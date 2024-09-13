Yazılımcı bilgisayarı arayanlara yazılım için laptop önerileri (2024)

- Yazılım için Laptop Önerileri 💻
- 1️⃣ Apple MacBook Pro 16 inç M3 Pro
- 2️⃣ Lenovo IdeaPad 1 15ALC7
- 3️⃣ Huawei MateBook X Pro Premium Edition
- 4️⃣ Huawei Matebook 16s
- 5️⃣ Apple MacBook Air M1
- 6️⃣ Apple MacBook Pro M3
- 7️⃣ Lenovo V15 Gen2
- 8️⃣ Dell Inspiron 14 5430
- 9️⃣ Lenovo Ideapad Slim 3
- 🔟 HP 250 G10
- Yazılım için laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌
- Yorumlar
Kod satırları arasında kaybolan, yaratıcılığını dizüstü bilgisayarına yansıtan her yazılımcı bilir ki doğru araç, işin yarısını halleder. Yazılım için laptop seçimi, sadece bir bilgisayar almaktan çok daha ötedir. Bu rehberde, yazılımcı bilgisayarı arayışında olanlar için en uygun özellikleri ve yazılım için en iyi laptop hangisi? sorusuna cevap arayacağız. İşlemciden RAM'e, depolama alanından ekrana kadar tüm detaylarıyla çeşitli tavsiyelerde bulunacağız.
|Marka - Model 🖥️
|Fiyat 🏷️
|Apple MacBook Pro 16,2 inç M3 Pro
|107.749 TL
|Lenovo IdeaPad 1 15ALC7
|15.699 TL
|Huawei MateBook X Pro Premium Edition
|83.425 TL
|Huawei Matebook 16s
|39.999 TL
|Apple MacBook Air M1
|26.499 TL
|Apple MacBook Pro 14.2 inç M3
|61.999 TL
|Lenovo V15 Gen2
|24.999 TL
|Dell Inspiron 14 5430
|29.094 TL
|Lenovo Ideapad Slim 3
|28.599 TL
|Hp 250 G10
|17.399 TL
Yazılım için laptop yorumları dikkate alındığında; en iyi yazılım için laptop markaları sıralamasında Apple, Lenovo ve Huawei öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek yazılım için laptop önerileri olarak ise Apple MacBook Pro, Lenovo IdeaPad 1 ve Huawei MateBook X Pro Premium Edition modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Apple MacBook Pro 16 inç M3 Pro
- Ekran: 16 inç Liquid Retina XDR ekran, 3456 x 2234 çözünürlük
- İşlemci: Apple M3 Pro, 12 çekirdekli CPU
- Ram: 36 GB
- Ekran kartı: Apple M3 Pro, 18 çekirdekli GPU
- Depolama: 512 GB SSD
Apple MacBook Pro kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu PC falan değil bu bir uzay mekiği. Çok çok güçlü bir makine. Her işlemi rahatlıkla yapabiliyorum. Kesinlikle tavsiye ederim.
👩 Ürünü yaklaşık iki gündür yazılım amaçlı kullanıyorum. Gerçekten işimi çok kolaylaştırdı. Performans açısından farklılıkları görebiliyorum. Ekran görüntü kalitesi ve ses açısından çok güzel.
2️⃣ Lenovo IdeaPad 1 15ALC7
- Ekran: 15,6 inç FHD (1920x1080) TN panel
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5700U
- Ram: 16 GB
- Ekran kartı: Radeon Graphics
- Depolama: 512 GB SSD
Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 kullanıcı yorumları 💭
👨 En ucuz ve en performanslı ürünlerden birisi. Oyun için bu laptobu kullanmazsam bile Minecraft'ta 160FPS'e sahip oluyorum. Fan sesi de yok. Basit ve orta işlemler için ideal.
👩 Kaliteli ve fiyatına göre çok iyi özellikleri var. İş için aldım ve keyifle kullanıyorum. Hafif ve ince olması avantaj. Tek eksi yönü ekran ve görüntü kalitesi düşük.
