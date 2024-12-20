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    Dünyanın ilk açık kaynaklı Armv9 anakartı Radxa Orion O6 tanıtıldı

    Dünyanın ilk açık kaynaklı Armv9 anakartı gün yüzüne çıktı. Radxa Orion O6 olarak adlandırılan anakart, Linux dağıtımlarıyla çalışıyor ancak Windows ve Andorid desteği de yolda.
    Dünyanın ilk açık kaynaklı Armv9 anakartı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında bir ilk gerçekleşti: Armv9 mimarisine dayanan dünyanın ilk açık kaynaklı anakartı, Radxa Orion O6, tanıtıldı. Arm China, CIX ve Radxa iş birliğiyle geliştirilen bu yenilikçi ürün, Mini-ITX boyutlarında bir tek kartlı bilgisayar (SBC) olarak dikkat çekiyor.

    Radxa Orion O6 özellikleri

    Dünyanın ilk açık kaynaklı Armv9 anakartı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Radxa Orion O6’nın kalbinde, CIX tarafından geliştirilen CD8180 SoC bulunuyor. Bu güçlü çip, 12 CPU çekirdeği sunuyor; 4+4+4 yapılandırmaya sahip CPU, Cortex A720 ile A520 çekirdeklerini bir araya getiriyor. Ayrıca 12 MB L3 önbellek vadediyor. Grafik tarafında ise Arm’ın Immortalis G720 GPU’su yer alıyor.
    Dünyanın ilk açık kaynaklı Armv9 anakartı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Donanım destekli ışın izleme, Vulkan, OpenCL ve OpenGL gibi modern grafik API'lerini destekleyen bu GPU, “masaüstü seviyesinde” grafik gücü sunuyor. Sadece CPU ve GPU değil, CD8180 SoC ayrıca 30 TOPS’a kadar performans sağlayan bir NPU ile yapay zeka iş yüklerine yönelik de destek sunuyor.

    Kart üzerinde iki adet M.2 yuvası, USB bağlantıları ve PCIe depolama kartları için bir x16 slotu bulunuyor. Böylece kullanıcılar, hem yüksek hızlı hem de esnek depolama seçeneklerinden faydalanabiliyor. Orion O6’nın RAM’i anakarta lehimlenmiş durumda. Bu nedenle, kullanıcıların sipariş sırasında DDR5 RAM miktarını seçmesi gerekiyor. 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 64 GB RAM seçenekleri sunuluyor. DDR5-5500 standardında çalışan RAM, 100 GB/s bant genişliği sağlıyor.

    Fiyatlar rekabetçi

    Orion O6, açık kaynaklı bir tasarıma sahip. Projenin geliştirme süreci, 30 Temmuz 2024’te başladı ve yalnızca iki ay içinde tamamlandı. İlk prototip 29 Eylül'de çalıştırıldı ve şu anda kitlesel üretim aşamasında. Linux tabanlı işletim sistemlerini destekleyen cihazın, gelecekte Windows ve Android desteği de alacağı belirtiliyor. Fiyat tarafında ise cihaz rekabetçi:

    • 8 GB RAM modeli: 200 dolar
    • 16 GB RAM modeli: 240 dolar
    • 32 GB RAM modeli: 300 dolar
    • 64 GB RAM modeli: 450 dolar
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