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MSI DDR3 bellekli yeni netbook modeli Wind U135DX'i duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,3b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arka arkaya duyurduğu yeni modellerle dizüstü bilgisayar gamını hızlı bir şekilde geliştiren MSI, DDR3 bellekli yeni netbook modelini duyurdu. Wind serisi altında hazırlanan U135DX isimli yeni model, Intel'in yeni Atom işlemcilerinden Atom N455 ile geliyor ve bu sayede DDR3 bellek desteği de sunabiliyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde LED backlit ekrana sahip olan 1.2 Kg ağırlığındaki yeni netbook, 1GB DDR3 bellekle geliyor ve tercihe bağlı olarak 160GB ya da 250GB kapasiteli disk ile alınabiliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 ile gelen Wind U135, ihtiyaç duyduğu gücü ise 3 veya 6 hücreli pil üzerinden sağlıyor.

Çoklu ortma uygulamaları için 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerasına, kablolu ve kablosuz iletişim için 10/100 Ethernet ile 802.11n WiFi ve isteğe bağlı seçenek olarak Bluetooth donanımına sahip olan MSI Wind U135DX'in, Windows 7 Starter işletim sistemiyle birlikte yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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abdulmusavvir 9 yıl
MSI güvendiğim bir firma lakin netbook modelleri genelde atom işlemcili, bu konuda beğenemiyorum malesef.
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Batuist 9 yıl
ne kadar çok netbook oldu piyasada... artık DH'ında her iki haberinden biri olma hali aldılar... aslında hiçbir haber değerleri bile yok... özelliklerini yaz çık işin içinden.. neresi haber...
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