3️⃣ Huawei MateBook X Pro Premium Edition
- Ekran: 14.2 inç OLED, 120 Hz,3120 × 2080 çözünürlük
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 185H
- Ram: 32 GB RAM
- Ekran kartı: Intel Arc graphic
- Depolama: 2 TB NVMe PCIe SSD
Huawei MateBook X Pro Premium Edition kullanıcı yorumları 💭
👨 Wifi kalitesi şaşırtıcı iyi. Macbook touchpad'ı sonunda Windows makinelere gelmiş. Parmak izi okuma, ekranın dokunmatiği v.s çok iyi çalışıyor. Güçlü bir işlemcisi.
👩 Huawei kalitesi. Windows’lu Macbook yapmışlar sanki. Her türlü işimi görebiliyorum. Ekranı da çok iyi.
4️⃣ Huawei Matebook 16s
- Ekran: 16 inç IPS2520 × 1680 çözünürlük
- İşlemci: 13. Nesil Intel Core i9-13900H
- Ram: 16 GB
- Ekran kartı: Intel Iris Xᵉ
- Depolama: 1 TB NVMe PCIe SSD
Huawei Matebook 16s kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün genel olarak çok iyi, özellikle fiyatına göre. Ekran kalitesi, işlemci gücü, batarya ömrü ve malzemesinin kalitesi çok iyi. Ekran çok kaliteli, 120 fps olmasını çok isterdim fakat dokunmatiği de gayet iyi çalışıyor. Paneli farklı olduğundan açık alanda yansıma yapıyor fakat parlaklığı gayet yeterli, özellikle kapalı alanda çok güzel renkleri ve görüntü kalitesi var.
👩 Bu fiyatlar arasında alınabilecek en iyisi olduğunu düşünüyorum. Beklentilerimi fazlası ile karşıladı. İş için gayet uygun.
5️⃣ Apple MacBook Air M1
- Ekran: 13.3 inç Retina IPS, 2560 x 1600 çözünürlük
- İşlemci: Apple M1, 8 çekirdekli CPU
- Ram: 8 GB
- Ekran kartı: Apple M1, 7 çekirdekli GPU
- Depolama: 256 GB SSD
Apple MacBook Air M1 kullanıcı yorumları 💭
👨 Yazılım mühendisliği okuyorum, okul için almıştım ve memnun kaldım. İşlerimi rahatlıkla yapabiliyorum. Tek sorun ekranı keşke daha büyük olsaydı. Ancak genel performanstan gayet memnunum.
👩 Bilgisayarı almadan önce 2020 modeli olduğu için tereddüt etmiştim ama bilgisayar gayet hızlı ve stabil çalışıyor. Eğer M2 veya M3 işlemcili bilgisayarların fiyatına çıkmak istemiyorsanız gönül rahatlığıyla alabileceğiniz bir bilgisayar.
6️⃣ Apple MacBook Pro M3
- Ekran: 14,2 inç, mini-LED Liquid Retina XDR, 120 Hz, 3024 x 1964 çözünürlük
- İşlemci: M3, 8 çekirdekli CPU
- Ram: 8GB
- Ekran kartı: M3, 10 çekirdekli GPU
- Depolama: 512 GB SSD
Apple MacBook Pro M3 kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok hızlı akıyor, yazılım amacıyla kullanıyorum hiç pişman olmazsınız. Ekranı inanılmaz iyi. İçindeki M3 çip de uzun yıllar boyunca üzmeyecek gibi görünüyor.
👩 Gerçekten uzun yıllar ihtiyacınızı karşılayabilecek bir alet. Tasarım olarak da çok şık, sade ve pratik. Makine performans canavarı ve bataryası, rahat 10 saat kod yazmama olanak sağlıyor. Ekranı ve hoparlörü gerçekten harika.
7️⃣ Lenovo V15 Gen2
- Ekran: 15.6 inç TN 1920 x 1080 piksel
- İşlemci: Intel Core i7 1165G7
- Ram: 16 GB RAM
- Ekran kartı: Intel Iris Xe Graphics
- Depolama: 1 TB SSD
Lenovo V15 Gen2 kullanıcı yorumları 💭
👨 Her şeyiyle yerinde bir cihaz. İşlemcisi gayet yeterli. RAM aynı şekilde. Oyun için değil elbette bu cihaz. Bunu bilerek alırsanız sorun olmaz. Ben iş için kullanıyorum ve gayet memnunum.
👩 Bu PC yi tercih etme nedenim, ev ve ofis işlerim için uzun süreli kullanabilmekti. Açıkçası bu isteğimi karşıladı. Malzeme kalitesi tarafında bir sorun yaşamadım. Performansı da çok iyi.
8️⃣ Dell Inspiron 14 5430
- Ekran: 14 inç, Full High Definition Plus (FHD+) WVA
- İşlemci: Intel Core I5-1335U
- Ram: 8 GB
- Ekran kartı: Intel Iris Xe Graphics
- Depolama: 256 GB SSD
Dell Inspiron 14 5430 kullanıcı yorumları 💭
👨 Gayet şık ve zarif. Ekran parlaklığı ve görüntü kalitesi yerinde, hoparlörleri gayet yüksek ve net bir ses veriyor. Klavye aydınlatması ve parmak izi sensörü günlük kullanımı kolaylaştırıyor.
👩 Fiyatına göre çok iyi bir ürün. Malzeme kalitesi de beklediğimden iyi. Çok kaliteli bir kasa yapısı var. Kullanımı zevkli. Ekran kalitesi harika... Fiyat performans ürünü.
9️⃣ Lenovo Ideapad Slim 3
- Ekran: 15" FHD (1920 x 1080), 16:9 en boy oranı, IPS, 300 nit
- İşlemci: Intel Core i7-13620H
- Ram: 16 GB
- Ekran kartı: Intel UHD Graphics
- Depolama: 512 GB SSD
Lenovo Ideapad Slim 3 kullanıcı yorumları 💭
👨 İşim gereği aldım bir arkadaşım tavsiyesiyle Online e ticaret ve b2b/ b4b programları kullanıyorum işlem hızı güzel geçişler hızlı. Klavye kullanım çok rahat. Ürün kutusu hasarlıydı ama zarar görmemişti Ben gayet memnunum.
👩 İş için kullanıyorum. Genellikle kodlama yapıyorum. Cihaz çok fazla sesli çalışmıyor. Fan açtığında da sesi çok çıkmıyor. Performansı gayet iyi. Pil ömrü de yerinde ama eve dönünce şarja takmak gerekiyor diğer hepsi gibi.
🔟 HP 250 G10
- Ekran:
- İşlemci: Intel Core I5-1335U
- Ram: 16 GB
- Ekran kartı: Intel Iris Xe
- Depolama: 1 TB SSD
HP 250 G10 kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyat olarak çok uygun. Yeni nesil bir işlemcisi var ancak fiyatı neredeyse i3 işlemcili modeller seviyesinde. Tam bir fiyat performans ürünü açıkçası. Kesinlikle tavsiye ederim.
👩 Ürün gayet ince ve şık özellik olarak isteklerimi karşılıyor. Performansı olması gerektiği gibi. Uçup kaçmıyor ama fiyatına göre çok iyi diyebilirim. Okul işleri için tercih etmek çok mantıklı.
Bir rehberimizin daha sonuna gelmiş durumdayız. Bu içeriğimizde yazılım ile uğraşan ve kafasını kod yazmaktan kaldıramayan kullanıcılara odaklandık. Yazılım için laptop arayanlara yönelik olarak çok sayıda öneride bulundu. Verdiğimiz tavsiyeler ile yazılımcı bilgisayarı almak isteyenlerin araştırma sürelerini kısaltmış olduk. Hazırladığımız yazılım için laptop önerisi ile tüm bütçelere uygun ürünlere yer verdik.
Yazılım için laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌
- İşlemci (CPU)
- RAM
- Depolama (SSD)
- Ekran Kalitesi
- Ekran Kartı (GPU)
- Taşınabilirlik ve Ağırlık
- Pil Ömrü
- Bağlantı Seçenekleri
- Soğutma Sistemi
- İşletim Sistemi
Yazılım İçin En İyi Laptoplar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 42374Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.