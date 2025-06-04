MSI, ufak kasalara özel RTX 5060 ekran kartlarını tanıttı

MSI GeForce RTX 5060 8G INSPIRE ITX & CYCLONE OC ekran kartları neler sunuyor?
Resmi teknik özelliklere göre, hem Cyclone hem de Inspire 8 pimli güç konektörü, 2535 MHz maksimum boost frekansı ve 145 watt güç tüketimi sunuyor. MSI, iki ekran kartının da fiyatı ve çıkış tarihini paylaşmadı.
Blackwell mimarisine dayanan GeForce RTX 5060, 128 bit bellek veri yolu üzerinden bağlanan 3840 CUDA çekirdeği ve 8 GB GDDR7 VRAM ile donatılmış. PCIe 5.0 x16'yı destekliyor ve üç adet DisplayPort 2.1b arabirimi ve tek HDMI 2.1b bağlantı noktasına sahip.
MSI GeForce RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC özellikleri
- Veriyolu standardı: PCI Express Gen 5 x16 (x8 kullanıyor)
- Çekirdek hızı: 2535 MHz (Ekstrem Performance), 2527 MHz (Boost)
- Cuda çekirdeği: 3840
- Bellek hızı: 28 Gbps
- Bellek: 8GB GDDR7
- Bellek veriyolu: 128-bit
- Çıkış: DisplayPort x3 (v2.1b), HDMI x1 (HDMI 2.1b: 4K 480Hz veya 8K 120Hz, DSC, Gaming VRR, HDR)
- HDCP desteği: Var
- Güç tüketimi: 145W
- Güç konektörleri: 8-pin x1
- Önerilen PSU: 550W
- Boyut ve ağırlık: 145 x 120 x 45 mm, 581 g
- DirectX sürüm desteği: 12 Ultimate
- OpenGL sürüm desteği: 4.6
- Maksimum ekran: 4
- G-Sync teknolojisi: Var
- Maksimum çözünürlük: 7680 x 4320
MSI GeForce RTX 5060 8G CYCLONE OC özellikleri
- Veriyolu standardı: PCI Express Gen 5 x16 (x8 kullanıyor)
- Çekirdek hızı: 2535 MHz (Ekstrem Performance), 2527 MHz (Boost)
- Cuda çekirdeği: 3840
- Bellek hızı: 28 Gbps
- Bellek: 8GB GDDR7
- Bellek veriyolu: 128-bit
- Çıkış: DisplayPort x3 (v2.1b), HDMI x1 (HDMI 2.1b: 4K 480Hz veya 8K 120Hz, DSC, Gaming VRR, HDR)
- HDCP desteği: Var
- Güç tüketimi: 145W
- Güç konektörleri: 8-pin x1
- Önerilen PSU: 550W
- Boyut ve ağırlık: 161 x 125 x 42 mm, 451 g
- DirectX sürüm desteği: 12 Ultimate
- OpenGL sürüm desteği: 4.6
- Maksimum ekran: 4
- G-Sync teknolojisi: Var
- Maksimum çözünürlük: 7680 x 4320