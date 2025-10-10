DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör E-spora büyük yatırımlar yapan MSI, 12 Ekim’de İstanbul ESA Espor Arenada düzenlenecek Valorant turnuvası Red Bull Home Ground Türkiye Elemesi’nin resmi PC ve dizüstü bilgisayar ortağı olduğunu duyurdu.

MSI ve Red Bull bu iş birliği ile rekabetçi oyunları destekleme taahhütünü pekiştiriyor. Ayrıca e-spor oyuncularına ve takipçilerine çeşitli fırsatlar sunuyor.

MSI ürünlerini kazanma fırsatı

İş birliği kapsamında MSI yeni Infinite serisi modeller dahil olmak üzere son teknolojiye sahip masaüstü bilgisayarları ile turnuvaya destek verecek. Ayrıca etkinlik alanına MSI standı kurulacak. Stantta ziyaretçiler Valorant oynayarak MSI’in yeni oyun bilgisayarlarını, monitörleri, el konsolları ve ekipmanları deneme fırsatı bulacak. Turnuvada yapılan etkinliklere fiziksel olarak katılan ziyaretçiler MSI ekran kartı, kulaklık, klavye ve fare kazanma fırsatı yakalayacak. Ayrıca ziyaretçilere MSI şapkalar, çantalar, şemsiyeler ve Lucky Dragon figürleri gibi aksesuarlar dağıtılacak.

Red Bull Home Ground büyük final canlı yayını için Red Bull Gamerszon YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Diğer Donanım Ürünleri Haberleri

MSI, Red Bull Home Ground Türkiye Elemesi’nin sponsoru oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: