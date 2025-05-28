MSI COMPUTEX 2025’te ödülleri topladı

Tam Boyutta Gör MSI, Tayvan’da düzenlenen COMPUTEX 2025’te yeni ürünlerini tanıttı. MSI’ın yeni ürünlerine COMPUTEX 2025 tarafından Altın Ödül, Sürdürülebilir Teknoloji Özel Ödülü ve En İyi Seçim ödülleri dahil olmak üzere çok sayıda ödül verildi.

MSI’ın el konsolu, AI Desktop, AI Laptop ve mini PC gibi MSI’ın AI alanındaki yeniliklere ödül verildi. MSI yeni ürünlerinde yapay zeka gibi teknolojilerin yanı sıra çevreye de önem veriyor.

MSI Pazarlama GMY Sam Chern, “Bu ödüller sadece ürün tasarımı ve teknollojideki başarılarımızı göstermekle kalmıyor, aynı zamanda MSI’ın AI, yenilikçilik ve sürdürülebilirliğe olan sürekli çabalarını da sergilemiş oluyor. Bundan sonra da yenilikçilik odaklı çalışmaya ve hem sektör, hem de kullanıcılar için daha fazla değer üretmeye devam edecek, daha yeşil ve teknolojik bir gelecek için dönüşüme liderlik etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

MSI’ın COMPUTEX 2025 Ödüllü Ürünlerinden Bazıları

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth｜Altın Ödül

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İskandinav mitolojisinden esinlenen Titan 18 HX Dragon Edition, titanyum kasası üzerine oyulmuş benzersiz 3D ejderha motifi ile dikkat çekiyor. En yeni Intel® Core™ Ultra 9 285HX işlemci ve NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU’ya kadar grafikler ile bu laptop taviz vermeyen bir oyun ve tasarım performansı sunuyor. Ayrıca birinci sınıf Cherry MX mekanik klavye ve özelleştirilmiş bir termal modül ile geliyor. Koleksiyoncular için hazırlanan pakette elit oyuncular ve meraklıları için ayrıca ejderha temalı bir fare, mousepad, anahtarlık ve özel bir hediye kutusu da mevcut.

MSI Cubi NUC AI Serisi Mini PC｜Sürdürülebilir Teknoloji Özel Ödülü

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Cubi NUC AI, geri dönüştürülmüş PCR malzemelerden üretildi ve doğa dostu bir paketleme ile geliyor. EPEAT sertifikasına sahip olan bu seri, karbon ve enerji tüketimini ölçen MSI Power Meter ile donatıldı. Thunderbolt 4 arayüzü, dört adet görüntü çıkışı desteği ve monitör üzerinden açılışa olanak tanıyan MSI Power Link gibi özellikler ile geliyor. Verimli ve düşük karbon salınımlı AI hesaplamaları için Intel® Core™ Ultra işlemci, AI Boost NPU ve çift dual 2.5G LAN ile donatıldı.

Claw 8 AI+ A2VM El Konsolu｜En İyi Seçim Ödülü – Bilgisayar ve Sistem Kategorisi

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En yeni Intel® Core™ Ultra 7 işlemci (Series 2) ve XeSS AI destekli grafiklerle donatılan Claw 8 AI+, 8” Full HD+ 120Hz VRR gaming sınıfı ekranı, 80Whr bataryası ve çift havalandırma girişli soğutma fanı ile sessiz performansı uzun bir oyun keyfi ile sunuyor. Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, MicroSD ve USB-C desteği sayesinde hareket halinde iken oyun oynayabilir, hatta oyununuzu yayınlayabilir ve bulut tabanlı üretkenlik deneyimi yaşayabilirsiniz.

MEG VISION X AI Gaming Desktop｜En İyi Seçim – Bilgisayar ve Sistem Kategorisi

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İçerik üreticileri ve ileri seviye kullanıcılar için üretilen MEG VISION X AI, GeForce RTX™ 5090 GPU, Intel® Core™ Ultra 9 285K CPU, Gen 5 SSD ve DDR5 belleği bir arada sunar. Ayrıca Silent Storm Cooling AI termal çözümü ile donatılmıştır. Sistemin öne çıkan özelliği olan dikey olarak yerleştirilmiş AI destekli dokunmatik HMI paneli, yepyeni EZ modu ile daha sezgisel ve akıllı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition｜En İyi Seçim – Bilgisayar ve Sistem Kategorisi

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Tanınmış Japon OKADAYA işbirliği ile üretilen Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, geleneksel Yamanaka vernik işçiliğinin güzelliğini en yeni AI teknolojisi ile harmanlıyor. Hokusai’nin “The Great Wave off Kanagawa” eserine ithafla bu laptop kültürel miras ve yenilikçilik arasındaki uyumu mükemmel bir şekilde betimlemekte.

400 yılı aşkın bir tarihe dayanan vernik teknikleri ile meydana getirilen bu tasarım, zerafeti ve nadide olması nedeniyle pahalı tabak ve vazolarda kullanılırdı. Şimdi MSI, zamanın daha da kıymetlendirdiği bu sanatı bilgisayar alemine taşıyor ve kullanıcılara performans, gelenek ve estetiği bir arada sunan zerafet dolu bir cihaz sunuyor.

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