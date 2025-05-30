MSI çok sayıda ürünüyle 2025 Red Dot Tasarım Ödülü kazandı

MSI’ın Red Dot Tasarım Ödülü kazanan ürünleri arasında dizüstü bilgisayarlar, ana kartlar, güç kaynakları ve iş bilgisayarları gibi farklı kategorilerde ürünleri var. MSI, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde tasarım ve teknolojiyi bir araya getirme konusundaki uzmanlığını sergiliyor.
MSI Pazarlama Başkan Yardımcısı Sam Chern, “Tasarım yalnızca görünüşten ibaret değildir kullanıcı deneyimi ve marka değerinin anahtarıdır. MSI’da tasarım dilini teknolojik yenilikle bütünleştiriyor, sadece üstün performans sunan değil; aynı zamanda kalite, kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik beklentilerini karşılayan ürünler geliştiriyoruz.” dedi.
MSI’ın 2025 Red Dot Tasarım Ödülü Kazanan Ürünleri Hangileri?
MSI Venture Serisi: Yaratıcılığınızı Güçlendiren Yapay Zekâ Bilgisayarlar
MPG Z890I EDGE TI WIFI – Küçük Boyut, Büyük Güç
5-in-1 Xpander Kart sayesinde bu ITX anakart, yerden tasarruf ederken dört adet M.2 yuvası desteğiyle olağanüstü genişletilebilirlik sağlıyor. 320 MHz Wi-Fi 7, 5G LAN ve çift 40 Gbps Thunderbolt 4 portu ile sunduğu üst düzey bağlantı seçenekleri, kullanıcıların her görevi kolaylıkla yerine getirmesine olanak tanıyor.
MEG Ai1600T PCIE5 – Uzun Ömürlü Dayanıklılık ve Sessizlik
Yeni dijital fan kontrol teknolojisiyle ses düzeyini en aza indiren MEG Ai1600T PCIE5, fan gürültüsünü neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Ayrıca Cybenetics ve PPLP’nin en yüksek sertifikalarını; verimlilikte A++ ve gürültü düzeyinde SSS olarak geçerek, size neredeyse sessiz bir bilgisayar deneyimi yaşatır.
PRO DP80 Serisi – Minimalist Tasarım, Maksimum Performans
PRO DP80 Serisi NVIDIA® GeForce RTX™ grafik desteğiyle optimize edilmiş performans sunarak akıcı çoklu görev yönetimi ve verimli içerik üretimine imkân tanıyor. Opsiyonel gizli ODD tasarımı, sistemin temiz estetiğini bozmadan ek bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Çok yönlü I/O portları ise aygıtlarınızı, monitörlerinizi ve diğer aksesuarlarınızı kolayca bağlamanıza olanak veriyor. İster evde ister ofiste çalışın, PRO DP80 Serisi stil ve performans arasında mükemmel bir denge kuruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!