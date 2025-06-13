HP, 3D görüntülü görüşme cihazını tanıttı: Sadece 25 bin dolar

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Tam Boyutta Gör HP, Google’ın yeni nesil 3D görüntülü iletişim teknolojisi Beam’i temel alan üst düzey görüntülü görüşme cihazı HP Dimension’ı resmi olarak tanıttı. Bu etkileyici teknoloji, tıpkı bilim-kurgu filmlerindeki gibi gözlük, kulaklık ya da giyilebilir ekipmanlar olmadan fiziksel bir odadaymışçasına karşılıklı konuşmayı mümkün kılıyor. Ancak bu deneyim, şimdilik yalnızca kurumsal kullanıcıların erişebileceği yüksek bir fiyat etiketine sahip.

Gerçek zamanlı 3D görüntü ve doğal etkileşim

HP Dimension, Google’ın 2021 yılında tanıttığı Project Starline’ın evrim geçirmiş hali olan Google Beam platformunu kullanıyor. Cihazda yer alan altı yüksek hızlı kamera, konuşmacının görüntüsünü farklı açılardan kaydediyor. Bu veriler, Google’ın hacimsel video modeline aktarılarak gerçek zamanlı 3D görüntü oluşturuluyor. 60 fps’lik bu akıcı video deneyimi, izleyicinin kafa hareketlerini de takip ederek görüntünün açısını dinamik olarak ayarlıyor.

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Ayrıca cihazda yer alan uzamsal ses sistemi ve adaptif aydınlatma özellikleri, yüz yüze görüşmeye en yakın dijital deneyimi sunmayı hedefliyor. Gelişmiş yapay zeka algoritmaları sayesinde, kullanıcıların göz hizasını taklit ederek doğal göz teması illüzyonu da sağlanıyor.

Fiyatı 25.000 dolar

Tam Boyutta Gör HP Dimension, sıradan kullanıcılar için değil. Cihazın fiyatı tam 24.999 dolar, ancak bu rakam yalnızca donanımı kapsıyor. Görüntülü görüşmelerin yapılabilmesi için ayrıca Google Beam lisansı alınması gerekiyor. Bu lisansın ne kadara mâl olacağı ise henüz açıklanmadı. Cihaz ilk etapta yalnızca belirli kurumsal müşterilerle sınırlı olacak.

65 inçlik geniş bir ekranla gelen model, ilerleyen dönemde farklı boyutlarda Beam tabanlı sistemlerle çeşitlenecek. HP’ye göre, bu sistemin kullanıldığı toplantılarda geleneksel video aramalarına kıyasla daha fazla verimlilik ve odaklanma sağlanıyor.

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HP, 3D görüntülü görüşme cihazını tanıttı: Sadece 25 bin dolar

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