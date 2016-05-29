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Logitech K400 Plus kablosuz klavye incelemesi

2 yıl
70b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Televizyon karşısında akıllı özellikleri kolay yönetmek veya PC'nizi mi kontrol etmek istiyorsunuz? Logitech'in K400 Plus klavyeli fare seti bunun için doğru çözüm olabilir.
 
Üzerinde çoklu dokunmayı desteklen touchpad de yer alan K400 Plus, daha çok akıllı televizyonlar ve eğlence sistemleri için tasarlanan oturma odası odaklı bir klavye.
 
Televizyon karşısında kucağınıza alıp hem yazı yazma hem de fare kontrollerini tek noktadan görebilmeniz hedeflenmiş. 10 metreye kadar kablosuz iletişim sağlayan klavye Logitech’in unified alıcısını kullanıyor.
Boyutlarıyla masa üstü klavyelerden çok dizüstü klavyelere benzer bir yapıda olan K400 Plus, küçük yapısına rağmen bir çok fonksiyon tuşunu da bünyesinde barındırıyor.
F tuşları ise fonksiyon tuşlarının altına gizlenmiş. Android televizyonlar da düşünülerek fonksiyon tuşları arasına Android TV’lerde kullanılan çoklu uygulama gösterimi, eve dönüş tuşu ve geri tuşu da eklenmiş.
Touchpad ile kolay bir kullanım için dilerseniz sol üst köşeye konumlandırılan fare sol tuşunu da kullanabiliyorsunuz.
Touchpad kısmı küçük olmasına rağmen işini iyi görüyor. Eğer yüksek çözünürlükteki bir ekranda çalışılacaksa hassasiyeti arttırarak az alanda çok hareket elde edebiliyorsunuz.
Çoklu dokunmatik destekleyen yapısı sayesinde ise sayfa kaydırma veya sağ tuş için çift parmak ile panele dokunmak yeterli oluyor.
Klavye üzerindeki tuşların geri bildirimleri oldukça iyi. Basıp basmadığınız konusunda şüpheye düşmüyorsunuz.
Fakat Türkçe QWERTY dizilimine sahip klavye, her ne kadar hızlı yazım için tasarlanmış olmasa da bazı Türkçe karakterlerin diğer tuşlardan küçük tasarlanmış olmaları alışma sürecini uzatıyor.
TV karşısında uzun yazışmalar yapmayacağınızı varsayarak bu kısmı önemsemeyebilirsiniz fakat en azından klavye tuşlarında alttan aydınlatma olsaymış gece kullanımını daha rahat hale getirebilirmiş.
Hafif yapısı uzun süreli çalışmalarda yorgunluk yaratmasının önüne geçiyor. Touchpad kısmı her ne kadar iyi çalışıyor olsa da televizyona bağlı PC’si üzerinden K400 Plus ile oyun oynamayı düşünenler için belirtmekte fayda var yanına bir tane de kablosuz fare eklemiz iyi olur. Burada Logitech MK240 klavye fare seti TV karşısında oyun için bir çözüm olabilir.
Touchpad kısmı tahmin edebileceğiniz gibi navigasyon ve web gezintisi için ideal bir kullanım deneyimi sunuyor. K400 Plus her ne kadar oturma odanızda TV karşısında bir kullanım deneyimi düşünülerek tasarlanmış bir ürün olsa da genel özellikleriyle dar alanda PC kullanımı için de uygun bir çözüm.
Kasa veya benzeri terminal noktalarda operatörün tek noktadan klavye ve fare ihtiyacını iyi bir şekilde görebilir. 2 adet ince kalem pilden gücünü alan sistemin pilini bitirene kadar kullanmamız mümkün değil elbet bu yüzden Logitech’in sitesinde yer verdiği 1 yıl pil ömrüne güvenmemiz gerekiyor.

Logitech K400 Plus kablosuz klavye incelemesi
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K400 Plus, oturma odasında akıllı televizyonu veya televizyona bağladığı bilgisayarı ile haşır neşir olan kullanıcılar için ideal bir çözüm olmuş.
Alttan aydınlatmaya da sahip olsaydı al başka cihaz arama diyebileceğimiz bir klavye fare kombinasyonu diyebilirdik ama bu haliyle alttan aydınlatmaya sahip bir üst sürümü çıkana kadar işinizi fazlasıyla görecektir.

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Speed-Step 2 yıl en beğenilen Captain_Ivy
Aazam

Fiyat nedir?
Fiyat yazmıyorsa reklam denir..

Merhaba,

Hangi incelememizde fiyat gördünüz de buna böyle yorum yapma ihtiyacı hissettiniz :)

İncelemeler yıllarca yayında kalıp kullanıcılar tarafından izleniyor. Fiyat her değiştiğinde içeriği mi güncelleyelim?

Fiyatı merak ediyorsanız Google'a ürünün ismini yazmanız yetiyor.

