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MSI, Mobility Radeon HD 5870'li yeni dizüstü bilgisayar modeli GX740'ı satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,5b
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26
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar modeli GX740'ı duyurdu. Intel Calpella platformunu temel alan 17-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayara 1.7GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisi ile çekirdek frekansını otomatik olarak arttırabilen dört çekirdekli Core i7-720QM güç veriyor. 4GB bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk ile gelen dizüstü bilgisayarın en dikkat çekici yanlarından biri de hiç kuşku yok ki sahip olduğu ekran kartı. Zira MSI GX740'da, şu an satışta olan en güçlü mobil grafik çözümü unvanına sahip ATi Mobility Radeon HD 5870 kullanılıyor ve kullanıcıların yüksek grafik performansı elde etmesi hedefleniyor.

1680 x 1050 piksel çözünürlüğünde 17-inç ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar,da Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, ExpressCard slotu, çok formatlı kart okuyucusu ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz. İhtiyaç duyduğu gücü 9 hücreli pil ile sağlayan GX740'a, işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64bit eşlik ediyor. MSI tarafından Amerika satışına başlanan GX740, 1400$ seviyesindeki fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.


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DH Misafiri 9 yıl
ben yıllardır msi kullanıyorum ve gayet memnunum özellikle de her özelliği benimkinin 2 katı hp lerden bile daha seri çalışmasına hayranım tek sıkıntısı ısınma o da bi soğutuuyla aşılıyor alma fikri olan vars hiç düşünmesin bence
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ender123 9 yıl
Neden Msi ürünleri ülkemize çok az ve pek tutulmayacak modellerle giriyor? bu model donanım olarak da güzel.
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y@s@r 9 yıl
bundan önceki g serisi de çok güzeldi ama sadece media markt da gördüm o nasıl getirmiş bilemiyorum artık
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ULYSES 9 yıl
Mobil 5870 ile masa üstü versiyonu karıştırmayın. Bu ona göre çok çok zayıf bir kart. 1400 dolar da hiç az değil bence. O fiyata hayvan gibi masa üstü sistem kurulur. Üstüne bir de netbook alınır.
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Haşin Erkek 9 yıl

ULYSES

Mobil 5870 ile masa üstü versiyonu karıştırmayın. Bu ona göre çok çok zayıf bir kart. 1400 dolar da hiç az değil bence. O fiyata hayvan gibi masa üstü sistem kurulur. Üstüne bir de netbook alınır.



tamam mobile 5870 zayıf bir kart ama yüksek ayarlarda zorlanacağı 1 yada 2 oyun vardır sen 1400 dolara hayvan gibi bir sistem söyle üstünede netbook söylesene linkiyle birlikte öyle yazmakla olmuyor
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TiRaNTx 9 yıl
alet çok deli olmuş trdeki ekran kartı fiyatları 1000 tl civar bece fiyat çok iyi.
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DH Misafiri 9 yıl
sanıyomusunuz burya 2000 dolardan geliceğini :)
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Tydd 9 yıl

DH Misafiri

sanıyomusunuz burya 2000 dolardan geliceğini :)


Eğer Amerika satış fiyatı "1400$" ise; Türkiye satış fiyatı yaklaşık "2000-2200$ + KDV (%18)" olucaktır. Buda zaten şuanki kur ile 4000TL lere tekabul etmekte
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vidoko 9 yıl
ooo pahalı yavvv:))
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almila1299 9 yıl
@snomask o ne biçim bi makinaya takoz gibi. özellikleri güzel de, insan hiç mi dış görünüşe önem vermez. :)
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sertacaygun 9 yıl
MSI'ın sevdiği kasalardan galiba, birkaç haberde gördüm bu kasa veya bu kasaya benzeyen...
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DH Misafiri 9 yıl
o fiyata masaüstü bilgisayar toplasan 5870 koyamazsın.Bizim ülkemizde satmazlar o fiyata.
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Highminded 9 yıl
bi de keşke ekranı led aydınlatmalı full hd olsaymış.
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zararlı 9 yıl
1400 DOLAR olsun kapış kapış gider hd5870 ne demek ya hemde bu fiyata
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