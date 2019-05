MSI X99A Gaming Pro Carbon "Hem tasarım hem performans" anakartını inceliyoruz

Bu videomuzda MSI'in LGA2011-v3 soketli işlemcileriyle uyumlu anakartı X99A Gaming Pro Carbon anakartının tasarımına göz atıyor, hızaşırtma performansını sınıyor ve genel anlamda değerlendiriyoruz.

MSI diğer anakartlarında olduğu gibi X99 yongasetli anakartlarını da farklı serilerle birbirinden ayırıyor. Arka paneldeki USB’lerin sayısı ve niteliği, sata portlarının sayısı gibi detaylarla da ayrılabiliyorlar ama örneğin yine A serisi bir anakart daha fazla ve daha kaliteli fazla veya özel ses yongasında uzmanlaşmasıyla öne çıkabiliyor.

X99A Gaming Pro Carbon ise üzerindeki ve ayriyeten bağlanabilen LED’ler, soğutucuları üzerindeki Carbon kaplama ile ailesi üyelerinden sıyrılıyor.

Siyah, albenisi yüksek ve detaylı bir kutuyla geliyor. İçerisinden 2 SLI köprüsü, 3 tane düz 3 tane 90 derece girişli toplam 6 Sata kablosu, siyah renkli arka panel, dönüştürücü aparatlar, kapı askısı ve MSI logosu yapıştırması çıkıyor.

Bu 4 pinli kablo nedir diye sorabilirsiniz, ki haklısınız, başka hiçbir anakart kutusunda bu kabloyu görmediniz belki de. Biri 40cm biri 80cm uzunluğundaki bu kablolar yenilikçi bir fikir olarak anakartın üzerindeki ilgili başlığa kendi temin ettiğiniz 5050 RGB LED’leri bağlamanızı sağlıyor.

MSI’in Mystic Lightning olarak adlandırdığı aydınlatma sistemine 2 metreye kadar 5050 RGB LED bağlayabiliyorsunuz, kasa içerisinde gayet yeterli bir uzunluk. İdeal ışık seviyesi alabilmek için 12V 3A’nın üstüne çıkılmaması da tavsiye edilmiş. Renk ve ton kontrolü yapılabilen arayüzdeki LED efektlerini de bu şeritlere uygulayabiliyorsunuz, müziğe göre ritim tutma en hoş efektlerden biri. Bir led kontrolcüsü masrafından ve kasa kaplayacağı yerden tasarruf etmiş oluyorsunuz ancak anakartın segmenti çerçevesinde şeritlerin belirli boylarda kutudan çıkmasını beklerdim doğrusu.

ATX boyutuncaki MSI X99A Gamin Pro Carbon ilk etapta LED aydıtlatmalarıyla dikkat çekiyor. Sol taraftaki uzun panel ve mosfetlerin ve güney köprüsünün üzerindeki karbon fiber kaplamalı soğutucular LED’lerle aydınlatılıyorlar. RGB ledlerin renkleri ve efektleri teker teker ayarlanabiliyor.

LGA 2011-v3 soketli anakart, Broadwell-E ve EP, Haswell-E ve EP işlemcilerine, yani Extreme ve Xeon serisi işlemcilere destek veriyor, örneğin Core i7 tarafında 10 çekirdekli i7-6950, Xeon tarafında 22 çekirdekli E5-2699’a kadar uyumlu soketli tüm işlemcileri destekliyor.

MSI, X99A Gaming Pro Carbon’un soket yapısında ufak bir değişikliğe gitmiş, 2011 pin yerine toplam 2036 kullanmış, uyumluluk anlamında hiçbir sorun teşkil etmiyor aksine belleklerin ve işlemcinin ring yani önbellek voltajının yönetiminde stabilite sağlıyor. Hızaşırtma tarafında 100/125/167Mhz daha esnek BLCK aralıkları sunulmuş, BLCK anakartın tüm operasyonunu etkilediğinden farklı aralıklar sunulması iyi olmuş.

