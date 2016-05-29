Logitech K400 Plus kablosuz klavye incelemesi

Televizyon karşısında akıllı özellikleri kolay yönetmek veya PC'nizi mi kontrol etmek istiyorsunuz? Logitech'in K400 Plus klavyeli fare seti bunun için doğru çözüm olabilir.

Üzerinde çoklu dokunmayı desteklen touchpad de yer alan K400 Plus, daha çok akıllı televizyonlar ve eğlence sistemleri için tasarlanan oturma odası odaklı bir klavye.

Televizyon karşısında kucağınıza alıp hem yazı yazma hem de fare kontrollerini tek noktadan görebilmeniz hedeflenmiş. 10 metreye kadar kablosuz iletişim sağlayan klavye Logitech’in unified alıcısını kullanıyor.

Boyutlarıyla masa üstü klavyelerden çok dizüstü klavyelere benzer bir yapıda olan K400 Plus, küçük yapısına rağmen bir çok fonksiyon tuşunu da bünyesinde barındırıyor.

F tuşları ise fonksiyon tuşlarının altına gizlenmiş. Android televizyonlar da düşünülerek fonksiyon tuşları arasına Android TV’lerde kullanılan çoklu uygulama gösterimi, eve dönüş tuşu ve geri tuşu da eklenmiş.

Touchpad kısmı küçük olmasına rağmen işini iyi görüyor. Eğer yüksek çözünürlükteki bir ekranda çalışılacaksa hassasiyeti arttırarak az alanda çok hareket elde edebiliyorsunuz.

Çoklu dokunmatik destekleyen yapısı sayesinde ise sayfa kaydırma veya sağ tuş için çift parmak ile panele dokunmak yeterli oluyor.

Fakat Türkçe QWERTY dizilimine sahip klavye, her ne kadar hızlı yazım için tasarlanmış olmasa da bazı Türkçe karakterlerin diğer tuşlardan küçük tasarlanmış olmaları alışma sürecini uzatıyor.

TV karşısında uzun yazışmalar yapmayacağınızı varsayarak bu kısmı önemsemeyebilirsiniz fakat en azından klavye tuşlarında alttan aydınlatma olsaymış gece kullanımını daha rahat hale getirebilirmiş.

Hafif yapısı uzun süreli çalışmalarda yorgunluk yaratmasının önüne geçiyor. Touchpad kısmı her ne kadar iyi çalışıyor olsa da televizyona bağlı PC’si üzerinden K400 Plus ile oyun oynamayı düşünenler için belirtmekte fayda var yanına bir tane de kablosuz fare eklemiz iyi olur. Burada Logitech MK240 klavye fare seti TV karşısında oyun için bir çözüm olabilir.

Touchpad kısmı tahmin edebileceğiniz gibi navigasyon ve web gezintisi için ideal bir kullanım deneyimi sunuyor. K400 Plus her ne kadar oturma odanızda TV karşısında bir kullanım deneyimi düşünülerek tasarlanmış bir ürün olsa da genel özellikleriyle dar alanda PC kullanımı için de uygun bir çözüm.





Tam Boyutta Gör Kasa veya benzeri terminal noktalarda operatörün tek noktadan klavye ve fare ihtiyacını iyi bir şekilde görebilir. 2 adet ince kalem pilden gücünü alan sistemin pilini bitirene kadar kullanmamız mümkün değil elbet bu yüzden Logitech’in sitesinde yer verdiği 1 yıl pil ömrüne güvenmemiz gerekiyor.

K400 Plus, oturma odasında akıllı televizyonu veya televizyona bağladığı bilgisayarı ile haşır neşir olan kullanıcılar için ideal bir çözüm olmuş.

Alttan aydınlatmaya da sahip olsaydı al başka cihaz arama diyebileceğimiz bir klavye fare kombinasyonu diyebilirdik ama bu haliyle alttan aydınlatmaya sahip bir üst sürümü çıkana kadar işinizi fazlasıyla görecektir.

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Touchpad ile kolay bir kullanım için dilerseniz sol üst köşeye konumlandırılan fare sol tuşunu da kullanabiliyorsunuz.Klavye üzerindeki tuşların geri bildirimleri oldukça iyi. Basıp basmadığınız konusunda şüpheye düşmüyorsunuz.