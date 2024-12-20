Dünyanın ilk açık kaynaklı Armv9 anakartı Radxa Orion O6 tanıtıldı

Kart üzerinde iki adet M.2 yuvası, USB bağlantıları ve PCIe depolama kartları için bir x16 slotu bulunuyor. Böylece kullanıcılar, hem yüksek hızlı hem de esnek depolama seçeneklerinden faydalanabiliyor. Orion O6’nın RAM’i anakarta lehimlenmiş durumda. Bu nedenle, kullanıcıların sipariş sırasında DDR5 RAM miktarını seçmesi gerekiyor. 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 64 GB RAM seçenekleri sunuluyor. DDR5-5500 standardında çalışan RAM, 100 GB/s bant genişliği sağlıyor.
Fiyatlar rekabetçi
Orion O6, açık kaynaklı bir tasarıma sahip. Projenin geliştirme süreci, 30 Temmuz 2024’te başladı ve yalnızca iki ay içinde tamamlandı. İlk prototip 29 Eylül'de çalıştırıldı ve şu anda kitlesel üretim aşamasında. Linux tabanlı işletim sistemlerini destekleyen cihazın, gelecekte Windows ve Android desteği de alacağı belirtiliyor. Fiyat tarafında ise cihaz rekabetçi: