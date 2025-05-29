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    MSI, Computex 2025’te yeni bilgisayarlarını tanıttı: Yarının teknolojileri bir arada!

    MSI, Tayvan'da düzenlenen Computex 2025'te yeni bilgisayarlarını tanıttı. Yen bilgisayarlarda yeni iş birlikleri, sanatsal dokunuşlar ve AI destekli teknolojiler dikkat çekiyor.

    MSI, Computex 2025’te yeni bilgisayarlarını tanıttı. MSI yeni ürünlerinde sanatsal yasarım, yepyeni oyun teknolojileri, AI desteği ve yeni iş birlikleriyle dikkat çekiyor.

    MSI’ın yeni bilgisayarlarına baktığımızda el sanatlarının ruhunu yansıtan Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition ve lüks performansı simgeleyen Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport ve Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Edition laptoplar dikkat çekiyor. MSI’ın Titan 18 HX Dragon Edition Norse dizüstü bilgisayarı Computex 2025’te En İyi Seçim ödülünü kazandı. MSI Claw 8 AI+ el konsolu Altın Ödül kazandı. MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition dizüstü bilgisayar ise Bilgisayar ve Sistem kategorisinde En İyi Seçim ödülü alma başarısı sergiledi.

    Yenilikçiliğin Dalgaları: Ukiyo-e Edition laptopun ardından yeni bir el işçiliği koleksiyonu geliyor

    MSI, Computex 2025’te yeni bilgisayarlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    MSI, geleneksel Japon verniği sanatında en saygın firmalardan OKADAYA ile birlikte çalışarak Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition laptopu geliştirdi. COMPUTEX En İyi Seçim ödülünü alan bu iş birliği, sanatın güzelliğini en yeni AI teknolojileri ile harmanlıyor.

    MSI’ın açıklamasına göre laptop üzerinde yer alan Katsushika Hokusai’nin tanınmış Ukiyo-e ahşap baskı eseri "The Great Wave off Kanagawa," (Kanagava Açıklarındaki Büyük Dalga) düz, cesur renkler ve belirgin hatlarla bu tarzın en iyi örneklerinden birini teşkil ediyor ve bir ahşap baskı eser olmaktan çıkıp zamanının estetik zevkini ve geleneği yenilikle birleştirerek modern teknolojiye ilham veren bir sembol haline geliyor.

    MSI, Computex 2025’te yeni bilgisayarlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Sanat ve teknolojinin birlikteliğinden aldığı ilhamla MSI, yeni Artisan Collection ürünlerinin görücüye çıkacağını duyurdu. El işçiliğiyle hazırlanan sanatsal dokunuşlara sahip yeni modeller göreceğiz.

    Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition Teknik Özellikleri

    • İşlemci: Intel® Core™ Ultra 9 288V (max)
    • Bellek: 32GB LPDDR5x-8533 (max) yerleşik bellek
    • Ekran: 13.3" 2.8K (2880 x 1800), 16:10, 100% DCI-P3 (Typical), VESA DisplayHDR™ True Black 500, OLED panel
    • Grafikler: Intel® Arc™ 140V GPU
    • Depolama Yuvaları: 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4
    • Batarya: 4 Hücreli, Li-Polymer, 75Whr
    • Boyutlar: 299 x 210 x 16.9 mm
    • Ağırlık: 990 g
       

    Mercedes-AMG Motorsport İş Birliğinin Yeni Ürünleri

    MSI, Computex 2025’te yeni bilgisayarlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl MSI ve Mercedes-AMG iş birliğiyle yeni ürünler piyasaya sürülmüştü. MSI bu iş birliğini sürdürerek iki markanın ortak özelliklerini harmanladığı iki yeni dizüstü ile karşımıza çıkıyor: Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport ve Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport.
    MSI, Computex 2025’te yeni bilgisayarlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Intel ve AMD işlemciler ile NVIDIA® GeForce RTX™ 50 serisi laptop GPU’ları kullanan Stealth A16 AI+ aynı zamanda yükseltilmiş birinci sınıf bir görüntü paneline sahip. Prestige 16 AI+ ise Intel CPU ve çarpıcı bir 4K OLED panel ile geliyor. İki laptop modelinde de MSI logosu ve Mercedes-AMG logosu kullanılmış. Özel AMG kalıplarıyla lüks bir tasarım elde edilmiş. Ayrıca laptop kılıfı, fare ve mousepad gibi aksesuarlarda da MSI ve Mercedes-AMG iş birliği yapılmış.

    Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Teknik Özellikleri

    • İşlemci: AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 
    • Bellek: DDR5, 2 slot, max 96GB
    • Ekran: 16" QHD+ (2560x1600), 16:10, 240Hz, 100% DCI-P3(Typical), VESA DisplayHDR™ True Black 600, OLED panel
    • Grafikler: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7
    • Batarya: 4-Hücreli, Li-Polymer, 99.9Whr
    • Boyutlar: 355.8 x 259.7 x 19.95 mm
    • Ağırlık: 2.1 Kg

    AI Devriminde RTX50 Çağı 

    MSI, Computex 2025’te yeni bilgisayarlarını tanıttı Tam Boyutta Gör

    MSI, RTX 50 serisini yenilenen Crosshair ve Cyborg gibi amiral gemisi laptoplarında kullanarak grafik ve yapay zekada yeni bir çağa önayak olmaya hazır. Computex 2025’te yapılan etkinlikte MSI AI Robot ve yeni RTX 50’lerin RTX 40 ile karşılaştırmasını yapmak için Raider A18 HX laptopu benchmark için kullandı. Bu sunum, RTX 50 serisinin MSI’ın üst sınıf laptoplarına getirdiği performans artışını ve gelişmiş AI işlevlerini gözler önüne s ergi. MSI bu etkinlikte iş ve üretkenlik serisi dizüstülerin yüksek performanslarının yanı sıra 13,9 mm’den başlayan ince tasarımları, stylus kalem desteği ve tam gün batarya süresi gibi avantajlara da vurgu yaptı.

    MSI’ın El Konsolları Yenilendi: AMD'li Claw A8 ve Intel'li Claw 8 AI+ Edition

    MSI, Computex 2025’te yeni bilgisayarlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    MSI’ın geçen yılın sonlarında piyasaya sürülen MSI Claw AI 8+ el konsolu 2025 COMPUTEX En İyi Seçim Ödülü’ne layık görüldü. Bu yıl fuarda MSI bir değil iki yeni el konsolu tanıttı: Yeni MSI Claw A8 ve Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition. oyunculara AMD ve Intel platformalrı arasından seçim yapma ve deneyimlerini kendi tercihleri doğrultusunda özelleştirme fırsatı tanınıyor.

    MSI Claw A8, 8 inç boyutunda FHD 120 Hz dokunmatik ekranla geliyor. AMD Ryzen™ Z2 Extreme işlemcisinden güç alıyor ve LPDDR5-800 RAM’ler kullanılıyor.

    MSI, Computex 2025’te yeni bilgisayarlarını tanıttı Tam Boyutta Gör

    Claw A8 BZ2EM Teknik Özellikleri

    • İşlemci: AMD Ryzen™ Z2 Extreme
    • İşletim Sistemi: Windows 11 Home
    • Bellek: LPDDR5x-8000 yerleşik, 24GB (max), dual channel
    • Ekran: 8" FHD+ (1920 x 1200), 16:10, Dokunmatik ekran, 120Hz, 100% sRGB(Typical), 500nits(Typical), VRR, IPS-sınıfı panel
    • Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3
    • Batarya: 6-Cell, Li-Polymer, 80Whr
    • Boyutlar: 299.5 x 126.2 x 24 mm
    • Ağırlık: 765g (tahmini)

    Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition ise Intel® Core™ Ultra 7 258V işlemcisinden güç alıyor. Bu modelde 2TB NVMe SSD seçeneği sunuluyor. MSI iki modelde de farklı renk seçenekleri sunacağını, böylece oyuncuların kendi tarzlarını yansıtabileceğini belirtiyor.

    MSI, Computex 2025’te yeni bilgisayarlarını tanıttı Tam Boyutta Gör

    Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition Teknik Özellikleri

    • İşlemci: Intel® Core™ Ultra 7 258V
    • İşletim Sistemi: Windows 11 Home
    • Bellek: 32GB LPDDR5x-8533 yerleşik 
    • Ekran: 8" FHD+ (1920 x 1200), 16:10, Dokunmatik ekran, 120Hz, 100% sRGB(Typical), 500nits(Typical), VRR, IPS-Sınıfı panel
    • Grafikler: Intel® Arc™ 140V GPU
    • Bağlantı: Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4
    • Batarya: 6-Hücreli, Li-Polymer, 80Whr
    • Boyutlar: 299 x 126 x 24 mm
    • Ağırlık: 795 g

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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    turkelvis 5 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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    kamfolin krem kullananlar 50 cc motor kaza yaparsa ne olur hitler'in konuşması almanca sözleri arabada anahtar işareti şarjlı süpürgeler sürekli şarjda mı kalmalı

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