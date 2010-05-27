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MSI'dan donanımıyla dikkat çeken ultra-ince dizüstü bilgisayar: X-Slim 360

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,6b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarına bir yenisini daha ekliyor. Firmanın X-Slim 360 adını verdiği 13.3-inç boyutundaki yeni dizüstü bilgisayarı sahip olduğu donanım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. 1.6 Kg ağırlığında ve 23mm kalınlığında olan yeni dizüstü bilgisayar, Intel platformunu kullanıyor ve 1.06GHz'de çalışan Core i5-520UM işlemcisinden güç alıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekran kullanan dizüstü bilgisayar, 4GB bellek, 500GB'a kadar farklı disk seçeneklerine ve işlemciye entegre Intel HD Graphics isimli entegre ekran kartı gibi detaylarla donatılmış.

Diğer özellikleri arasında 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1 ve 4 ya da 8 hücreli pil gibi detaylara yer verilen X-Slim 360'a işletim sistemi olarak, Windows 7 Home Premium 64bit eşlik ediyor. Avrupa satışına önümüzdeki ay içerisinde başlanacağı belirtilen MSI X-Slim 360'ın başlangıç fiyatı 899 Avro olacak.


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Batuist 9 yıl
899 avro yüksek bir fiyat..
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