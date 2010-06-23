MSI, AMD tabanlı yeni netbook modeli Wind12 U250'yi resmi olarak duyurdu

MSI önce Fransa'daki AMD etkinliğinde gösterdiği ardından da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Computex 2010 fuarında tanıttığı Wind12 U250 isimli yeni netook modelini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. AMD'nin 2010 model ultra-ince dizüstü bilgisayar platformunu temel alan 1.3 Kg ağırlığında netbook, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç LED backlit ekrana sahip. 1.3GHz'de çalışan Athlon II Neo K325 işlemcisinden güç alan ve 4GB bellek ile gelen Wind12 U250, 500GB depolama kapasitesi ile geliyor. Ekran kartı olarak ATi Mobility Radeon HD 4225'i kullanan ve bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen sistem 3 veya 6 hücreli pil ile alınabiliyor.

Diğer özellikleri arasında 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet ve 802.11n WiFi gibi detaylara yer verilen Wind12 U250'de Bluetooth ise tercihe bağlı seçenek olarak sunuluyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'un eşlik ettiği Wind12 U250'nin önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.