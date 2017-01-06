MSI'ın çılgın dizüstü bilgisayarları mercek altında

2017 ile birlikte yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modellerini güncelleyen MSI, ekran teknolojilerinden yüksek ses kalitesine kadar pek çok farklı alanda yenilikler yaptı, işte detaylar!

as Vegas'daki Tüketici Elektroniği Fuarı'nın yıldız firmalarından biri de MSI. Pek çok yeni ürünle fuarda boy gösteren MSI'ın, bu video kapsamında yeni nesil dizüstü bilgisayarlarını mercek altına alıyoruz.



İlk durağımız GT83 VR. Gelin biz ona kısaca titan diyelim. Yüksek performanslı işlemcisi, GeForce GTX 1080 ekran kartının iki tanesi ve RAID konfigürasyonunda çalışan çoklu depolama sürücüsü gibi donanımlara ek olarak iri cüssesisyle performanstan taviz vermeyen, egosu yüksek pek çok masaüstü bilgisayarı özgüven eksikliği yaşatan iddialı bir model diyebiliriz .



Yeni yıl ile birlikte Titan da güncellendi pek tabi ki. 7. nesil Intel işlemcilere kavuşan bilgisayarda dikkatimi çeken asıl güncelleme ise klavye tarafında karşımıza çıkıyor. Siviç sistemi güncellenen klavyede artık Cherry Silver anahtar kullanılıyor. Oyun klavyelerinin vazgeçilmezi Cherry RED ile benzer doğrusallıkta olan yeni anahtarın, en önemli özelliği çok hızlı olması. Harekete geçirme gücü sadee 45 gram olan anahtarla birlikte klavye çok çok daha keyifli olmuş. Üstelik SteelSeries imzası taşıyan RGB aydınlatma sistmemine sahip olan kavyeyi yazılım arayüzünde kişiselleştirmek de mümkün.



Titan'daki diğer önemli güncelleme ise ses tarafında. MSI'a göre bu bilgisayar dünyanın ilk 32-bit ses yongasına sahip dizüstü bilgisayarı. ESS'nin Sabre serisi en güçlü dijital analog dönüştürücüsüne sahip olan bilgisayar, bu sayede rakiplerine kıyasla daha yüksek dinamik aralık, daha iyi sinyal gürültü oranı ve çoklu ortam yeteneği sunabiliyor. Sol taraftaki özel bağlantı noktasıyla kullanılan özellik için, farkı anlamanın en kolay ve etkili yolu kulallık kullanmak olacaktır. Ses tarafında ayrıca Nahimic VR yazılımsal iyileştirme özelliği de var.



Sıradaki modelimiz GT73 VR ama biz ona küçük Titan diyebiliriz çünkü az önce anlattığım modele göre ekran boyutu 18.4-inç değil, 17.3-inç. Ekranla başlamam güzel oldu çünkü bu bilgisayarın 2017 versiyonundaki en dikkat çekici güncelleme, 120Hz tazeleme hızı sunan ekranla geliyor olması. Aslına bakılırsa Asus'da da benzer bir model var ancak MSI'ın dediğine göre Asus'daki IPS panelin tepki süresi 20 milisaniyeler civarında, kendi modellerinde ise kullanılan TN panelin 5ms tepki süresiyle geldiğini söylüyorlar. Üstelik MSI en yüksek kalitede TN panel tercih ettiğini, özellikle siyah gösterim başarımının pek çok dizüstü bilgisayardaki IPS panelden daha iyi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Nvidia G-Sync desteği de sunan ekran dışında yüksek performans işlemci ve ekran kartı seçenekleri de yerini koruyor.



MSI'ın iddialı olduğu bir başka alan ise dizüstü bilgisayarlarının VR performansı. Demosu yapılan bilgisayarda çalıştırılan 3DMark paketinin VR testinde en yüksek skora ulaşan MSI, soğutma ve hız aşırtma yeteneklerine büyük önem vererek bu başarıyı elde ettiğini söylüyor. Test sonucunu görüdğümüz bilgisayar, işlemci frekansını 4.2GHz'lere kadar otomatik olarak çıkartabiliyor. Yüksek hızlarda kararlılıktan taviz vermeden performansı korumak içinse her biri düşük profilli 41 yapraktan oluşan üç adet fan ve çok sayıda bakır ısı borusu kullanan soğutma sistemi hayati öneme sahip.



Burada göstereceğim son model ise GT63 VR olacak. Beni son dönemde en çok heyecanlandıran dizüstü bilgisayarlardan biri diyebileceğim bu model. 1.9 Kilo civarında ağırlığa ve 20mm'nin altında kalınlığa sahip olan bu bilgisayar, 4K ekran, Core i7-7700HQ işlemci, GTX 1060 ekran kartı, 32GB RAM ve 1TB SSD gibi donanımsal özelliklerle geliyor.

En yüksek taşınabilirlik seviyesinde performanstan taviz vermek istemeyenler için müthiş bir sistem olduğu kesin. Çok sayıda ince detaya sahip olan bilgisayarlda, alt kısmın mikrofiber tekstil malzemesi ile kaplanarka yoğun kullanımda ısının rahatsızlık vermesi de engellenmiş.



Evet arkadaşlar her biri heyecan verici yeni nesil MSI dizüstü bilgisayarları öne çıkan özellikleriyle görmüş olduk. MSI standından videolarımız devam edecek. Ben Erdi Özüağ, bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.

