Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni PCB tasarımı ısı dağılımını 55 kat artırarak çığır açıyor

    Japonya merkezli OKI Circuit Technology, bileşen ısı dağılımını 55 kata kadar artırabilen yeni bir baskılı devre kartı (PCB) tasarımı geliştirdiğini duyurdu. İşte detayları:
    Yeni PCB tasarımı ısı dağılımını 55 kat artırarak çığır açıyor Tam Boyutta Gör
    Japonya merkezli OKI Circuit Technology, ısı dağılımını 55 kat artırabilen devrim niteliğinde yeni bir baskılı devre kartı (PCB) tasarımını duyurdu. Şirket, 50 yılı aşkın tecrübesiyle geniş bir ürün yelpazesine sahip ve bu yeni inovasyonuyla özellikle fanlı soğutma sistemlerinin uygulanamadığı alanlarda büyük fark yaratmayı hedefliyor. Uzay uygulamaları ve minyatür cihazlar, bu teknolojinin öne çıkacağı başlıca alanlar olarak gösteriliyor.

    Uzay ve minyatür cihazlarda potansiyeli büyük

    Yeni PCB tasarımı ısı dağılımını 55 kat artırarak çığır açıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni PCB tasarımı, ısı üreten bileşenlerin altına yerleştirilen dairesel veya dikdörtgen şekilli bakır yapılarıyla dikkat çekiyor. Bu yapılar, geleneksel soğutma yöntemlerinden çok daha etkili bir ısı iletimi sağlıyor. Bu yapıların, bileşenle temas eden yüzeyi ile ısıyı dağıtan yüzeyi farklı boyutlarda tasarlanmış. Örneğin, bileşenle temas eden yüzeyi 7 mm çapında iken, ısı dağıtan yüzeyi 10 mm olarak üretiliyor.

    Bu yenilikçi PCB tasarımı, özellikle hava soğutmanın imkansız olduğu ortamlarda büyük bir fark yaratabilir. Uzayda, havanın olmaması nedeniyle fanlar kullanılamazken, bu bakır yapılar sayesinde elektronik bileşenlerin aşırı ısınmasını engellemek mümkün olabilir. OKI'nin verilerine göre bu teknoloji, uzay uygulamalarında ısı dağılımını 55 kata kadar artırma potansiyeline sahip. Ayrıca minyatür cihazların da en uygun kullanım alanlarından olduğu belirtiliyor. Ancak firma PC bileşenleri ve sistemlerinin bu tasarımdan ne düzeyde faydalandığını belirtmedi.

    Anakart üreticileri ASUS, ASRock, Gigabyte ve MSI gibi dev markaların, ürünlerinde bakır kullanımına yaptıkları vurgu göz önüne alındığında, bu yeni tasarımın PC bileşenleri için de umut verici bir seçenek olabileceği düşünülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

    Profil resmi
    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel astra otomatik şanzıman tipi yırtık euro nerede değiştirilir a101 çalışan kıyafetleri nereden alınır başak kart kullanıcı yorumları black mesa türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız