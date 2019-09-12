Logitech tam gaz geliyor | Her kolda yeni ürünleri var

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Logitech gerek kendi markası gerekse de Yeti mikrofonlardan Jaybirds kulaklıklara kadar alt markaları kapsamında yepyeni ürünler sunuyor. IFA 2019 kapsamında şirketin yeni ürünlerine bakıyoruz.
Logitech bugün çok sayıda markayı bünyesinde barındıran, en son Yeti mikrofonların üreticisi Blue'yu bünyesine katan bir teknoloji üreticisi oldu. Peki Logitech oyunculardan içerik üreticilerine kadar farklı kullanıcılar için yeni hangi modelleri sunuyor, gelin yakından bakalım.
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Logitech G403
Logitech G603
Logitech G703
İlgili oyuncu mouse'larında bazı serilerde kronik Scroll tuşu kaydırma problemi vardır. İnanın bu 3 modelde de kullanılan scroll tuş mekanizması Logitech adına yakışmayacak kadar kalitesizdir. Güncelleme derken, birçok oyuncuyu aldığına pişman eden bu 3 modeli de büyüteç altına almışlardır umarım, neden bu kadar insan mağdur edilmeden ve Logitech markasından soğutulmadan adım atılmamıştır o da ayrı soru işareti.
Binlerce G403/G603/G703 mağdurundan biri olarak şuraya kullandıkları malzemenin kalitesizliğini göstermek adına bazı videolarını paylaşıyorum. Belki garantisi bitmiş aynı sorundan müzdarip başka arkadaşlarada bir yardımı olur. O kadar çok insan aynı sorundan müzdarip ki artık tamir videoları hit olmaya başladı.
G603
G703
G403
Yiğidi öldür hakkını ver diyerekten de bendeki mouse aynı sorunu garantisi bitmeden birden çok defa verdiği için ilk tamir en sonunda da sıfır değişim yaptılar. Burdan MediaMarkt'a ve Logitech'e müşteriyi mağdur etmedikleri için tebriğimi yolluyorum. Ancak ilgili ürünlerde bazı seriler şansınıza problemli olduğu için çekinerek kullanıyorum; garantisi de bitince bu da bozulursa elimde patlayacak diye. :( Hani aklında bu mouse ailesini alacaklara bilgilendirme babında yazayım dedim. Çünkü ucuz aletler değiller bu da münferit bir problem değil tercihinizi ona göre yapın!
Neyseki iade ettimde kurtuldum ses sisteminden