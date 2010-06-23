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MSI, AMD tabanlı yeni netbook modeli Wind12 U250'yi resmi olarak duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, AMD tabanlı yeni netbook modeli Wind12 U250'yi resmi olarak duyurdu
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MSI, AMD tabanlı yeni netbook modeli Wind12 U250'yi resmi olarak duyurdu
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MSI önce Fransa'daki AMD etkinliğinde gösterdiği ardından da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Computex 2010 fuarında tanıttığı Wind12 U250 isimli yeni netook modelini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. AMD'nin 2010 model ultra-ince dizüstü bilgisayar platformunu temel alan 1.3 Kg ağırlığında netbook, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç LED backlit ekrana sahip. 1.3GHz'de çalışan Athlon II Neo K325 işlemcisinden güç alan ve 4GB bellek ile gelen Wind12 U250, 500GB depolama kapasitesi ile geliyor. Ekran kartı olarak ATi Mobility Radeon HD 4225'i kullanan ve bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen sistem 3 veya 6 hücreli pil ile alınabiliyor.

Diğer özellikleri arasında 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet ve 802.11n WiFi gibi detaylara yer verilen Wind12 U250'de Bluetooth ise tercihe bağlı seçenek olarak sunuluyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'un eşlik ettiği Wind12 U250'nin önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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vidoko 9 yıl
amd yavaş yavaş intelden dizüstü piyasasındanda nasibini alacak gibi görnüyor bu gidişle
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Batuist 9 yıl
AMD sistemlerde ki fiyat düşüklüğü acaba bunada yansımış mıdır diye merak ederken haberin sonuna doğru böyle bir bilginin olmadığı yazıyor.. netbooklarda bence AMD platformu çok daha mantıklı geliyor bana.. işlemci ekran kartı vs. adamların sistemlerde kullandığı bellek miktarı bile nedense daha yüksek oluyor..
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abdulmusavvir 9 yıl
Hehe, AMD'de VIA'yı yakalayamamış, en büyük çalımı VIA attı, netbooklar dahil bilgisayarlar küçüldükçe VIA firması öne çıkıyor, intel ve AMD'nin miniITX platformlara çıkaramadığı sistemleri daha küçük olan emITX platformlara üretti.
Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu, VIA yıllardır sistemlerin küçülmesine göre plan yapmış...:D
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