Titanyum alaşımlı 8 faz işlemciye güç veriyor, bu fazlar malzemeleri itibarıyla 220 dereceye kadar verim kaybı olmadan çalışabiliyorlar, akım kapasiteleri ve hızaşırtmadaki stabiliteleri de normal çözümlere kıyasla %30-40 daha yüksek. Alüminyum çekirdekli siyah kapasitörler ise daha düşük ESR’ye sahipler, aynı zamanda 10 yıllık ömürlürleri olduğu belirtilenler arasında. MSI’ın ürün gamında X99A XPOWER GAMING TITANIUM gibi belki daha pahalı ama 12 fazlı seçeneklerin bulunduğunu da belirtelim.

Bellek tarafında 8 adet DDR4 uyumlu soket bizleri karşılıyor, metal kasalarla güçlendirilmiş bu soketlere maksimum 128GB bellek takılabiliyor, 3466MHz’e kadar hızaşırtmaya destek veriyorlar.Hızaşırtma testi için 4 kanal halinde ve 3000MHz hızında toplam 32GB Corsair Vengeance LPX RAM kullandık.

Soğutma tarafını da Corsair H100i v2’ye emanet ettiğimiz sistemde öncelikle UEFI Bios ile başlayalım, gayet net ve detaylı arayüz hızaşırtma için ihtiyacınız tüm detaylara ulaşmanızı sağlıyor. Kolay ve detaylı arayüz seçimi kullanıcısına göre işinizi kolaylaştırıyor.

Anakartın üzerinde hızaşırtmanın önemli bir yer tuttuğunu gösteren, uzay kasa kurulumu için tasarlanmış açma/kapam ve reset tuşu yanısıra kırmızı renkli bir ayar Game Boost butonu var, bu buton üzerinden öntanımlı olarak gelen hızaşırtma profillerini seçebiliyorsunuz. Modun aktifleşmesi için butonu istediğiniz moda getirip bilgisayarı kapatıp açmanız yeterli, aynı şeyi Command Center arayüzünden yazılımsal olarak yapmak da mümkün. Yalnız bu buton ve profiller Intel’in örneğin i7-5960X gibi X kodlu işlemcilerinde kullanılabiliyor.

İlk olarak otomatik ayarlarda, sadece çarpan ayarı yaptım XMP bellek profilini açıp i7 6900K’yı hızaşırtmaya tabi tuttum, açıkçası sistemin dahi açılmasını beklemezken düzgün bir şekilde sistemi başlatabildim ve yaptığım stres testlerini tamamlayabildim. Hızaşırtma denemelerim sonucunda i7 6900K’yı baz hızı 3.2GHz’den sekiz çekirdek aktif şekilde 4.4GHz’e taşıdım, otomatik ayarlar çekirdek voltajını köklemeden dengeyi kurabldi. Yaptığım oyun ve performans testlerini pürüz yaşamadan atlattım, 8 saate yaklaşan stabilite testinde de aynı şekilde.

Olur da hızaşırtma macerasında sorunlar yaşarsanız CPU, RAM, GPU için ayrı ayrı bildirim LED’leriyle hangi donanımın sıkıntı çıkardığını görebiliyorsunuz. MSI bu tarafı bir adım daha ileri götürmüş ve bir tane de hata kodu göstergesi eklemiş, hata tespitini belirlemede kolaylık sağlıyor denebilir.

İşin içinden çıkamadınız diyelim, böyle bir durumda anakartın üzerindeki kontrolcüyle diğer BIOS’a geçebiliyorsunuz, üzerindeki LED’ler hangi BIOS’ta olduğunuzu da gösteriyor. Çift BIOS artık hızaşırtmasından da geçtim sistem yeter ki açılsın dediğiniz durumlarda adeta bir kurtarıcı oluyor. Game Boost ve XMP profili için de küçük LED’ler olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Genel olarak kullanıcıya mümkün olduğunca bilgi ve çözüm sağlamaya odaklı bir anakart görüyoruz, meraklıları için faydalı bir sistem oturtulmuş.

Giriş çıkış portlarından bahsedelim biraz. Arka panelde ilk olarak Type-C portu dikkat çekiyor, yanında bir USB portu daha var, ikisi de USB 3.1 ikinci jenerasyon standardında. 4 tane birinci jenerasyon USB 3.1 portu ve 4 tane de USB 2.0 portu var. İkinci jenerasyon USB 3.1 portları yüksek enerji aktarımı sağlıyorlar, bilgisayar kapalı ya da açık fark etmiyor, Super Charger yazılımıyla da şarj tarafındaki kontrol elinizde oluyor.

