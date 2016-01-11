MSI'ın 2016 model yeni anakartları mercek altında

MSI anakart ürün gamını yeniledi. Intel'in Skylake tabanlı 6. nesil Core işlemci ailesi için farklı çipsetlere sahip yeni anakart modellerine yakından bakıyor, ilk değerlendirmelerimizi yapıyoruz.

Yeni yıl ile birlikte ürün gamında güncellemeye giden MSI, Intel'in Z170 ve B150 çipsetlerini kullanan yeni anakart modellerini tanıtırken, en güçlü anakart modeli olan X99 Godlike modelini de yeniledi. 2016 model MSI anakartlara yakından bakıyor, yenilikleri yorumluyoruz.