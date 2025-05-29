MSI, Computex 2025’te yeni bilgisayarlarını tanıttı: Yarının teknolojileri bir arada!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

MSI, Computex 2025’te yeni bilgisayarlarını tanıttı. MSI yeni ürünlerinde sanatsal yasarım, yepyeni oyun teknolojileri, AI desteği ve yeni iş birlikleriyle dikkat çekiyor.

MSI’ın yeni bilgisayarlarına baktığımızda el sanatlarının ruhunu yansıtan Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition ve lüks performansı simgeleyen Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport ve Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Edition laptoplar dikkat çekiyor. MSI’ın Titan 18 HX Dragon Edition Norse dizüstü bilgisayarı Computex 2025’te En İyi Seçim ödülünü kazandı. MSI Claw 8 AI+ el konsolu Altın Ödül kazandı. MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition dizüstü bilgisayar ise Bilgisayar ve Sistem kategorisinde En İyi Seçim ödülü alma başarısı sergiledi.

Yenilikçiliğin Dalgaları: Ukiyo-e Edition laptopun ardından yeni bir el işçiliği koleksiyonu geliyor

Tam Boyutta Gör MSI, geleneksel Japon verniği sanatında en saygın firmalardan OKADAYA ile birlikte çalışarak Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition laptopu geliştirdi. COMPUTEX En İyi Seçim ödülünü alan bu iş birliği, sanatın güzelliğini en yeni AI teknolojileri ile harmanlıyor.

MSI’ın açıklamasına göre laptop üzerinde yer alan Katsushika Hokusai’nin tanınmış Ukiyo-e ahşap baskı eseri "The Great Wave off Kanagawa," (Kanagava Açıklarındaki Büyük Dalga) düz, cesur renkler ve belirgin hatlarla bu tarzın en iyi örneklerinden birini teşkil ediyor ve bir ahşap baskı eser olmaktan çıkıp zamanının estetik zevkini ve geleneği yenilikle birleştirerek modern teknolojiye ilham veren bir sembol haline geliyor.

Tam Boyutta Gör Sanat ve teknolojinin birlikteliğinden aldığı ilhamla MSI, yeni Artisan Collection ürünlerinin görücüye çıkacağını duyurdu. El işçiliğiyle hazırlanan sanatsal dokunuşlara sahip yeni modeller göreceğiz.

Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition Teknik Özellikleri

İşlemci : Intel® Core™ Ultra 9 288V (max)

: Intel® Core™ Ultra 9 288V (max) Bellek : 32GB LPDDR5x-8533 (max) yerleşik bellek

: 32GB LPDDR5x-8533 (max) yerleşik bellek Ekran : 13.3" 2.8K (2880 x 1800), 16:10, 100% DCI-P3 (Typical), VESA DisplayHDR™ True Black 500, OLED panel

: 13.3" 2.8K (2880 x 1800), 16:10, 100% DCI-P3 (Typical), VESA DisplayHDR™ True Black 500, OLED panel Grafikler : Intel® Arc™ 140V GPU

: Intel® Arc™ 140V GPU Depolama Yuvaları : 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4

: 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 Batarya : 4 Hücreli, Li-Polymer, 75Whr

: 4 Hücreli, Li-Polymer, 75Whr Boyutlar : 299 x 210 x 16.9 mm

: 299 x 210 x 16.9 mm Ağırlık: 990 g



Mercedes-AMG Motorsport İş Birliğinin Yeni Ürünleri

Tam Boyutta Gör Geçen yıl MSI ve Mercedes-AMG iş birliğiyle yeni ürünler piyasaya sürülmüştü. MSI bu iş birliğini sürdürerek iki markanın ortak özelliklerini harmanladığı iki yeni dizüstü ile karşımıza çıkıyor: Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport ve Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport.

Tam Boyutta Gör Intel ve AMD işlemciler ile NVIDIA® GeForce RTX™ 50 serisi laptop GPU’ları kullanan Stealth A16 AI+ aynı zamanda yükseltilmiş birinci sınıf bir görüntü paneline sahip. Prestige 16 AI+ ise Intel CPU ve çarpıcı bir 4K OLED panel ile geliyor. İki laptop modelinde de MSI logosu ve Mercedes-AMG logosu kullanılmış. Özel AMG kalıplarıyla lüks bir tasarım elde edilmiş. Ayrıca laptop kılıfı, fare ve mousepad gibi aksesuarlarda da MSI ve Mercedes-AMG iş birliği yapılmış.

Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Teknik Özellikleri

İşlemci : AMD Ryzen™ AI 9 HX 370

: AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Bellek : DDR5, 2 slot, max 96GB

: DDR5, 2 slot, max 96GB Ekran : 16" QHD+ (2560x1600), 16:10, 240Hz, 100% DCI-P3(Typical), VESA DisplayHDR™ True Black 600, OLED panel

: 16" QHD+ (2560x1600), 16:10, 240Hz, 100% DCI-P3(Typical), VESA DisplayHDR™ True Black 600, OLED panel Grafikler : NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7

: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 Batarya : 4-Hücreli, Li-Polymer, 99.9Whr

: 4-Hücreli, Li-Polymer, 99.9Whr Boyutlar : 355.8 x 259.7 x 19.95 mm

: 355.8 x 259.7 x 19.95 mm Ağırlık: 2.1 Kg

MSI COMPUTEX 2025’te ödülleri topladı 1 gün önce eklendi

AI Devriminde RTX50 Çağı

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MSI, RTX 50 serisini yenilenen Crosshair ve Cyborg gibi amiral gemisi laptoplarında kullanarak grafik ve yapay zekada yeni bir çağa önayak olmaya hazır. Computex 2025’te yapılan etkinlikte MSI AI Robot ve yeni RTX 50’lerin RTX 40 ile karşılaştırmasını yapmak için Raider A18 HX laptopu benchmark için kullandı. Bu sunum, RTX 50 serisinin MSI’ın üst sınıf laptoplarına getirdiği performans artışını ve gelişmiş AI işlevlerini gözler önüne s ergi. MSI bu etkinlikte iş ve üretkenlik serisi dizüstülerin yüksek performanslarının yanı sıra 13,9 mm’den başlayan ince tasarımları, stylus kalem desteği ve tam gün batarya süresi gibi avantajlara da vurgu yaptı.

MSI’ın El Konsolları Yenilendi: AMD'li Claw A8 ve Intel'li Claw 8 AI+ Edition

Tam Boyutta Gör MSI’ın geçen yılın sonlarında piyasaya sürülen MSI Claw AI 8+ el konsolu 2025 COMPUTEX En İyi Seçim Ödülü’ne layık görüldü. Bu yıl fuarda MSI bir değil iki yeni el konsolu tanıttı: Yeni MSI Claw A8 ve Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition. oyunculara AMD ve Intel platformalrı arasından seçim yapma ve deneyimlerini kendi tercihleri doğrultusunda özelleştirme fırsatı tanınıyor.

MSI Claw A8, 8 inç boyutunda FHD 120 Hz dokunmatik ekranla geliyor. AMD Ryzen™ Z2 Extreme işlemcisinden güç alıyor ve LPDDR5-800 RAM’ler kullanılıyor.

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Claw A8 BZ2EM Teknik Özellikleri

İşlemci : AMD Ryzen™ Z2 Extreme

: AMD Ryzen™ Z2 Extreme İşletim Sistemi : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Bellek : LPDDR5x-8000 yerleşik, 24GB (max), dual channel

: LPDDR5x-8000 yerleşik, 24GB (max), dual channel Ekran : 8" FHD+ (1920 x 1200), 16:10, Dokunmatik ekran, 120Hz, 100% sRGB(Typical), 500nits(Typical), VRR, IPS-sınıfı panel

: 8" FHD+ (1920 x 1200), 16:10, Dokunmatik ekran, 120Hz, 100% sRGB(Typical), 500nits(Typical), VRR, IPS-sınıfı panel Bağlantı : Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3

: Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 Batarya : 6-Cell, Li-Polymer, 80Whr

: 6-Cell, Li-Polymer, 80Whr Boyutlar : 299.5 x 126.2 x 24 mm

: 299.5 x 126.2 x 24 mm Ağırlık: 765g (tahmini)

Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition ise Intel® Core™ Ultra 7 258V işlemcisinden güç alıyor. Bu modelde 2TB NVMe SSD seçeneği sunuluyor. MSI iki modelde de farklı renk seçenekleri sunacağını, böylece oyuncuların kendi tarzlarını yansıtabileceğini belirtiyor.

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Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition Teknik Özellikleri

İşlemci : Intel® Core™ Ultra 7 258V

: Intel® Core™ Ultra 7 258V İşletim Sistemi : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Bellek : 32GB LPDDR5x-8533 yerleşik

: 32GB LPDDR5x-8533 yerleşik Ekran : 8" FHD+ (1920 x 1200), 16:10, Dokunmatik ekran, 120Hz, 100% sRGB(Typical), 500nits(Typical), VRR, IPS-Sınıfı panel

: 8" FHD+ (1920 x 1200), 16:10, Dokunmatik ekran, 120Hz, 100% sRGB(Typical), 500nits(Typical), VRR, IPS-Sınıfı panel Grafikler : Intel® Arc™ 140V GPU

: Intel® Arc™ 140V GPU Bağlantı : Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4

: Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4 Batarya : 6-Hücreli, Li-Polymer, 80Whr

: 6-Hücreli, Li-Polymer, 80Whr Boyutlar : 299 x 126 x 24 mm

: 299 x 126 x 24 mm Ağırlık: 795 g

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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