MSI, Computex 2025’te yeni bilgisayarlarını tanıttı: Yarının teknolojileri bir arada!

MSI, Computex 2025’te yeni bilgisayarlarını tanıttı. MSI yeni ürünlerinde sanatsal yasarım, yepyeni oyun teknolojileri, AI desteği ve yeni iş birlikleriyle dikkat çekiyor.
MSI’ın yeni bilgisayarlarına baktığımızda el sanatlarının ruhunu yansıtan Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition ve lüks performansı simgeleyen Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport ve Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Edition laptoplar dikkat çekiyor. MSI’ın Titan 18 HX Dragon Edition Norse dizüstü bilgisayarı Computex 2025’te En İyi Seçim ödülünü kazandı. MSI Claw 8 AI+ el konsolu Altın Ödül kazandı. MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition dizüstü bilgisayar ise Bilgisayar ve Sistem kategorisinde En İyi Seçim ödülü alma başarısı sergiledi.
Yenilikçiliğin Dalgaları: Ukiyo-e Edition laptopun ardından yeni bir el işçiliği koleksiyonu geliyor
MSI’ın açıklamasına göre laptop üzerinde yer alan Katsushika Hokusai’nin tanınmış Ukiyo-e ahşap baskı eseri "The Great Wave off Kanagawa," (Kanagava Açıklarındaki Büyük Dalga) düz, cesur renkler ve belirgin hatlarla bu tarzın en iyi örneklerinden birini teşkil ediyor ve bir ahşap baskı eser olmaktan çıkıp zamanının estetik zevkini ve geleneği yenilikle birleştirerek modern teknolojiye ilham veren bir sembol haline geliyor.
Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel® Core™ Ultra 9 288V (max)
- Bellek: 32GB LPDDR5x-8533 (max) yerleşik bellek
- Ekran: 13.3" 2.8K (2880 x 1800), 16:10, 100% DCI-P3 (Typical), VESA DisplayHDR™ True Black 500, OLED panel
- Grafikler: Intel® Arc™ 140V GPU
- Depolama Yuvaları: 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4
- Batarya: 4 Hücreli, Li-Polymer, 75Whr
- Boyutlar: 299 x 210 x 16.9 mm
- Ağırlık: 990 g
Mercedes-AMG Motorsport İş Birliğinin Yeni Ürünleri
Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Teknik Özellikleri
- İşlemci: AMD Ryzen™ AI 9 HX 370
- Bellek: DDR5, 2 slot, max 96GB
- Ekran: 16" QHD+ (2560x1600), 16:10, 240Hz, 100% DCI-P3(Typical), VESA DisplayHDR™ True Black 600, OLED panel
- Grafikler: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7
- Batarya: 4-Hücreli, Li-Polymer, 99.9Whr
- Boyutlar: 355.8 x 259.7 x 19.95 mm
- Ağırlık: 2.1 Kg
AI Devriminde RTX50 Çağı
MSI, RTX 50 serisini yenilenen Crosshair ve Cyborg gibi amiral gemisi laptoplarında kullanarak grafik ve yapay zekada yeni bir çağa önayak olmaya hazır. Computex 2025’te yapılan etkinlikte MSI AI Robot ve yeni RTX 50’lerin RTX 40 ile karşılaştırmasını yapmak için Raider A18 HX laptopu benchmark için kullandı. Bu sunum, RTX 50 serisinin MSI’ın üst sınıf laptoplarına getirdiği performans artışını ve gelişmiş AI işlevlerini gözler önüne s ergi. MSI bu etkinlikte iş ve üretkenlik serisi dizüstülerin yüksek performanslarının yanı sıra 13,9 mm’den başlayan ince tasarımları, stylus kalem desteği ve tam gün batarya süresi gibi avantajlara da vurgu yaptı.
MSI’ın El Konsolları Yenilendi: AMD'li Claw A8 ve Intel'li Claw 8 AI+ Edition
MSI Claw A8, 8 inç boyutunda FHD 120 Hz dokunmatik ekranla geliyor. AMD Ryzen™ Z2 Extreme işlemcisinden güç alıyor ve LPDDR5-800 RAM’ler kullanılıyor.
Claw A8 BZ2EM Teknik Özellikleri
- İşlemci: AMD Ryzen™ Z2 Extreme
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home
- Bellek: LPDDR5x-8000 yerleşik, 24GB (max), dual channel
- Ekran: 8" FHD+ (1920 x 1200), 16:10, Dokunmatik ekran, 120Hz, 100% sRGB(Typical), 500nits(Typical), VRR, IPS-sınıfı panel
- Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3
- Batarya: 6-Cell, Li-Polymer, 80Whr
- Boyutlar: 299.5 x 126.2 x 24 mm
- Ağırlık: 765g (tahmini)
Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition ise Intel® Core™ Ultra 7 258V işlemcisinden güç alıyor. Bu modelde 2TB NVMe SSD seçeneği sunuluyor. MSI iki modelde de farklı renk seçenekleri sunacağını, böylece oyuncuların kendi tarzlarını yansıtabileceğini belirtiyor.
Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel® Core™ Ultra 7 258V
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home
- Bellek: 32GB LPDDR5x-8533 yerleşik
- Ekran: 8" FHD+ (1920 x 1200), 16:10, Dokunmatik ekran, 120Hz, 100% sRGB(Typical), 500nits(Typical), VRR, IPS-Sınıfı panel
- Grafikler: Intel® Arc™ 140V GPU
- Bağlantı: Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4
- Batarya: 6-Hücreli, Li-Polymer, 80Whr
- Boyutlar: 299 x 126 x 24 mm
- Ağırlık: 795 g
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!