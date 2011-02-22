MSI P67A-GD80 (B3) Anakartını Gün Yüzüne Çıkardı

12 Güç Fazlı DrMOS ve 3 PCI-E 2.0 x16 ile Üst Seviye Sandy Bridge Performansı

Tam Boyutta Gör Anakart ve ekran kartı üreticilerinden MSI, ikinci nesil Intel Core i işlemciler için hazırladığı P67A-GD65 (B3) anakartını piyasaya sürdü. MSI'ın P67 yongasetleri için hazırladığı birçok yeni teknoloji ile gelen anakart Military Class II bileşenler ile askeri cihazlar gibi yüksek performanslı, uzun ömürlü ve dayanıklı. 12 faz DrMOS güç kaynağı hız aşırtma için daha fazla potansiyel sunarken 3 adet PC-E 2.0 x16 yuvası ile 3'lü ekran kartı konfigürasyonları oluşturulabiliyor. Bunlara ek olarak MSI P67A-GD80 (B3) tek tuşla profesyoneller gibi hız aşırtma yapılmasını sağlayan OC Genie II teknolojisi, daha hızlı Windows açılışı sağlayan UEFI tabanlı BIOS ve mobil cihazların 3 kat daha hızlı şarj edilmesini sağlayan Super Charger özelliği ile geliyor.

Military Class II Bileşenler– Kalite için En Üst Standart

MSI'ın kalite geleneğine P67/H67 yongalı anakartlarda da devam ediyor. Yeni P67A-GD80 (B3) anakartında Tam Boyutta Gör da MSI Military Class II bieşenler ile askeri sınıf kaliteyi müşterilerine sunuyor. Nobel ödüllü kapasitör Hi-c CAP, yüzde 30 daha çok akım sağlayan SFC (Super Ferrit Boğum) ve 10 kat daha uzun ömürlü Solid CAP ile P67A-GD80 (B3) kalite, performans ve dayanıklılığı tek bir yerde birleştiriyor.

12 DrMOS Güç Fazı - Hız Aşırtmada Üst Seviye Kararlılık

Tam Boyutta Gör Overclock esnasında işlemcinin ihtiyaç duyduğu gücü kesintisiz sağlayabilmek için P67A-GD80 (B3) 12 fazlı güç tasarımı ile geliyor. MSI'ın artık rakipleri tarafından da kabul gören 3'ü 1 arada PWM bileşeni DrMOS ile işlemciye sağlanan gücün hem kalitesi hem de verimliliği artıyor. Böylece kullanıcılar üst seviye hız aşırtma esnasında bile kararlılıktan ödün vermiyorlar.

3 Adet PCI-E 2.0 x16 – Daha Yüksek 3D Performansı

Daha kolay ekran kartı terfisi için P67A-GD80 (B3) üç adet PCI-E 2.0 x16 yuvası ile geliyor. 3'lü CrossFireX ve ikili SLI gibi birçok ekran kartı konfigürasyonunu destekleyen anakartta yuvaların yerleşimi de büyük ekran kartlarının kolayca takılabileceği şekilde tasarlandı.

OC Genie II - Tek dokunuşla 500 TL Kar Edin.

MSI'ın popüler OC Genie teknolojisi P67/H67 serisinde OC Genie II ile daha da gelişmiş bir halde geliyor. P67A-GD80 (B3) üzerindeki düğmeye basarak ve ClickBIOS'ta bir düğmeye tıklayarak kullanıcılar göz açıp kapayıncaya kadar sistemlerinin hızlarını bedava artırabiliyorlar. OC Genie II ile kullanıcılar, varolan işlemcilerinden 500 TL daha pahalı bir işlemcinin performansına 1 saniyede ulaşabiliyor. Üstelik karmaşık BIOS ayarlarıyla uğraşmak zorunda da kalmıyorlar.

Tam Bir Bilgisayar Deneyimi için Yazılım ve Donanımın Mükemmel Birleşimi

MSI, her zaman olduğu gibi P67A-GD80 (B3) anakartını da donanım ve yazılım açısından zengin bir şekilde kullanıcıya sunuyor. Control Center II'nin Instant OC yazılımı ile kullanıcılar sistemi baştan başlatmadan Windows üzerinden hız aşırtma yapabiliyor. Super Charger ile mobil cihazların3 kat hızlı şarj edilmesini sağlarken Hollywood standardında THX TruStudio Pro ses ile mükemmel ses kalitesi sunuyor. 10 adet USB 3.0 yuvası ile harici cihazlara hızlı veri aktarım imkanı verirken 4 adet SATA 6Gbps yuvası ile en son çıkan SSD ve sabitdiskleri destekliyor. Tüm bu özellikler P67 serisi anakart almayı düşünenler için P67A-GD80 (B3) anakartı kaçırılmaması gereken bir fırsat yapıyor.

Teknik Özellikler Model P67A-GD80 (B3) İşlemci Intel İkinci Nesil Core i7/ i5/ i3 & Pentium/Celeron LGA 1155 socket işlemci

Yongaseti 3 x PCI Express 2.0 x16 yuvası Hafıza 4 DIMMs yuvası: 32 GB'a kadar DDR3-2133(OC)/1866(OC)/1600(OC)/1333/1066MHz desteği

Ses 8-kanal(7.1) HD Audio ses altyapısı ve S/PDIF çıkışı

THX TruStudio Pro LAN 10/100/1000 Mb/s LAN subsystem Giriş Çıkışlar

RAID destekli 4 x SATA 3Gb/s yuvası (P67)

RAID destekli 2 x SATA 6Gb/s yuvası (P67)

2 x eSATA yuvası (Marvell® 88SE9128)

2 x IEEE 1394 yuvaıs

10 x USB 3.0 yuvası (6 harici/ 4 dahili)

10 x USB 2.0 yuvası (4 harici/ 6 dahili)

2 x PCI-E x1 yuvası

2 x PCI yuvası

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