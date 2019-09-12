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    Logitech tam gaz geliyor | Her kolda yeni ürünleri var

    1 hf.
    2,5b
    1
    Çevre Birimleri
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Logitech gerek kendi markası gerekse de Yeti mikrofonlardan Jaybirds kulaklıklara kadar alt markaları kapsamında yepyeni ürünler sunuyor. IFA 2019 kapsamında şirketin yeni ürünlerine bakıyoruz.
    Logitech bugün çok sayıda markayı bünyesinde barındıran, en son Yeti mikrofonların üreticisi Blue'yu bünyesine katan bir teknoloji üreticisi oldu. Peki Logitech oyunculardan içerik üreticilerine kadar farklı kullanıcılar için yeni hangi modelleri sunuyor, gelin yakından bakalım. 


    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ugrygl 1 hf.
    Yalnız röportajın görselinde g29 var ama video da 2 saniye falan yanından geçmişler. Süper profesyonel Mustafa bey pek ilgilenmemiş sanırım ürünle.
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    wtersad 1 hf.
    Ya g29 ps4 el freni yıllardır bekliyoruz bu kadar zor mu Bi el freni yaaa
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    ssbrutality 1 hf.
    Yalnız Mustafa Bey On numara işine aşık ve profesyonel biri. Başarılarının devamını dilerim
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    al-ozaria 1 hf.
    Logitech yetkilileri DH'ye bakar mı bilmem ama şu ürünlerinde kronik bir probleme dönüşen sorunu Logitech şikayet notu olarak buraya ekliyeyim.
    Logitech G403
    Logitech G603
    Logitech G703
    İlgili oyuncu mouse'larında bazı serilerde kronik Scroll tuşu kaydırma problemi vardır. İnanın bu 3 modelde de kullanılan scroll tuş mekanizması Logitech adına yakışmayacak kadar kalitesizdir. Güncelleme derken, birçok oyuncuyu aldığına pişman eden bu 3 modeli de büyüteç altına almışlardır umarım, neden bu kadar insan mağdur edilmeden ve Logitech markasından soğutulmadan adım atılmamıştır o da ayrı soru işareti.
    Binlerce G403/G603/G703 mağdurundan biri olarak şuraya kullandıkları malzemenin kalitesizliğini göstermek adına bazı videolarını paylaşıyorum. Belki garantisi bitmiş aynı sorundan müzdarip başka arkadaşlarada bir yardımı olur. O kadar çok insan aynı sorundan müzdarip ki artık tamir videoları hit olmaya başladı.
    G603

    G703

    G403

    Yiğidi öldür hakkını ver diyerekten de bendeki mouse aynı sorunu garantisi bitmeden birden çok defa verdiği için ilk tamir en sonunda da sıfır değişim yaptılar. Burdan MediaMarkt'a ve Logitech'e müşteriyi mağdur etmedikleri için tebriğimi yolluyorum. Ancak ilgili ürünlerde bazı seriler şansınıza problemli olduğu için çekinerek kullanıyorum; garantisi de bitince bu da bozulursa elimde patlayacak diye. :( Hani aklında bu mouse ailesini alacaklara bilgilendirme babında yazayım dedim. Çünkü ucuz aletler değiller bu da münferit bir problem değil tercihinizi ona göre yapın!
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    serafon 1 hf. al-ozaria
    logitech g700, logitech performance mx almıştım ilk çıktığı zamanlar. İkisi de buton arızası veriyordu. tek tıklamayı çift tıklama algılıyordu. G700 Garanti bitene kadar servise gitti gitti geldi. Servisten gelince biraz çalışıyor sonra yine aynısı oluyordu. Garanti bitince çinden buton aldım ucuza bolca, bozuldukça değiştiririm dedim. Bir kere değiştirdim ve yıllardır bir daha sorun olmadı. Bugünün parasıyla ~1000 tl ye mouse satıyorsun ve 1tl lik switch i kaliteli kullanmıyorsun. Logitech i anlamak zor!
    Yanıtla +1
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    ErkanSYK 1 hf.
    Yeni gamepad yok mu :(
    Yanıtla +2
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    çokrenkli 1 hf.
    Mustafa Bey de en az Logitech kadar etkileyici bir profesyonelmiş. Çok güzel bir video olmuş teşekkürler.
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    TheJudgé 1 hf.
    Logitech ürettiği BERBAT ses sistemi Z533 ile kendisinden ses sistemi olarak soğuttu beni , o nasıl bir dip sestir arkadaş gece hoparlörün sesi kapalı olmasına ragmen hoparlörden Tısss diye dip sesi geliyor kaç senedir logitech kullandım böyle berbat bir ses sistemini ilk defa görüyorum
    Neyseki iade ettimde kurtuldum ses sisteminden
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    estrofem 1 hf. TheJudgé
    Logitech z906 kullanıcısıyım bende, zamanında ettik bir hata maalesef. Harman kardon soundsticks wireless nasıldır bilen varmı acaba?
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