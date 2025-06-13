Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HP, 3D görüntülü görüşme cihazını tanıttı: Sadece 25 bin dolar

    HP, Google Beam destekli 3D video konferans cihazı Dimension'ı duyurdu. Kurumsal pazara hitap eden bir ürün olan HP Dimension'ın fiyatı ise 24.999 dolar olarak açıklandı.

    HP, 3D görüntülü görüşme cihazını tanıttı: Sadece 25 bin dolar Tam Boyutta Gör
    HP, Google’ın yeni nesil 3D görüntülü iletişim teknolojisi Beam’i temel alan üst düzey görüntülü görüşme cihazı HP Dimension’ı resmi olarak tanıttı. Bu etkileyici teknoloji, tıpkı bilim-kurgu filmlerindeki gibi gözlük, kulaklık ya da giyilebilir ekipmanlar olmadan fiziksel bir odadaymışçasına karşılıklı konuşmayı mümkün kılıyor. Ancak bu deneyim, şimdilik yalnızca kurumsal kullanıcıların erişebileceği yüksek bir fiyat etiketine sahip.

    Gerçek zamanlı 3D görüntü ve doğal etkileşim

    HP Dimension, Google’ın 2021 yılında tanıttığı Project Starline’ın evrim geçirmiş hali olan Google Beam platformunu kullanıyor. Cihazda yer alan altı yüksek hızlı kamera, konuşmacının görüntüsünü farklı açılardan kaydediyor. Bu veriler, Google’ın hacimsel video modeline aktarılarak gerçek zamanlı 3D görüntü oluşturuluyor. 60 fps’lik bu akıcı video deneyimi, izleyicinin kafa hareketlerini de takip ederek görüntünün açısını dinamik olarak ayarlıyor.

    Ayrıca cihazda yer alan uzamsal ses sistemi ve adaptif aydınlatma özellikleri, yüz yüze görüşmeye en yakın dijital deneyimi sunmayı hedefliyor. Gelişmiş yapay zeka algoritmaları sayesinde, kullanıcıların göz hizasını taklit ederek doğal göz teması illüzyonu da sağlanıyor.

    Fiyatı 25.000 dolar

    HP, 3D görüntülü görüşme cihazını tanıttı: Sadece 25 bin dolar Tam Boyutta Gör
    HP Dimension, sıradan kullanıcılar için değil. Cihazın fiyatı tam 24.999 dolar, ancak bu rakam yalnızca donanımı kapsıyor. Görüntülü görüşmelerin yapılabilmesi için ayrıca Google Beam lisansı alınması gerekiyor. Bu lisansın ne kadara mâl olacağı ise henüz açıklanmadı. Cihaz ilk etapta yalnızca belirli kurumsal müşterilerle sınırlı olacak.

    65 inçlik geniş bir ekranla gelen model, ilerleyen dönemde farklı boyutlarda Beam tabanlı sistemlerle çeşitlenecek. HP’ye göre, bu sistemin kullanıldığı toplantılarda geleneksel video aramalarına kıyasla daha fazla verimlilik ve odaklanma sağlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Profil resmi
    4S14N_HUNT3R 5 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    banyoya sıcak su gelip gidiyor lonsdaleite taşı gram fiyatı arabaya sticker yapıştırma cezası hap ağızda erirse ne olur kapıda kaldım nasıl açabilirim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    realme 9 Pro
    realme 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum