HP, 3D görüntülü görüşme cihazını tanıttı: Sadece 25 bin dolar

Gerçek zamanlı 3D görüntü ve doğal etkileşim
HP Dimension, Google’ın 2021 yılında tanıttığı Project Starline’ın evrim geçirmiş hali olan Google Beam platformunu kullanıyor. Cihazda yer alan altı yüksek hızlı kamera, konuşmacının görüntüsünü farklı açılardan kaydediyor. Bu veriler, Google’ın hacimsel video modeline aktarılarak gerçek zamanlı 3D görüntü oluşturuluyor. 60 fps’lik bu akıcı video deneyimi, izleyicinin kafa hareketlerini de takip ederek görüntünün açısını dinamik olarak ayarlıyor.
Ayrıca cihazda yer alan uzamsal ses sistemi ve adaptif aydınlatma özellikleri, yüz yüze görüşmeye en yakın dijital deneyimi sunmayı hedefliyor. Gelişmiş yapay zeka algoritmaları sayesinde, kullanıcıların göz hizasını taklit ederek doğal göz teması illüzyonu da sağlanıyor.
Fiyatı 25.000 dolar
65 inçlik geniş bir ekranla gelen model, ilerleyen dönemde farklı boyutlarda Beam tabanlı sistemlerle çeşitlenecek. HP’ye göre, bu sistemin kullanıldığı toplantılarda geleneksel video aramalarına kıyasla daha fazla verimlilik ve odaklanma sağlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.