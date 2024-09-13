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    Yazılımcı bilgisayarı arayanlara yazılım için laptop önerileri (2024)

    Yazılımcılar için 2024'te alınabilecek en iyi yazılım bilgisayarları burada! İşte her bütçeye uygun yazılım için laptop önerileri:                               

    Kod satırları arasında kaybolan, yaratıcılığını dizüstü bilgisayarına yansıtan her yazılımcı bilir ki doğru araç, işin yarısını halleder. Yazılım için laptop seçimi, sadece bir bilgisayar almaktan çok daha ötedir. Bu rehberde, yazılımcı bilgisayarı arayışında olanlar için en uygun özellikleri ve yazılım için en iyi laptop hangisi? sorusuna cevap arayacağız. İşlemciden RAM'e, depolama alanından ekrana kadar tüm detaylarıyla çeşitli tavsiyelerde bulunacağız.

    Yazılım için Laptop Önerileri 💻
    Marka - Model 🖥️ Fiyat 🏷️
    Apple MacBook Pro 16,2 inç M3 Pro 107.749 TL
    Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 15.699 TL
    Huawei MateBook X Pro Premium Edition 83.425 TL
    Huawei Matebook 16s 39.999 TL
    Apple MacBook Air M1 26.499  TL
    Apple  MacBook Pro 14.2 inç M3  61.999 TL
    Lenovo V15 Gen2 24.999 TL
    Dell Inspiron 14 5430 29.094 TL
    Lenovo Ideapad Slim 3 28.599 TL
    Hp 250 G10 17.399 TL

    Yazılım için laptop yorumları dikkate alındığında; en iyi yazılım için laptop markaları sıralamasında Apple, Lenovo ve Huawei öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek yazılım için laptop önerileri olarak ise Apple MacBook Pro, Lenovo IdeaPad 1 ve Huawei MateBook X Pro Premium Edition modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

    1️⃣ Apple MacBook Pro 16 inç M3 Pro

    Apple MacBook Pro 16 inç M3 Pro Tam Boyutta Gör
    Yazılım laptopu için genellikle çok güçlü ekran kartları gerekmiyor. Dolayısıyla esas yük işlemci tarafında oluyor. Bu bağlamda Apple’ın M3 Pro çipine sahip Apple MacBook Pro, yazılım geliştirme için en iyi seçeneklerden birisi. 22 saate kadar pil ömrü sunan MacBook Pro, 16,2 inç Liquid Retina XDR ekranında 100 nit parlaklık sunuyor. Gelişmiş performansı nedeniyle yazılım için laptop arayanlar sıklıkla MacBook Pro tercihinde bulunuyor.
    • Ekran: 16 inç Liquid Retina XDR ekran, 3456 x 2234 çözünürlük
    • İşlemci: Apple M3 Pro, 12 çekirdekli CPU
    • Ram: 36 GB
    • Ekran kartı: Apple M3 Pro, 18 çekirdekli GPU
    • Depolama: 512 GB SSD

    Apple MacBook Pro kullanıcı yorumları 💭

    👨 Bu PC falan değil bu bir uzay mekiği. Çok çok güçlü bir makine. Her işlemi rahatlıkla yapabiliyorum. Kesinlikle tavsiye ederim.

    👩 Ürünü yaklaşık iki gündür yazılım amaçlı kullanıyorum. Gerçekten işimi çok kolaylaştırdı. Performans açısından farklılıkları görebiliyorum. Ekran görüntü kalitesi ve ses açısından çok güzel.

    2️⃣ Lenovo IdeaPad 1 15ALC7

    Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 Tam Boyutta Gör
    Yazılımcı bilgisayarı arayanların bir diğer tercih ettiği seçenek ise Lenovo IdeaPad 1 15ALC7. Sekiz çekirdekli ve 16 iş parçacıklı AMD Ryzen 7 5700U işlemcisinden güç olan laptop, paylaşımlı Radeon Graphics GPU’suna sahip. Dizüstünde aynı zamanda 16 GB RAM yer alıyor. Bu belleğe M.2 512 GB SSD eşlik ediyor.
    • Ekran: 15,6 inç FHD (1920x1080) TN panel
    • İşlemci: AMD Ryzen 7 5700U
    • Ram: 16 GB
    • Ekran kartı: Radeon Graphics
    • Depolama: 512 GB SSD

    Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 kullanıcı yorumları 💭

    👨 En ucuz ve en performanslı ürünlerden birisi. Oyun için bu laptobu kullanmazsam bile Minecraft'ta 160FPS'e sahip oluyorum. Fan sesi de yok. Basit ve orta işlemler için ideal.

    👩 Kaliteli ve fiyatına göre çok iyi özellikleri var. İş için aldım ve keyifle kullanıyorum. Hafif ve ince olması avantaj. Tek eksi yönü ekran ve görüntü kalitesi düşük.

    3️⃣ Huawei MateBook X Pro Premium Edition

    Huawei MateBook X Pro Premium Edition Tam Boyutta Gör
    Yazılım için laptop önerisi arayanlara Huawei MateBook X Pro Premium Edition genellikle tavsiye ediliyor. 14.2 inç’lik OLED ekranında 120 Hz yenileme hızında 3120 × 2080 çözünürlük sunan dizüstü, 1000 nit parlaklığa çıkabiliyor ve Adobe RGB/P3/sRGB gamını destekliyor. Dokunmatik ekranına ise Intel Core Ultra 9 185H işlemcisi güç veriyor. Grafik birimi ise Intel Arc graphics. Tüm bunlara 32 GB RAM ve 2 TB NVMe PCIe SSD’de eşlik ediyor.
    • Ekran: 14.2 inç OLED, 120 Hz,3120 × 2080 çözünürlük
    • İşlemci: Intel Core Ultra 9 185H
    • Ram: 32 GB RAM
    • Ekran kartı: Intel Arc graphic
    • Depolama: 2 TB NVMe PCIe SSD

    Huawei MateBook X Pro Premium Edition kullanıcı yorumları 💭

    👨 Wifi kalitesi şaşırtıcı iyi. Macbook touchpad'ı sonunda Windows makinelere gelmiş. Parmak izi okuma, ekranın dokunmatiği v.s çok iyi çalışıyor. Güçlü bir işlemcisi.

    👩 Huawei kalitesi. Windows’lu Macbook yapmışlar sanki. Her türlü işimi görebiliyorum. Ekranı da çok iyi.

    4️⃣ Huawei Matebook 16s

    Huawei Matebook 16s Tam Boyutta Gör
    Fiyatı ve özellikleri ile dikkat çeken Huawei Matebook 16s, yazılım için bilgisayar arayışında olanlar için en ideal seçeneklerden birisi. 16 inç’lik IPS panelinde yüzde 90 ekran gövde oranu sunan cihaz, 2520 × 1680 çözünürlük veriyor bu ekranıyla. 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemciden güç alan Huawei Matebook 16s, Intel Iris Xᵉ Graphics birimine sahip. 16 GB bellek ve 1 TB NVMe PCIe SSD ile donatılan cihaz güncel bağlantı ve giriş portlarına da sahip.
    • Ekran: 16 inç IPS2520 × 1680 çözünürlük
    • İşlemci: 13. Nesil Intel Core i9-13900H
    • Ram: 16 GB
    • Ekran kartı: Intel Iris Xᵉ
    • Depolama: 1 TB NVMe PCIe SSD

    Huawei Matebook 16s kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün genel olarak çok iyi, özellikle fiyatına göre. Ekran kalitesi, işlemci gücü, batarya ömrü ve malzemesinin kalitesi çok iyi. Ekran çok kaliteli, 120 fps olmasını çok isterdim fakat dokunmatiği de gayet iyi çalışıyor. Paneli farklı olduğundan açık alanda yansıma yapıyor fakat parlaklığı gayet yeterli, özellikle kapalı alanda çok güzel renkleri ve görüntü kalitesi var.

    👩 Bu fiyatlar arasında alınabilecek en iyisi olduğunu düşünüyorum. Beklentilerimi fazlası ile karşıladı. İş için gayet uygun.

    5️⃣ Apple MacBook Air M1

    Apple MacBook Air M1 Tam Boyutta Gör
    Apple ekosisteminde uygun fiyatlı yazılım için en iyi laptop modeli olarak kabul edilen Apple MacBook Air M1, 13.3 inç Retina ekran ile karşımıza çıkıyor. Apple M1 çipi ile donatılan cihazda 8 çekirdekli işlemci ve 7 çekirdekli GPU yer alıyor. Ayrıca üründe 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolaması da bulunuyor. 18 saate kadar pil ömrü sunan MacBook Air M1, Thunderbolt/USB 4 bağlantı noktasına da sahip rakipleri gibi. Bu ürünü giriş seviyesi ve düzeyinde yazılım işleri için kullanabilirsiniz. Ancak daha ileri düzeylerde mutlaka daha büyük ekranlı bir cihaza yönelmek gerekiyor.
    • Ekran: 13.3 inç Retina IPS, 2560 x 1600 çözünürlük
    • İşlemci: Apple M1, 8 çekirdekli CPU
    • Ram: 8 GB
    • Ekran kartı: Apple M1, 7 çekirdekli GPU
    • Depolama: 256 GB SSD

    Apple MacBook Air M1 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Yazılım mühendisliği okuyorum, okul için almıştım ve memnun kaldım. İşlerimi rahatlıkla yapabiliyorum. Tek sorun ekranı keşke daha büyük olsaydı. Ancak genel performanstan gayet memnunum.

    👩 Bilgisayarı almadan önce 2020 modeli olduğu için tereddüt etmiştim ama bilgisayar gayet hızlı ve stabil çalışıyor. Eğer M2 veya M3 işlemcili bilgisayarların fiyatına çıkmak istemiyorsanız gönül rahatlığıyla alabileceğiniz bir bilgisayar.

    6️⃣ Apple MacBook Pro M3

    Apple MacBook Pro M3 Tam Boyutta Gör
    Apple MacBook Pro, piyasadaki en güçlü cihazlardan birisi. Yazılımcılar için laptop tavsiyesinde de bu yüzden burada yer alıyor. M3 çipinden güç alan cihaz, 4K video düzenleme ve yazılım için oldukça güçlü diyebiliriz. 14,2 inçlik mini-LED Liquid Retina XDR ekranında 3024 x 1964 piksel çözünürlük sunan MacBook Pro M3, 120Hz yenileme ve 1000 nit ekran parlaklığı sağlayabiliyor. Üründe aynı zamanda 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı da bulunuyor. Hem yazılım hem oyun için laptop arıyorsanız MacBook Pro M3 tercih edilebilir.
    • Ekran: 14,2 inç, mini-LED Liquid Retina XDR, 120 Hz, 3024 x 1964 çözünürlük
    • İşlemci: M3, 8 çekirdekli CPU
    • Ram: 8GB
    • Ekran kartı: M3, 10 çekirdekli GPU
    • Depolama: 512 GB SSD

    Apple MacBook Pro M3 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Çok hızlı akıyor, yazılım amacıyla kullanıyorum hiç pişman olmazsınız. Ekranı inanılmaz iyi. İçindeki M3 çip de uzun yıllar boyunca üzmeyecek gibi görünüyor.

    👩 Gerçekten uzun yıllar ihtiyacınızı karşılayabilecek bir alet. Tasarım olarak da çok şık, sade ve pratik. Makine performans canavarı ve bataryası, rahat 10 saat kod yazmama olanak sağlıyor. Ekranı ve hoparlörü gerçekten harika.

    7️⃣ Lenovo V15 Gen2

    Lenovo V15 Gen2
    Dizüstü bilgisayar dünyasının önde gelen markalarından olan Lenovo’nun fiyat performans olarak güçlü olan Lenovo V15 Gen2, yazılım için uygun bilgisayar modelleri arasında bulunuyor. Lenovo V15 Gen2’ni bu konfigürasyonunda Intel Core i7 1165G7 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 16 GB RAM ve 1 TB SSD ile destekleniyor. Ekran tarafında ise 15.6 inç 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü TN panel yer alıyor.
    • Ekran: 15.6 inç TN 1920 x 1080 piksel
    • İşlemci: Intel Core i7 1165G7
    • Ram: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: Intel Iris Xe Graphics
    • Depolama: 1 TB SSD

    Lenovo V15 Gen2 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Her şeyiyle yerinde bir cihaz. İşlemcisi gayet yeterli. RAM aynı şekilde. Oyun için değil elbette bu cihaz. Bunu bilerek alırsanız sorun olmaz. Ben iş için kullanıyorum ve gayet memnunum.

    👩 Bu PC yi tercih etme nedenim, ev ve ofis işlerim için uzun süreli kullanabilmekti. Açıkçası bu isteğimi karşıladı. Malzeme kalitesi tarafında bir sorun yaşamadım. Performansı da çok iyi.

    8️⃣ Dell Inspiron 14 5430

    Dell Inspiron 14 5430 Tam Boyutta Gör
    Yazılım için uygun bilgisayar arayanların tercih ettiği bir diğer model ise Dell Inspiron 14 5430. Tasarımıyla göz dolduran Dell Inspiron 14 5430, içerisinde Intel Core I5-1335U işlemcisini barındırıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB SSD eşlik ediyor. 14 inç, Full High Definition Plus (FHD+) WVA panelle gelen dizüstünde klavyeler de aydınlatmalı.
    • Ekran: 14 inç, Full High Definition Plus (FHD+) WVA
    • İşlemci: Intel Core I5-1335U
    • Ram: 8 GB
    • Ekran kartı: Intel Iris Xe Graphics
    • Depolama: 256 GB SSD

    Dell Inspiron 14 5430 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Gayet şık ve zarif. Ekran parlaklığı ve görüntü kalitesi yerinde, hoparlörleri gayet yüksek ve net bir ses veriyor. Klavye aydınlatması ve parmak izi sensörü günlük kullanımı kolaylaştırıyor.

