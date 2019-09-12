Logitech tam gaz geliyor | Her kolda yeni ürünleri var

Logitech gerek kendi markası gerekse de Yeti mikrofonlardan Jaybirds kulaklıklara kadar alt markaları kapsamında yepyeni ürünler sunuyor. IFA 2019 kapsamında şirketin yeni ürünlerine bakıyoruz.

Logitech bugün çok sayıda markayı bünyesinde barındıran, en son Yeti mikrofonların üreticisi Blue'yu bünyesine katan bir teknoloji üreticisi oldu. Peki Logitech oyunculardan içerik üreticilerine kadar farklı kullanıcılar için yeni hangi modelleri sunuyor, gelin yakından bakalım.