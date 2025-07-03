FIFA severlere müjde: EA Play, PlayStation'a özel 39 TL oldu

EA Play, ilk aya özel 39 TL
EA Play, hizmette benzeri görülmemiş bir indirimle 10. yıl dönümünü kutluyor. Normalde ayda 5,99 dolara gelen EA Play, PS Store'da kısa süreliğine yalnızca 0,99 dolara yani 39,99 TL'ye düştü. Ancak bu fırsatın, geri dönen veya yeni üyeler için geçerli olduğunu belirtelim. Yani hâlihazırdaki aboneler yararlanamıyor. İlk aydan sonra ise standart abonelik ücreti ödemeye devam edebilirsiniz.
Öte yandan EA Play'in aylık ücreti ise 219.99 TL. Fakat yeni yapılan kampanya sayesinde aylık abonelik ücreti ilk ay için 39 TL seviyesine indirilmiş durumda. Ayrıca buradan ulaşabileceğiniz kampanya, 10 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi EA Play, Tıpkı Game Pass veya PS Plus abonelikleri gibi aylık ücret karşılğında Electronic Arts oyunları içeren bir kütüphane sunuyor. Üyeliğiniz devam ettikçe de eklenen tüm oyunları deneyimleyebiliyorsunuz. EA Play’de Dead Space, Star Wars oyunları, Battlefield, Need for Speed ve FC 25'e kadar yüzlerce oyun mevcut.
|EA Play
|İndirimli Fiyatı
|Normal Fiyatı
|1 Aylık
|39.99 TL
|219.99 TL