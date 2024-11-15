Yanan Ryzen 9800X3D için MSI bir açıklama yaptı

MSI olayı araştırıyor
Halihazırda en iyi oyun işlemcisi olan Ryzen 7 9800X3D, kısa bir süre içerisinde aynı MSI MAG X870 Tomahawk anakartında yandı. MSI, olayı araştırmaya başladıklarını, ayrıca AMD ile yakın bir şekilde çalıştıklarını söylüyor.
Bilindiği üzere AMD, işlemcilerini ve soketini kare formunda tasarlıyor. Bu da esasında acemi kullanıcıların montaj sırasında hata yapma olasılığını artırıyor. Hem soket hem de işlemci üzerinde işaretler olsa da acemi bir kullanıcı işlemciyi yanlış takabilir; bu da kısa devreye ve hasara neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir