdekli GPU

: M3, 10 çekirdekli GPU Depolama: 512 GB SSD

Apple MacBook Pro M3 kullanıcı yorumları 💭

👨 Çok hızlı akıyor, yazılım amacıyla kullanıyorum hiç pişman olmazsınız. Ekranı inanılmaz iyi. İçindeki M3 çip de uzun yıllar boyunca üzmeyecek gibi görünüyor.

👩 Gerçekten uzun yıllar ihtiyacınızı karşılayabilecek bir alet. Tasarım olarak da çok şık, sade ve pratik. Makine performans canavarı ve bataryası, rahat 10 saat kod yazmama olanak sağlıyor. Ekranı ve hoparlörü gerçekten harika.

7️⃣ Lenovo V15 Gen2

Dizüstü bilgisayar dünyasının önde gelen markalarından olan Lenovo’nun fiyat performans olarak güçlü olan Lenovo V15 Gen2, yazılım için uygun bilgisayar modelleri arasında bulunuyor. Lenovo V15 Gen2’ni bu konfigürasyonunda Intel Core i7 1165G7 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 16 GB RAM ve 1 TB SSD ile destekleniyor. Ekran tarafında ise 15.6 inç 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü TN panel yer alıyor.

Ekran : 15.6 inç TN 1920 x 1080 piksel

: 15.6 inç TN 1920 x 1080 piksel İşlemci : Intel Core i7 1165G7

: Intel Core i7 1165G7 Ram : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : Intel Iris Xe Graphics

: Intel Iris Xe Graphics Depolama: 1 TB SSD

Lenovo V15 Gen2 kullanıcı yorumları 💭

👨 Her şeyiyle yerinde bir cihaz. İşlemcisi gayet yeterli. RAM aynı şekilde. Oyun için değil elbette bu cihaz. Bunu bilerek alırsanız sorun olmaz. Ben iş için kullanıyorum ve gayet memnunum.

👩 Bu PC yi tercih etme nedenim, ev ve ofis işlerim için uzun süreli kullanabilmekti. Açıkçası bu isteğimi karşıladı. Malzeme kalitesi tarafında bir sorun yaşamadım. Performansı da çok iyi.

8️⃣ Dell Inspiron 14 5430

Tam Boyutta Gör Yazılım için uygun bilgisayar arayanların tercih ettiği bir diğer model ise Dell Inspiron 14 5430. Tasarımıyla göz dolduran Dell Inspiron 14 5430, içerisinde Intel Core I5-1335U işlemcisini barındırıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB SSD eşlik ediyor. 14 inç, Full High Definition Plus (FHD+) WVA panelle gelen dizüstünde klavyeler de aydınlatmalı.

Ekran : 14 inç, Full High Definition Plus (FHD+) WVA

: 14 inç, Full High Definition Plus (FHD+) WVA İşlemci : Intel Core I5-1335U

: Intel Core I5-1335U Ram : 8 GB

: 8 GB Ekran kartı : Intel Iris Xe Graphics

: Intel Iris Xe Graphics Depolama: 256 GB SSD

Dell Inspiron 14 5430 kullanıcı yorumları 💭

👨 Gayet şık ve zarif. Ekran parlaklığı ve görüntü kalitesi yerinde, hoparlörleri gayet yüksek ve net bir ses veriyor. Klavye aydınlatması ve parmak izi sensörü günlük kullanımı kolaylaştırıyor.

👩 Fiyatına göre çok iyi bir ürün. Malzeme kalitesi de beklediğimden iyi. Çok kaliteli bir kasa yapısı var. Kullanımı zevkli. Ekran kalitesi harika... Fiyat performans ürünü.

9️⃣ Lenovo Ideapad Slim 3

Tam Boyutta Gör Yazılım için PC arayanlar tarafından tercih edilen uygun çözümlerden birisi de Lenovo Ideapad Slim 3. 15 inçlik IPS FHD (1920 x 1080) ekranında 16:9 en boy oranı ve 300 nit parlaklık sunan cihaza Intel Core i7-13620H güç veriyor. Üst seviye bu işlemciye 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama eşlik ediyor.

Ekran : 15" FHD (1920 x 1080), 16:9 en boy oranı, IPS, 300 nit

: 15" FHD (1920 x 1080), 16:9 en boy oranı, IPS, 300 nit İşlemci : Intel Core i7-13620H

: Intel Core i7-13620H Ram : 16 GB

: 16 GB Ekran kartı : Intel UHD Graphics

: Intel UHD Graphics Depolama: 512 GB SSD

Lenovo Ideapad Slim 3 kullanıcı yorumları 💭

👨 İşim gereği aldım bir arkadaşım tavsiyesiyle Online e ticaret ve b2b/ b4b programları kullanıyorum işlem hızı güzel geçişler hızlı. Klavye kullanım çok rahat. Ürün kutusu hasarlıydı ama zarar görmemişti Ben gayet memnunum.

👩 İş için kullanıyorum. Genellikle kodlama yapıyorum. Cihaz çok fazla sesli çalışmıyor. Fan açtığında da sesi çok çıkmıyor. Performansı gayet iyi. Pil ömrü de yerinde ama eve dönünce şarja takmak gerekiyor diğer hepsi gibi.

🔟 HP 250 G10

Tam Boyutta Gör Son önerimi ise bilgisayar dünyasının köklü firmalarından olan HP’nin HP 250 G10 modeli. Modelin bu konfigürasyonunda Intel Core I5-1335U işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci ortalama bir kullanıcı için yeterli performansı sunabiliyor. Ekran tarafında ise 15,6 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüklü panel yer alıyor. Diğer yandan cihazda 16 GB RAM ve 1 TB SSD yer alıyor. Bunlarda uzun vadede gayet yeterli.

Ekran :

: İşlemci : Intel Core I5-1335U

: Intel Core I5-1335U Ram : 16 GB

: 16 GB Ekran kartı : Intel Iris Xe

: Intel Iris Xe Depolama: 1 TB SSD

HP 250 G10 kullanıcı yorumları 💭

👨 Fiyat olarak çok uygun. Yeni nesil bir işlemcisi var ancak fiyatı neredeyse i3 işlemcili modeller seviyesinde. Tam bir fiyat performans ürünü açıkçası. Kesinlikle tavsiye ederim.

👩 Ürün gayet ince ve şık özellik olarak isteklerimi karşılıyor. Performansı olması gerektiği gibi. Uçup kaçmıyor ama fiyatına göre çok iyi diyebilirim. Okul işleri için tercih etmek çok mantıklı.

Bir rehberimizin daha sonuna gelmiş durumdayız. Bu içeriğimizde yazılım ile uğraşan ve kafasını kod yazmaktan kaldıramayan kullanıcılara odaklandık. Yazılım için laptop arayanlara yönelik olarak çok sayıda öneride bulundu. Verdiğimiz tavsiyeler ile yazılımcı bilgisayarı almak isteyenlerin araştırma sürelerini kısaltmış olduk. Hazırladığımız yazılım için laptop önerisi ile tüm bütçelere uygun ürünlere yer verdik.

En iyi oyuncu bilgisayarı önerileri 5 ay önce eklendi

Yazılım için laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌

Tam Boyutta Gör Yazılım için laptop alırken güçlü bir işlemci, en az 16 GB RAM, SSD depolama, iyi bir ekran kalitesi ve yeterli bağlantı seçenekleri tercih etmek gerekiyor. Ayrıca taşınabilirlik, pil ömrü ve soğutma sistemi de performans açısından önemli.

İşlemci (CPU)

RAM

Depolama (SSD)

Ekran Kalitesi

Ekran Kartı (GPU)

Taşınabilirlik ve Ağırlık

Pil Ömrü

Bağlantı Seçenekleri

Soğutma Sistemi

İşletim Sistemi

Yazılım İçin En İyi Laptoplar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 42374

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