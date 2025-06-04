MSI, ufak kasalara özel RTX 5060 ekran kartlarını tanıttı

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Tam Boyutta Gör MSI, yakın zamanda küçük form faktörlü (SFF) bilgisayarlar için tasarlanmış iki yeni GeForce RTX 5060 modelini tanıttı: Cyclone ve Inspire. Aralarındaki temel fark tasarımlarında yatıyor. Cyclone 16,1 x 12,5 x 4,2 cm ölçülerinde ve 451 g ağırlığındayken; Inspire daha ufak boyutta (14,5 x 12 x 4,5 cm) ancak ek ön paneli nedeniyle daha ağır (581 g).

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MSI GeForce RTX 5060 8G INSPIRE ITX & CYCLONE OC ekran kartları neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Heri ki model de farklı soğutma sistemlerine sahip olmasının yanı sıra aynı teknik özelliklere sahip ve tek fanlı kurulum sunuyor. MSI, Cyclone'u oyun meraklıları için ekran kartı olarak konumlandırırken, Inspire daha çok içerik üreticilerine yönelik.

Resmi teknik özelliklere göre, hem Cyclone hem de Inspire 8 pimli güç konektörü, 2535 MHz maksimum boost frekansı ve 145 watt güç tüketimi sunuyor. MSI, iki ekran kartının da fiyatı ve çıkış tarihini paylaşmadı.

Blackwell mimarisine dayanan GeForce RTX 5060, 128 bit bellek veri yolu üzerinden bağlanan 3840 CUDA çekirdeği ve 8 GB GDDR7 VRAM ile donatılmış. PCIe 5.0 x16'yı destekliyor ve üç adet DisplayPort 2.1b arabirimi ve tek HDMI 2.1b bağlantı noktasına sahip.

MSI GeForce RTX 5060 8G INSPIRE ITX OC özellikleri

Tam Boyutta Gör

Veriyolu standardı: PCI Express Gen 5 x16 (x8 kullanıyor)

Çekirdek hızı: 2535 MHz (Ekstrem Performance), 2527 MHz (Boost)

Cuda çekirdeği: 3840

Bellek hızı: 28 Gbps

Bellek: 8GB GDDR7

Bellek veriyolu: 128-bit

Çıkış: DisplayPort x3 (v2.1b), HDMI x1 (HDMI 2.1b: 4K 480Hz veya 8K 120Hz, DSC, Gaming VRR, HDR)

HDCP desteği: Var

Güç tüketimi: 145W

Güç konektörleri: 8-pin x1

Önerilen PSU: 550W

Boyut ve ağırlık: 145 x 120 x 45 mm, 581 g

DirectX sürüm desteği: 12 Ultimate

OpenGL sürüm desteği: 4.6

Maksimum ekran: 4

G-Sync teknolojisi: Var

Maksimum çözünürlük: 7680 x 4320

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MSI GeForce RTX 5060 8G CYCLONE OC özellikleri

Tam Boyutta Gör

Veriyolu standardı: PCI Express Gen 5 x16 (x8 kullanıyor)

Çekirdek hızı: 2535 MHz (Ekstrem Performance), 2527 MHz (Boost)

Cuda çekirdeği: 3840

Bellek hızı: 28 Gbps

Bellek: 8GB GDDR7

Bellek veriyolu: 128-bit

Çıkış: DisplayPort x3 (v2.1b), HDMI x1 (HDMI 2.1b: 4K 480Hz veya 8K 120Hz, DSC, Gaming VRR, HDR)

HDCP desteği: Var

Güç tüketimi: 145W

Güç konektörleri: 8-pin x1

Önerilen PSU: 550W

Boyut ve ağırlık: 161 x 125 x 42 mm, 451 g

DirectX sürüm desteği: 12 Ultimate

OpenGL sürüm desteği: 4.6

Maksimum ekran: 4

G-Sync teknolojisi: Var

Maksimum çözünürlük: 7680 x 4320

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MSI GeForce RTX 5060 8G INSPIRE ITX & CYCLONE OC tanıtıldı

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