Sevgiler,
Mesut Çevik
AazamFiyat nedir?Fiyat yazmıyorsa reklam denir..Merhaba,Hangi incelememizde fiyat gördünüz de buna bö...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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draconist 2 yıl
Tuş aydınlatma Logitech K810 ve K830 modellerinde var, K810'da touch pad alanı yok ayrıca mouse kullanmak gerekiyor.
Her iki model de Türkiye de bulunmuyor, bulunanlar var ise Türkçe klavye değil. Yarın bir gün stoklara gelirse de 99 dolarlık klavyeyi sanırım burada 700-800 den satarlar.
Hiç bir şey üretmeyip hep hazır almaya alıştığımız için bugün bu durumdayız ne yazık ki.

Bizim ekonomi ve güzel sanatlar üniversitelerinde okuyanlar kartondan ev, kıyafet yapsın, acaip şekilli tabure yapsın,
Elektronik ve tasarım mühendislerimiz bir şirkete girip tek hayalleri güzel maaşlı bir iş olsun hayatımı yaşayım derdinde olsun.

Her şey böyle olunca biz de bekleriz Logitech keyfi gelecek de TR karakterli arka aydınlatmalı klavyesini hem de uygun fiyattan burada satacak, bknz hayal dünyası.

Allahtan yol yapıyoruz, havalalanı, filan yapıyoruz da sıkıntımı her gün üstü açık arabamla dolaşıp atıyorum, aracı havalimanı park yerine bırakıp oradan uçağa geçiyorum arada bir yurt dışına çıkıyorum stres kalmıyor.
Tuş aydınlatma Logitech K810 ve K830 modellerinde var, K810'da touch pad alanı yok ayrıca mouse kullanmak gerekiyor.Her iki model de Türkiye de bulunmuyo...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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mito1172 1 yıl
2016 yılının 11 ci ayında almıştım 1 yıl 2 ay geçti pek aktif kullanmadığım halde yani diğer klavyeyi kullanıp bunu bazen mausu için dokunurdum
2 gün önce durduk yere çalışmadığını fark ettim her şeyi denedim yok hiç kıpırtı yok usb alıcı takınca kuruluyor ama klavyede tık yok ilk kez durduğu yerde bozulan klavye gördüm

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captaingurkan 1 yıl
Ben de geçen yıl almıştım. Çok kullanışlı.
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TheFuchs 1 yıl
guzel.com/...
kapıda ödeme ile satın aldım. Akıllı tv ve tablet ile sorunsuzca kullanıyorum.
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omondoles 1 yıl
İş yerindeki klavyeler çok kötü. Çoğu tuşa basmak zor. Böyle bir klavye işimi görür mü?
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yusufziya 1 yıl
selamlar ;
55xe9005 sony televizyonuma kablosuz mause+klavye almayı düşünüyorum,
öne çıkan logitch k400 plus ve microsoft all in one ,
kullanan arkadaşların tavsiyeside önemli tabikii.
1. tavsiyeniz nedir ;
2. nereden alalım.
saygılarımla.
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aycibin 1 yıl yusufziya
yusufziya
selamlar ;
55xe9005 sony televizyonuma kablosuz mause+klavye almayı düşünüyorum,
öne çıkan logitch k400 plus ve microsoft all in one ,
kullanan arkadaşların tavsiyeside önemli tabikii.
1. tavsiyeniz nedir ;
2. nereden alalım.
saygılarımla.

yukarda yazmıştım.microsoft tasarımı daha başarılı.tuş aralarına toz dolmaz ve suya dayanıklı.bir de k400 tuşları çok dipdibe yazması zor.yalnız microsoft kapsama menzili biraz daha kısıtlıydı yanlış hatırlamıyorsam.
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DH Misafiri 1 yıl
Şimdi benim tvim sony led tv androidli k400 benim tvime uyar mi acaba
Saygilar
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yusufziya 1 yıl DH Misafiri
televizyonunuz yeni model ise sorun çıkarmaz ,
bende xe9005 var, kablosuz klavyeleri tanıığını biliyorum,
siz ne yaptınız aldınız mı ?
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Ardaceyhan 1 yıl
ben kullanıyorum gayet memnunum
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One-Turk 2 yıl
sakın almayın 5 para etmez
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tyro06 2 yıl
Bugün aldım bu klavyeden. Gayet güzel ve kullanışlı. Smart TV icin almıştım ama Macbook'da da denedim, çalışıyor. Tavsiye ederim
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VideoAudioPhile 2 yıl tyro06
tyro06
Bugün aldım bu klavyeden. Gayet güzel ve kullanışlı. Smart TV icin almıştım ama Macbook'da da denedim, çalışıyor. Tavsiye ederim


Hocam hayirli olsun.gule gule kullanin.tvniz samsung smart tvmi?hangi model?youtube uygulamasinda ve webde klavye tam olarak calisiyormu ozellikle youtube kendi uygulamasinda?
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limoncu7 2 yıl
Şu unified tam olarak nasıl çalışıyor?
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