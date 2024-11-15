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    Anlık Bildirim

    Yanan Ryzen 9800X3D için MSI bir açıklama yaptı

    Kısa bir süre önce AMD’nin oyunlardaki amiral gemisi Ryzen 9800X3D işlemcisinin MSI MAG X870 Tomahawk anakartta yandığı ortaya çıktı. MSI ise bu olay hakkında bir açıklama yaptı.
    Yanan Ryzen 9800X3D için MSI bir açıklama yaptı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde MSI MAG X870 Tomahawk anakart modeline takılmış iki farklı AMD Ryzen 7 9800X3D işlemcisinin yandığı ve sokete de zarar verdiği bildirilmişti. Henüz konu hakkında resmi bir sonuç paylaşılmadı ancak yaşanan olayların kullanıcı hatası veya arızalı soketten kaynaklanıyor olabileceği düşünülüyor. Öte yandan MSI ise kısa bir açıklama yaparak incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

    MSI olayı araştırıyor

    Halihazırda en iyi oyun işlemcisi olan Ryzen 7 9800X3D, kısa bir süre içerisinde aynı MSI MAG X870 Tomahawk anakartında yandı. MSI, olayı araştırmaya başladıklarını, ayrıca AMD ile yakın bir şekilde çalıştıklarını söylüyor.

    Yanan Ryzen 9800X3D için MSI bir açıklama yaptı Tam Boyutta Gör
    Yaşanılan olay ise en azından mevcut bilgiler dahilinde aydınlatılmış değil. Mevcut bilgiler sorunun Ryzen 7 9800X3D’nin kendisinden kaynaklanmadığı konusundan hemfikir. Ancak işlemcinin anakart soketine yanlış takılmış olabileceği belirtiliyor. Ayrıca daha ilginç bir sorun ise MSI MAG X870 Tomahawk’ın işlemci soketindeki bazı plastik parçaların hasarlı ve hatalı görünmesi. Bu durumdan dolayı işlemcinin pinler üzerine tam oturmamış olabileceği aktarılıyor.

    Bilindiği üzere AMD, işlemcilerini ve soketini kare formunda tasarlıyor. Bu da esasında acemi kullanıcıların montaj sırasında hata yapma olasılığını artırıyor. Hem soket hem de işlemci üzerinde işaretler olsa da acemi bir kullanıcı işlemciyi yanlış takabilir; bu da kısa devreye ve hasara neden olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 9 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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