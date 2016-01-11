Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

MSI'ın 2016 model yeni anakartları mercek altında

3 yıl
49,7b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI anakart ürün gamını yeniledi. Intel'in Skylake tabanlı 6. nesil Core işlemci ailesi için farklı çipsetlere sahip yeni anakart modellerine yakından bakıyor, ilk değerlendirmelerimizi yapıyoruz.
Yeni yıl ile birlikte ürün gamında güncellemeye giden MSI, Intel'in Z170 ve B150 çipsetlerini kullanan yeni anakart modellerini tanıtırken, en güçlü anakart modeli olan X99 Godlike modelini de yeniledi. 2016 model MSI anakartlara yakından bakıyor, yenilikleri yorumluyoruz.
  

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Anakartı tutuş şeklin ve yüzünün aldığı hal ile böyle bir caps ortaya çıkarttım Erdi başkan, kızmasın umarım


Videoyu da izleyelim bakalım


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Anakartı tutuş şeklin ve yüzünün aldığı hal ile böyle bir caps ortaya çıkarttım Erdi başkan, kızmasın umarımVideoyu da izleyelim bakal...
Devamını Gör
Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yeur 3 yıl
Oldum olası ısınamadım şu markaya.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Donmez82 2 yıl
Msi çok kaliteli ürünler üretiyor. Sözde overclocka da destek veriyor ama anakartınız bozulduğu zaman kullanıcı hatası diyorlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wascure 2 yıl
z170m mortar
vatanbilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gulsmmm 2 yıl
Micro ATX olarak başka hangi ürünleri satılıyor. Piyasada birtek Asus Maximus Gene var sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mustafa Kadir 3 yıl
MSI yeni ürün çıkartmadan önce teknik servis rezaletini gidersin. Ucuz ürün satışını teknik servis ile iyice baltalıyorlar ne yazıkki.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanbalcı82 3 yıl Mustafa Kadir
ne gibi sorun yasadın,hangi model?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamza1912 3 yıl
Arkadaşlar konu bu değil ama aradığım cevabı bulamadım bilen biri varsa yazabilirmi pc deki foxconn marka anakartım anlık elektrik gidip gelmesi yüzünden bozuldu aynı model 2. el anakart daha aldım akım korumalı priz olmasına rağmen 2 ay sonra oda bozuldu 3. anakartı asus marka aldım monte ederken psu nun fanının dönmediğini farkettim bozuk fanı söküp anakartın yanında hediye gelen fanı uydurdum çalışıyor 1 aydır sıkıntı yok sizce elektrikten mi oldu acaba psu fanı bozulunca anakartı o mu yaktı foxconn anakart full çalışıyor ama ekrana görüntü gelmiyor ikisi şuan bende denedim yine görüntü yok chipset arızası yüzündenmiş asus anakartım da bozulurmu yakında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Osakawa 3 yıl
WoXeD
soketlerin kaplanması görüntü olarak güzel tamamda o slotlara yük plastikten binmiyorki?anakarta lehimlenen kısımlarına biner yük.e bakıyorum üzerindeki metal kaplama anakartada montelenmemiş.zaten ram slotlarınada uygulamaları olayın balon olduğunu gösteriyor.biz bunu yaptık babuşlar,hoş görünmüyormu yeaa de tamam.ama insanın aklıyla dalga geçmek niye?o pcix slotlarını alıp eliyle dar eksenden kırana o anakartların hepsini alırım.2kglik kart pci slotu kıracakmışta bık bık bık he hü :D

hocam yakında anakartın tamamını çelikten yapıp 15kglik anakartı 5000 bin tlye satarlar zaten :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jam Gaming 3 yıl
adamlar uzun zaman sonra donanım ile ilgili video cekiyorlar,pişman etmeyin

elllerinize saglık Erdi Bey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Osakawa 3 yıl
hocam biraz daha yavaş konuş yahu,birde kelimeleri yuvarlamışsın ağzında, iyice hiç bir şey anlamadım. ne dediler fuarda 10 dakika içerisinde fuar kapanacak falan mı dedilerde at koşturuyo gibi tanıttın herşeyi öyle. biraz yavaş yahu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
kule_genclik
7-8 kere gadalayk diyorsun ya orasi aklima kazindi
hayir bakiyorum godlike yaziyor

Yemin ediyorum ki onu yazmak için bu sayfayı aradım buldum. Nasıl uyuz oldum anlatamam. Hadi Erdi'yi tanımasam, İngilizce bilmiyor diyeceğim. Adamın 100 tane videosu var. O kadar yurtdışına gidip geldi. Koskoca Godlike'ı nasıl Gadalayk diye okur anlamıyorum. Videoyu indirip "GADALAYK" diye isimlendirip sakladım. Yıllar sonra bir gün "Erdi'nin de böyle saçmaca GADALAYK dediği bir videosu vardı." deyip izlemek için. Her gadalayk dediğinde daha bir uyuz oldum...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHARINGAN 3 yıl
Erdi kamera karşısında çok heycanlanıyorsun . hala çok hızlı konuşuyorsun biraz yavaş konuş söylediklerin daha net anlaşılacak. Mesut Çevik gerçekten en iyi sunum yapan kişi. bi bak kendi videolarınızı biraz karşılaştırın..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
6.cadde 3 yıl
Lehim olayi anakartlarda bitmeli artik.
Soket flex tarzi biseyler olmali. Bozulan anakartlarin ekran kartlarinin cogu lehimlerdeki mikro catlaklardan dolayi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
05:46
Bu bilgisayarın 8 tane ekran kartı var: ASRock H110 Pro BTC+
28,2b izlenme · 1 yıl
08:01
Intel'in korkulu rüyası: 16 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper
27,2b izlenme · 1 yıl
10:48
AMD'nin yeni canavarları için heybetli anakart: Gigabyte X399 Aorus
8,8b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,7b izlenme · 1 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
07:03
MSI'dan çılgın anakart: İlklerin modeli Z270 Godlike
7,8b izlenme · 1 yıl
06:50
AMD'nin 16 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemcisi elimizde: Canavar!
35b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
07:02
MSI X299 SLI Plus incelemesi "Odağı belli, segmentinde hesaplı anakart"
58,9b izlenme · 1 yıl
10:26
Overclock uzmanı çılgın anakart: EVGA X299 Dark
17,7b izlenme · 1 yıl
07:01
AMD Ryzen için heybetli anakartlar: X399 ve X370 Mini-ITX
19b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
08:17
Gigabyte'ın yeni anakartı görsel şov yapıyor
25,6b izlenme · 1 yıl
06:38
Nihayet! AMD Ryzen için Mini-ITX anakart
14,1b izlenme · 1 yıl
05:09
Intel'in en hızlı işlemcileri için yeni nesil anakartlar
32,1b izlenme · 1 yıl
04:21
MSI'ın yeni oyun bilgisayarı: Infinite A
28,7b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim