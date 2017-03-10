MSI'a PCMag Okuyucularından 2017'de arka arkaya 2. Kez "En İyi Windows" Ödülü

Öncü Gaming markası olarak MSI notebooklar, oyuncular için her zaman ilk tercih olmaya devam ediyor. Deneysel ve benzersiz tasarımlara sahip güçlü Gaming laptopları ile MSI, farklı boyutlarda oyuncuların ihtiyaçlarına hitap eden ilk marka. Bu yıl MSI, ABD'de en çok itibar gören bilgisayar dergilerinden biri olan ve her yıl okuyucu anketlerini istatistiklerle paylaşan PCMag okuyucuları tarafından seçilen "En iyi Windows Laptop" ödülüne arka arkaya iki kez layık görüldü. MSI, Windows laptoplar arasında açık ara önde geldi ve tavsiye edilme oranında da dikkat çekici bir artış yaşadı. Dahası, belirgin güvenilirliği ile MSI en yüksek memnuniyet oranına sahip. Bu sonuç, MSI'ın oyuncular arasında büyük bir marka olmasının yanında, yenilikçilik, çaba ve güvenilirlik özellikleri ile genel kullanıcı için de en iyi Windows laptopları sunduğunu açıkça gösteriyor.

RAKİPLERİMİZE KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜMÜZÜN SIRRI

MSI GAMING ÖZELLİKLERİ



MSI, oyun endüstrisini çok iyi okuyabilme yeteneğine sahip. Ayrıca oyuncuların deneyimini göz önünde tutarak ve onlarla fikir paylaşımında bulunarak "Oyuncular için yalnızca oyuncular tasarım yapabilir" teorisini takip ediyor ve oyuncuların ihtiyaçlarını 5 ana bölüme ayırıyor:

PERFORMANS: En yeni Super RAID 4, PCIe GEN3 x4 SSD, DDR4-2400 bellek, Cooler Boost teknolojileri ve Thunderbolt 3 ile MSI laptoplar oyunculara son derece akıcı ve güçlü bir oyun deneyimi sunar.

En yeni Super RAID 4, PCIe GEN3 x4 SSD, DDR4-2400 bellek, Cooler Boost teknolojileri ve Thunderbolt 3 ile MSI laptoplar oyunculara son derece akıcı ve güçlü bir oyun deneyimi sunar. GÖRÜNTÜ: Dünyanın ilk 120Hz Paneli, 4K LCD ekran, Matrix Display ve True Color teknolojisi ile oyuncular en canlı ve en iyi görüntü deneyimini yaşar.

Dünyanın ilk 120Hz Paneli, 4K LCD ekran, Matrix Display ve True Color teknolojisi ile oyuncular en canlı ve en iyi görüntü deneyimini yaşar. AUDIO: Breakthrough Nahimic 2+, Nahimic VR, and Hi-Res Audio bring the most delicate, detail, high-quality audio and voice when gaming or having VR experience.

Breakthrough Nahimic 2+, Nahimic VR, and Hi-Res Audio bring the most delicate, detail, high-quality audio and voice when gaming or having VR experience. DENETİM: Dragon Center (mobil uygulaması da mevcut), SteelSeries klavye, SteelSeries Engine 3 ve hatta dünyanın ilk Cherry MX Speed Sliver klavye anahtarları ile hem bilgisayarınız üzerinde, hem de oyunlarda denetiminiz her zamankinden daha yüksek.

Dragon Center (mobil uygulaması da mevcut), SteelSeries klavye, SteelSeries Engine 3 ve hatta dünyanın ilk Cherry MX Speed Sliver klavye anahtarları ile hem bilgisayarınız üzerinde, hem de oyunlarda denetiminiz her zamankinden daha yüksek. YAYIN AKIŞLARI: Killer DoubleShot Pro ve XSplit Gamecaster ile gelen MSI notebooklar en kararlı, hatasız ve akıllı bir internet bağlantısına sahip.

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MSI, oyun enstrumanları geliştirme ve tasarımı vizyonuna son derece bağlıdır. Şirket teknolojinin sınırlarını 10 yıldan daha uzun süredir zorluyor. Global zeminde oyuncuların ihtiyaçlarına yanıt vermek için her çabayı gösterirken, dünyanın en iyi ve en çok takip edilen oyuncularına ve eSpor etkinliklerine sponsor olarak Elektronik Sporlar için de bol miktarda kaynak ve zaman ayırıyor. Bu sayede yüksek kaliteli ve yüksek performanslı bir notebook seçerken oyuncuların aklına gelen ilk marka MSI oluyor. MSI, notebook üretim sürecini garantilenen kalite ile taçlandırıyor ve en yeni teknolojilere ait notebookları doğru sınıflandırılmış ürün serileri ve güçlü oyun özellikleri ile sunuyor. MSI markasını rakiplerine karşı üstün kılan özelliklerin başında bunlar geliyor.