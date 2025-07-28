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    MSI’dan oyunculara özel 240Hz’lik ultra geniş monitör

    MSI, oyunculara özel hazırladığı 34 inçlik yeni monitörünü piyasaya sürdü. Monitör, yüksek yenileme hızı, düşük tepki süresi ve yapay zekâ destekli görüntü iyileştirme gibi özelliklerle geliyor.

    MSI’dan oyunculara özel 240Hz’lik ultra geniş monitör Tam Boyutta Gör

    MSI, oyunculara özel yeni monitörü MPG 346CQRF X24 ile dikkat çekiyor. 34 inç boyutundaki bu ultra geniş ekran, 1500R kavisli yapısı, 3440 x 1440 piksel çözünürlüğü ve 240Hz yenileme hızıyla özellikle hızlı tempolu oyunlar için ideal. 0.5 ms tepki süresi ve Adaptive-Sync desteğiyle akıcılığı ön planda tutan model, net ve gecikmesiz bir görüntü vadediyor.

    Renk doğruluğunda da iddialı olan monitör, sRGB renk alanının tamamını aşarken Adobe RGB ve DCI-P3 için %85 kapsama sunuyor. 4000:1 kontrast oranı, 400 nit parlaklık ve DisplayHDR 400 sertifikası sayesinde görüntüler daha canlı. MSI’ın AI Vision, AI Navigator ve Optix Scope gibi özellikleri, oyun sırasında karanlık sahneleri aydınlatıyor, hedeflemeyi kolaylaştırıyor.

    Ergonomiye önem veren tasarımda yükseklik ayarı, eğim ve döndürme seçenekleri mevcut. Göz yorgunluğunu azaltmak için titreşimsiz görüntü ve mavi ışık filtreleme özellikleri de düşünülmüş. Arka kısımda ise Mystic Light RGB aydınlatma yer alıyor.

    Bağlantı seçenekleri arasında HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, 98W güç aktarımı destekli USB-C, USB 2.0 giriş-çıkışları ve kulaklık jakı bulunuyor. Ayrıca yerleşik KVM anahtarı ile iki cihazı tek klavye ve fare ile yönetmek mümkün. MPG 346CQRF X24, yaklaşık 600 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Özellikleriyle üst segment oyuncu monitörleri arasında sağlam bir yer edinmeye aday.

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