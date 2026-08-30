Huawei Watch D3 tasarımı küresel lansman öncesi ortaya çıktı

Huawei Watch D3’ün sağlık odaklı tasarımı yenilendi
Watch D3, Huawei'nin sportif Watch ve Watch GT serilerinden farklı olarak doğrudan sağlık takibine odaklanan Watch D ailesinin yeni üyesi olacak. Serinin temel özelliği, doğru kullanım koşulları sağlandığında bilekten tansiyon ölçümü yapabilen şişirilebilir bir manşet sistemine dayanıyor. Yayınlanan görüntüler, Huawei'nin bu mekanizmayı korurken cihazın günlük kullanımda daha az hacimli hissedilmesini hedeflediğini gösteriyor. Yeni renk seçenekleri de tasarım tarafındaki değişikliklerin yalnızca fiziksel boyutlarla sınırlı olmadığını ortaya koyuyor.
Watch D2'nin teknik altyapısı yalnızca tansiyon ölçümüyle sınırlı değil. Modelde 1,82 inç AMOLED ekranın yanı sıra tek dokunuşla 10 temel sağlık göstergesini sunan Sağlık Bakışı özelliği bulunuyor; EKG, nabız dalgası aritmi analizi, uyku takibi, stres ve SpO₂ izleme de sağlık özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca yaklaşık 80 egzersiz modu sunulurken cihazın kayışsız ağırlığı yaklaşık 40 gram seviyesinde kalıyor. Tipik kullanımda 6 güne kadar pil ömrü sağlayan Watch D2, sürekli tansiyon takibi etkinleştirildiğinde ise yaklaşık bir günlük kullanım süresine düşüyor. Watch D3'ün ise Watch D2'ye kıyasla sağlık takibinde ne kadar ileri gittiği ancak resmi teknik bilgiler paylaşıldığında değerlendirilebilecek.
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim