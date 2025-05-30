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    MSI çok sayıda ürünüyle 2025 Red Dot Tasarım Ödülü kazandı

    Şık tasarımı performans ve işlevsellikle birleştiren MSI, 2025 Red Dot Tasarım Ödülleri’nden çok sayıda ödül toplamayı başardı. MSI'ın Red Dot ödüllü ürünleri hangileri?

    MSI çok sayıda ürünüyle 2025 Red Dot Tasarım Ödülü kazandı Tam Boyutta Gör
    MSI, dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olan Red Dot Tasarım ödüllerine damga vurdu. 2025 Red Dot Tasarım Ödülleri’nde çok sayıda ürünüyle ödül kazanmayı başardı.

    MSI’ın Red Dot Tasarım Ödülü kazanan ürünleri arasında dizüstü bilgisayarlar, ana kartlar, güç kaynakları ve iş bilgisayarları gibi farklı kategorilerde ürünleri var. MSI, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde tasarım ve teknolojiyi bir araya getirme konusundaki uzmanlığını sergiliyor.

    MSI Pazarlama Başkan Yardımcısı Sam Chern, “Tasarım yalnızca görünüşten ibaret değildir kullanıcı deneyimi ve marka değerinin anahtarıdır. MSI’da tasarım dilini teknolojik yenilikle bütünleştiriyor, sadece üstün performans sunan değil; aynı zamanda kalite, kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik beklentilerini karşılayan ürünler geliştiriyoruz.” dedi.

    MSI’ın 2025 Red Dot Tasarım Ödülü Kazanan Ürünleri Hangileri?

    MSI Venture Serisi: Yaratıcılığınızı Güçlendiren Yapay Zekâ Bilgisayarlar

    MSI çok sayıda ürünüyle 2025 Red Dot Tasarım Ödülü kazandı Tam Boyutta Gör
    Yaratıcılık ve üretkenliğin daha akıllı araçlar gerektirdiği bir dünyada, MSI Venture Serisi bu zorluğun üstesinden geliyor. Sağlam tasarımı en yeni yapay zekâ yetenekleriyle birleştiriyor. Öğrencilerden profesyonellere, gündelik kullanıcılardan ileri seviyedeki iş akışlarına kadar geniş bir kitleye yönelik geliştirilen seri; gelişmiş teknolojiyi ulaşılabilir fiyatlarla sunarken, isteğe bağlı harici GPU seçeneğiyle ekstra performans imkânı tanıyor. Venture Serisi, farklı ekran boyutları ve konfigürasyon seçenekleriyle tercih yapma özgürlüğü sunuyor.

    MPG Z890I EDGE TI WIFI – Küçük Boyut, Büyük Güç

    MSI çok sayıda ürünüyle 2025 Red Dot Tasarım Ödülü kazandı Tam Boyutta Gör
    MPG Z890I EDGE TI WIFI, küçük form faktörü meraklılarına hem şık hem de güçlü bir seçenek sunuyor. Gümüş ve beyaz soğutucu bloklarına aynalı finisaj dokunuşu ve dengeli görünüm için gri PCB eşlik ederek kompakt kasalarda şık görünüm elde ediliyor.

    5-in-1 Xpander Kart sayesinde bu ITX anakart, yerden tasarruf ederken dört adet M.2 yuvası desteğiyle olağanüstü genişletilebilirlik sağlıyor. 320 MHz Wi-Fi 7, 5G LAN ve çift 40 Gbps Thunderbolt 4 portu ile sunduğu üst düzey bağlantı seçenekleri, kullanıcıların her görevi kolaylıkla yerine getirmesine olanak tanıyor.

    MEG Ai1600T PCIE5 – Uzun Ömürlü Dayanıklılık ve Sessizlik

    MSI çok sayıda ürünüyle 2025 Red Dot Tasarım Ödülü kazandı Tam Boyutta Gör
    MEG Ai1600T PCIE5, sunucu sınıfı Infineon SiC MOSFET’leri barındıran dünyadaki ilk güç kaynağıdır. Daha düşük çalışma sıcaklıkları ve optimize edilmiş ısı dağılımıyla verimliliği artırarak PSU’lar için üstün performans sunar.

    Yeni dijital fan kontrol teknolojisiyle ses düzeyini en aza indiren MEG Ai1600T PCIE5, fan gürültüsünü neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Ayrıca Cybenetics ve PPLP’nin en yüksek sertifikalarını; verimlilikte A++ ve gürültü düzeyinde SSS olarak geçerek, size neredeyse sessiz bir bilgisayar deneyimi yaşatır.

    PRO DP80 Serisi – Minimalist Tasarım, Maksimum Performans

    MSI çok sayıda ürünüyle 2025 Red Dot Tasarım Ödülü kazandı Tam Boyutta Gör
    PRO DP80 Serisi, öne çıkan endüstriyel tasarımıyla hem zarif bir görünüm hem de işlevsel özellikleri bir arada sunuyor. Kompakt kasası ve sade çizgileri, modern ev ve ofis ortamlarına kusursuz şekilde uyum sağlayarak güçlü ve şık bir görünüm sunuyor.

    PRO DP80 Serisi NVIDIA® GeForce RTX™ grafik desteğiyle optimize edilmiş performans sunarak akıcı çoklu görev yönetimi ve verimli içerik üretimine imkân tanıyor. Opsiyonel gizli ODD tasarımı, sistemin temiz estetiğini bozmadan ek bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Çok yönlü I/O portları ise aygıtlarınızı, monitörlerinizi ve diğer aksesuarlarınızı kolayca bağlamanıza olanak veriyor. İster evde ister ofiste çalışın, PRO DP80 Serisi stil ve performans arasında mükemmel bir denge kuruyor.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 1 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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