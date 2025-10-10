Giriş
    MSI, Red Bull Home Ground Türkiye Elemesi’nin sponsoru oldu

    MSI önde gelen Valorant turnuvalarından Red Bull Home Ground Türkiye Elemesi’nin resmi PC ve dizüstü bilgisayar ortağı olduğunu açıkladı.                          

    MSI, Red Bull Home Ground Türkiye Elemesi’nin sponsoru oldu Tam Boyutta Gör
    E-spora büyük yatırımlar yapan MSI, 12 Ekim’de İstanbul ESA Espor Arenada düzenlenecek Valorant turnuvası Red Bull Home Ground Türkiye Elemesi’nin resmi PC ve dizüstü bilgisayar ortağı olduğunu duyurdu.

    MSI ve Red Bull bu iş birliği ile rekabetçi oyunları destekleme taahhütünü pekiştiriyor. Ayrıca e-spor oyuncularına ve takipçilerine çeşitli fırsatlar sunuyor.

    MSI ürünlerini kazanma fırsatı

    İş birliği kapsamında MSI yeni Infinite serisi modeller dahil olmak üzere son teknolojiye sahip masaüstü bilgisayarları ile turnuvaya destek verecek. Ayrıca etkinlik alanına MSI standı kurulacak. Stantta ziyaretçiler Valorant oynayarak MSI’in yeni oyun bilgisayarlarını, monitörleri, el konsolları ve ekipmanları deneme fırsatı bulacak. Turnuvada yapılan etkinliklere fiziksel olarak katılan ziyaretçiler MSI ekran kartı, kulaklık, klavye ve fare kazanma fırsatı yakalayacak. Ayrıca ziyaretçilere MSI şapkalar, çantalar, şemsiyeler ve Lucky Dragon figürleri gibi aksesuarlar dağıtılacak.

    Red Bull Home Ground büyük final canlı yayını için Red Bull Gamerszon YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