    👩 Fiyatına göre çok iyi bir ürün. Malzeme kalitesi de beklediğimden iyi. Çok kaliteli bir kasa yapısı var.  Kullanımı zevkli. Ekran kalitesi harika... Fiyat performans ürünü.

    9️⃣ Lenovo Ideapad Slim 3

    Lenovo Ideapad Slim 3 Tam Boyutta Gör
    Yazılım için PC arayanlar tarafından tercih edilen uygun çözümlerden birisi de Lenovo Ideapad Slim 3. 15 inçlik IPS FHD (1920 x 1080) ekranında 16:9 en boy oranı ve 300 nit parlaklık sunan cihaza Intel Core i7-13620H güç veriyor. Üst seviye bu işlemciye 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama eşlik ediyor.
    • Ekran: 15" FHD (1920 x 1080), 16:9 en boy oranı, IPS, 300 nit
    • İşlemci: Intel Core i7-13620H
    • Ram: 16 GB
    • Ekran kartı: Intel UHD Graphics
    • Depolama: 512 GB SSD

    Lenovo Ideapad Slim 3 kullanıcı yorumları 💭

    👨 İşim gereği aldım bir arkadaşım tavsiyesiyle Online e ticaret ve b2b/ b4b programları kullanıyorum işlem hızı güzel geçişler hızlı. Klavye kullanım çok rahat. Ürün kutusu hasarlıydı ama zarar görmemişti Ben gayet memnunum.

    👩 İş için kullanıyorum. Genellikle kodlama yapıyorum. Cihaz çok fazla sesli çalışmıyor. Fan açtığında da sesi çok çıkmıyor. Performansı gayet iyi. Pil ömrü de yerinde ama eve dönünce şarja takmak gerekiyor diğer hepsi gibi.

    🔟 HP 250 G10

    HP 250 G10 Tam Boyutta Gör
    Son önerimi ise bilgisayar dünyasının köklü firmalarından olan HP’nin HP 250 G10 modeli. Modelin bu konfigürasyonunda Intel Core I5-1335U işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci ortalama bir kullanıcı için yeterli performansı sunabiliyor. Ekran tarafında ise 15,6 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüklü panel yer alıyor. Diğer yandan cihazda 16 GB RAM ve 1 TB SSD yer alıyor. Bunlarda uzun vadede gayet yeterli.
    • Ekran:
    • İşlemci: Intel Core I5-1335U
    • Ram: 16 GB
    • Ekran kartı: Intel Iris Xe
    • Depolama: 1 TB SSD

    HP 250 G10 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Fiyat olarak çok uygun. Yeni nesil bir işlemcisi var ancak fiyatı neredeyse i3 işlemcili modeller seviyesinde. Tam bir fiyat performans ürünü açıkçası. Kesinlikle tavsiye ederim.

    👩 Ürün gayet ince ve şık özellik olarak isteklerimi karşılıyor. Performansı olması gerektiği gibi. Uçup kaçmıyor ama fiyatına göre çok iyi diyebilirim. Okul işleri için tercih etmek çok mantıklı.

    Bir rehberimizin daha sonuna gelmiş durumdayız. Bu içeriğimizde yazılım ile uğraşan ve kafasını kod yazmaktan kaldıramayan kullanıcılara odaklandık. Yazılım için laptop arayanlara yönelik olarak çok sayıda öneride bulundu. Verdiğimiz tavsiyeler ile yazılımcı bilgisayarı almak isteyenlerin araştırma sürelerini kısaltmış olduk. Hazırladığımız yazılım için laptop önerisi ile tüm bütçelere uygun ürünlere yer verdik.

    Yazılım için laptop alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌

    Yazılım için laptop önerileri Tam Boyutta Gör
    Yazılım için laptop alırken güçlü bir işlemci, en az 16 GB RAM, SSD depolama, iyi bir ekran kalitesi ve yeterli bağlantı seçenekleri tercih etmek gerekiyor. Ayrıca taşınabilirlik, pil ömrü ve soğutma sistemi de performans açısından önemli.
    • İşlemci (CPU)
    • RAM
    • Depolama (SSD)
    • Ekran Kalitesi
    • Ekran Kartı (GPU)
    • Taşınabilirlik ve Ağırlık
    • Pil Ömrü
    • Bağlantı Seçenekleri
    • Soğutma Sistemi
    • İşletim Sistemi

    Yazılım İçin En İyi Laptoplar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 42374

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 3 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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