Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    FIFA severlere müjde: EA Play, PlayStation'a özel 39 TL oldu

    Electronic Arst'ın abonelik hizmeti EA Play, Playstation platformuna özel büyük bir indirime girdi. EA Play ile birlikte servisteki tüm popüler oyunları oynayabilmek mümkün.

    FIFA severlere müjde: EA Play, PlayStation'a özel 39 TL oldu Tam Boyutta Gör
    Electronic Arts, on yıl önce tanıttığı abonelik temelli oyun servisi EA Play için sürpriz bir indirim sunuyor. Xbox Game Pass ve Ps Plus tarzı bir servis olan EA Play, Playstation 5 ve 4'e özel kısa süreliğine aylık 39 TL fiyatla sunuluyor. 

    EA Play, ilk aya özel 39 TL

    EA Play, hizmette benzeri görülmemiş bir indirimle 10. yıl dönümünü kutluyor. Normalde ayda 5,99 dolara gelen EA Play, PS Store'da kısa süreliğine yalnızca 0,99 dolara yani 39,99 TL'ye düştü. Ancak bu fırsatın, geri dönen veya yeni üyeler için geçerli olduğunu belirtelim. Yani hâlihazırdaki aboneler yararlanamıyor. İlk aydan sonra ise standart abonelik ücreti ödemeye devam edebilirsiniz. 

    Öte yandan EA Play'in aylık ücreti ise 219.99 TL. Fakat yeni yapılan kampanya sayesinde aylık abonelik ücreti ilk ay için 39 TL seviyesine indirilmiş durumda. Ayrıca buradan ulaşabileceğiniz kampanya, 10 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi EA Play, Tıpkı Game Pass veya PS Plus abonelikleri gibi aylık ücret karşılğında Electronic Arts oyunları içeren bir kütüphane sunuyor. Üyeliğiniz devam ettikçe de eklenen tüm oyunları deneyimleyebiliyorsunuz. EA Play’de Dead Space, Star Wars oyunları, Battlefield, Need for Speed ve FC 25'e kadar yüzlerce oyun mevcut. 

    EA Play indirim
    EA Play İndirimli Fiyatı Normal Fiyatı
    1 Aylık 39.99 TL 219.99 TL
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ferrari'nin yeni canavarı Amalfi ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    taraklı ayaklar için krampon önerisi lustral mucizesi fiat linea 1.3 multijet çekiş sorunu binance nasıl kullanılır popeyes chipotle sos

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 30 Pro
    Tecno Spark 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15
    MSI THIN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum