Tayvan merkezli lider donanım üreticilerindne MSI, dünyanın ilk yüksek performanslı 3D panel bilgisayarını duyurdu. Wind Top AE2420 adını taşıyan 23.6-inç boyutundaki "hepsi bir arada" bilgisayar, 120Hz tazeleme hızına sahip LED-backlit panel kulanıyor. Full HD uyumlu olan yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen panel bilgisayar, 3.2GHz'de çalışan Core i5 650 işlemcisinden güç alıyor ve 4GB bellek kapasitesiyle geliyor. 1TB kapasiteli depolama sürücüsüne sahip olan sistemde, ekran kartı olaraksa DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5730'a yer veriliyor. Optik sürücü olarak Blu-ray ile gelen Wind Top AE2420, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth teknolojilerine de destek sunuyor.

Opsiyon listesinde TV alıcısı da bulunan sistem, çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, USB 3.0 desteği ve 5 Watt kapasiteli iki hoparlör ile 10 Watt kapasiteli subwofer'dan oluşan 2.1 ses sistemi gibi detaylara sahip. MSI tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen MSI Wind Top AE2420'nin fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.