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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde MSI MAG X870 Tomahawk anakart modeline takılmış iki farklı AMD Ryzen 7 9800X3D işlemcisinin yandığı ve sokete de zarar verdiği bildirilmişti. Henüz konu hakkında resmi bir sonuç paylaşılmadı ancak yaşanan olayların kullanıcı hatası veya arızalı soketten kaynaklanıyor olabileceği düşünülüyor. Öte yandan MSI ise kısa bir açıklama yaparak incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

MSI olayı araştırıyor

Halihazırda en iyi oyun işlemcisi olan Ryzen 7 9800X3D, kısa bir süre içerisinde aynı MSI MAG X870 Tomahawk anakartında yandı. MSI, olayı araştırmaya başladıklarını, ayrıca AMD ile yakın bir şekilde çalıştıklarını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Yaşanılan olay ise en azından mevcut bilgiler dahilinde aydınlatılmış değil. Mevcut bilgiler sorunun Ryzen 7 9800X3D’nin kendisinden kaynaklanmadığı konusundan hemfikir. Ancak işlemcinin anakart soketine yanlış takılmış olabileceği belirtiliyor. Ayrıca daha ilginç bir sorun ise MSI MAG X870 Tomahawk’ın işlemci soketindeki bazı plastik parçaların hasarlı ve hatalı görünmesi. Bu durumdan dolayı işlemcinin pinler üzerine tam oturmamış olabileceği aktarılıyor.

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Bilindiği üzere AMD, işlemcilerini ve soketini kare formunda tasarlıyor. Bu da esasında acemi kullanıcıların montaj sırasında hata yapma olasılığını artırıyor. Hem soket hem de işlemci üzerinde işaretler olsa da acemi bir kullanıcı işlemciyi yanlış takabilir; bu da kısa devreye ve hasara neden olabilir.

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Yanan Ryzen 9800X3D için MSI bir açıklama yaptı