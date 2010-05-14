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MSI'dan AMD tabanlı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar: Wind U250

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, AMD tabanlı yeni bir ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar hazırlıyor. Firmanın Wind U250 adını taşıyan yeni dizüstü bilgisayarı, AMD'nin 1.3GHz'de çalışan Athlon II Neo K325 işlemcisinden güç alıyor ve 4GB bellekle geliyor. Depolama için 320GB kapasiteli sabit disk kullanan Wind U250'de, Radeon HD 4200 serisi DirectX 10.1 destekli entegre ekran kartıyla sunuluyor ve bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sağlanabiliyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekrana sahip olan Wind U250'nin Windows 7 işletim sistemiyle birlikte yaz aylarında satışa sunulması beklenirken, satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.


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hacı.basat 9 yıl
Bence farklı bir şeyler yapmak istiyorlarsa bunu kapak renk şekil gibi göz boyamadan ziyade piyasaya çeşit ve rekabet katabilecek yeni donanım anlamında yapmalılar. Uzun süredir VIA işlemcili sistemleri takip ediyorum, sadece bir modeli Türkiye'de satışta bulabildim, zahmet olacak belli ama VIA işlemcili modelleri çoğaltsınlar ve ülkemize de satışa versinler.
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KANUNI61 9 yıl
DH Misafiri
katılıyorum sanırım bir asus farklı bişeyler yapmayacalışıyor
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DH Misafiri 9 yıl
Üreticilerden biri ne yaparsa diğerleri de onu takip ediyor. Geçmişte sadece Parlak siyah (Piano Black) olan tasarımlar, son günlerde yerini parlak siyah katman altına yerleştirilen beyaz veya gri çizgilerden oluşan smetrik sembollerle bezenmiş ürün renklerine bıraktı. Lenovo S10-2 serisi ile aynı görünüyor...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sadece ürün değil haber de aynı. Diğer donanım inceleme haber sitelerinde de aynı başlık altında aynı cümleler ve aynı resimle aynı haber...
Keşke herkes özgün birşey çıkartsa da bravo övgüsünü haketseler...
Bugünlerde insanlar özgünlükten, yaratıcılıktan bir hayli uzak... 21.Yüzyıldan sevgilerle...
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