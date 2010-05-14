MSI'dan AMD tabanlı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar: Wind U250

Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, AMD tabanlı yeni bir ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar hazırlıyor. Firmanın Wind U250 adını taşıyan yeni dizüstü bilgisayarı, AMD'nin 1.3GHz'de çalışan Athlon II Neo K325 işlemcisinden güç alıyor ve 4GB bellekle geliyor. Depolama için 320GB kapasiteli sabit disk kullanan Wind U250'de, Radeon HD 4200 serisi DirectX 10.1 destekli entegre ekran kartıyla sunuluyor ve bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sağlanabiliyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana sahip olan Wind U250'nin Windows 7 işletim sistemiyle birlikte yaz aylarında satışa sunulması beklenirken, satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.