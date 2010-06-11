MSI, Mobility Radeon HD 5870'li yeni dizüstü bilgisayar modeli GX740'ı satışa sundu

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar modeli GX740'ı duyurdu. Intel Calpella platformunu temel alan 17-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayara 1.7GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek frekansını otomatik olarak arttırabilen dört çekirdekli Core i7-720QM güç veriyor. 4GB bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk ile gelen dizüstü bilgisayarın en dikkat çekici yanlarından biri de hiç kuşku yok ki sahip olduğu ekran kartı. Zira MSI GX740'da, şu an satışta olan en güçlü mobil grafik çözümü unvanına sahip ATi Mobility Radeon HD 5870 kullanılıyor ve kullanıcıların yüksek grafik performansı elde etmesi hedefleniyor.

1680 x 1050 piksel çözünürlüğünde 17-inç ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar,da Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, ExpressCard slotu, çok formatlı kart okuyucusu ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz. İhtiyaç duyduğu gücü 9 hücreli pil ile sağlayan GX740'a, işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64bit eşlik ediyor. MSI tarafından Amerika satışına başlanan GX740, 1400$ seviyesindeki fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.