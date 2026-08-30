Huawei Watch D3 tasarımı küresel lansman öncesi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Huawei Watch D3, 2 Eylül'de Münih'te gerçekleştirilecek küresel lansman öncesinde yayınlanan tanıtım videosuyla tasarım tarafında önemli değişiklikler göstereceğini ortaya koydu. Yeni akıllı saat, önceki Watch D2 modelinin temel sağlık odağını korurken daha ince bir kasa, daha dar çerçeveler ve daha büyük bir ekranla gelecek. Huawei ayrıca bilekteki kullanım konforunu artırmak amacıyla daha yumuşak bilekliklere geçiş yaptığını belirtiyor.

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Huawei Watch D3’ün sağlık odaklı tasarımı yenilendi

Watch D3, Huawei'nin sportif Watch ve Watch GT serilerinden farklı olarak doğrudan sağlık takibine odaklanan Watch D ailesinin yeni üyesi olacak. Serinin temel özelliği, doğru kullanım koşulları sağlandığında bilekten tansiyon ölçümü yapabilen şişirilebilir bir manşet sistemine dayanıyor. Yayınlanan görüntüler, Huawei'nin bu mekanizmayı korurken cihazın günlük kullanımda daha az hacimli hissedilmesini hedeflediğini gösteriyor. Yeni renk seçenekleri de tasarım tarafındaki değişikliklerin yalnızca fiziksel boyutlarla sınırlı olmadığını ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör Mevcut Watch D2'nin tasarımı, tansiyon ölçüm donanımının gerektirdiği özel yapıyla diğer akıllı saatlerden ayrılıyor. Kayış üzerinde yer alan 26,5 mm genişliğindeki şişirilebilir hava yastığı manşeti, ölçüm sırasında bileğe basınç uygulayarak kan basıncının takip edilmesini sağlıyor ve cihaz planlı 24 saatlik izleme kullanımını da destekliyor. Watch D2'nin tıbbi cihaz olarak CE-MDR sertifikasına sahip olması, bu özelliğin Huawei'nin standart fitness takibinden farklı bir konumlandırma benimsediğini gösteriyor. Yeni modelde aynı sağlık yaklaşımının ne ölçüde geliştirildiği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Watch D2'nin teknik altyapısı yalnızca tansiyon ölçümüyle sınırlı değil. Modelde 1,82 inç AMOLED ekranın yanı sıra tek dokunuşla 10 temel sağlık göstergesini sunan Sağlık Bakışı özelliği bulunuyor; EKG, nabız dalgası aritmi analizi, uyku takibi, stres ve SpO₂ izleme de sağlık özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca yaklaşık 80 egzersiz modu sunulurken cihazın kayışsız ağırlığı yaklaşık 40 gram seviyesinde kalıyor. Tipik kullanımda 6 güne kadar pil ömrü sağlayan Watch D2, sürekli tansiyon takibi etkinleştirildiğinde ise yaklaşık bir günlük kullanım süresine düşüyor. Watch D3'ün ise Watch D2'ye kıyasla sağlık takibinde ne kadar ileri gittiği ancak resmi teknik bilgiler paylaşıldığında değerlendirilebilecek.

Tam Boyutta Gör Son olarak Huawei'nin 2 Eylül'deki Münih etkinliğinde Watch D3'ün yanı sıra FreeBuds Neo adlı yeni kablosuz kulaklığın da tanıtılması bekleniyor. Ayrı tanıtım videosunda farklı renk seçenekleriyle görülen FreeBuds Neo, şirketin giyilebilir cihaz portföyünü saat ve sağlık teknolojilerinin ötesinde ses ürünleriyle genişletmeye devam ettiğini gösteriyor.

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Huawei Watch D3 tasarımı küresel lansman öncesi ortaya çıktı

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