RJ-45 portunun ardında Intel I218-V Gigabit Lan kontrolcüsü var. Oyunlardaki gecikme sürelerinde asıl rolü internet sağlayıcınızın üstlendiğini belirtmekte fayda var ancak Gaming Lan Manager üzerinden elinizdeki internet bağlantısını yönlendirebiliyor, hangi yazılımlara yoğunlaşması gerektiğini seçebiliyorsunuz, gizli gizli ağı meşgul eden yazılımların önüne geçilmiş oluyor, işlemciye bindirdiği yük de mümkün olduğunca aşağı çekilmiş.

Ses yongası tarafında alışılageldik bir yonga var, Realtek ALC-1150. 24-bit 192-Khz desteğine sahip, aslına bakarsanız normal kullanıcıların ve oyunların isteklerini fazlasıyla yerine getirebilen tatminkar bir yonga, Chemicon kapasitörlerle yapılandırılmış, aynı zamanda çift amfi amfi çözümüyle kulaklıklar için gücü arttırılmış bir çözüm.. Sesler gayet temiz, müzik sistemizden tat alabileceğiniz, kulaklığınızı yeterince besleyebilecek bir çözüm ALC-1150. MSI daha farklı ses çözümlerini daha üste oynayan anakartlarına saklamış.

PCI slotlarına da bakalım, 4 tane metal kasayla güçlendirilmiş ve yine arkadan metal ile lehimli PCIe 3.0 x16 slotu var. Örneğin 40 PCIe hattı destekli bir işlemciyle x16/x16 kurulumuyla çift, X16/x16/x8 kurulumuyla üçlü ekran kartı kurulumu yapılabiliyor, anakart tarafındaki platform desteği olması gerektiği gibi. İki tane de PCIe 2.0 x1 slotunun olduğunu da ekleyelim, çift ekran kartı kurulumuna giderseniz eğer bu slotların önü kapanıyor gerçi.

Üstten ikinci PCIe slotunun sağında M2 sata yuvası bulunuyor, 32GB/saniyeye kadar aktarım hızı destekli. Bol depolama birimi kullanıyorsanız eğer 10 tane 6GB/saniye destekli Sata portu var, bunlardan ikisi tek port SATA express portundan. Bir tane de PCIe 3.0’dan 4 hat kullanabilen, NVME destekli U.2 portu var. Anlayacağınız depolama tarafında elinizde ne var ne yok kullanabilirsiniz.

Type C portu henüz çok yaygınlaşmasa da arka panelde bir tane görmüştük, bir tane de hemen Sata portlarının yanında var, bu Type C portundan kasanızda Type C portu varsa eğer direkt uzatma yapabiliyorsunuz, iyi düşünülmüş doğrusu.

MSI X99A Gaming Pro Carbon ilk etapta görselliğiyle dikkat çeken, LED şeritlerle uyumluluğuyla yenilikçi bir fikir sunan, görünüm anlamında yeterince kaslı bir anakart. Tasarımsal özellikleri öne çıksa da soket yapısındaki değişiklikler, hata göstergesi,bildirim LED’leri ve en nihayetinde pratikteki hızaşırtma performansıyla güçlü bir rekabetçi olmuş X99A Gaming Pro Carbon.

LED aydınlatmasıyla öne çıkmasına rağmen kutusundan LED şerit çıkmıyor oluşu haricinde açıkçası eleştirebileceğim pek bir şey yok. i7 6900K gibi güçlü bir işlemcim olsaydı eğer tasarıma önem veren, pencereli kasa sahibi biri olarak ilk tercihlerimden biri olurdu.

Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Kaslı duran yapısı, kaplamalar ve soğutucular, siyah PCB, PCi-E slotlarına takılan ağır ekran kartlarına yönelik metal güçlendirme derken bir de üzerine LED aydınlatma eklenince görünüm anlamında gayet güçlü bir oyuncu ortaya çıkmış, ekstra LED şerit desteğiyle de pencereli kasaya sahip kullanıcıların dikkatini çekecek cinsten bir anakart.Hızaşırma kabiliyetlerini sınamak için test sistemimizde Intel’in Broadwell Extreme serisi i7 6900K’sını kullandık, 14nm mimarili 8 çekirdek 16 izlekli işlemci 20MB gibi dev bir önbelleğe sahip, tüm bu paket 140TDP değerine sahip.