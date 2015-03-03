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MWC 2015: LG G Flex 2

4 yıl
26,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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MWC 2015 etkinliğinde LG'nin yeni kavisli telefonu G Flex 2 yi sizler için deniyoruz.

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RealSchule 4 yıl
tasarım olarak müthiş telefonlar fakat diğerarkadaşların da söylediği gibi Samsung 7420 ile çıtayı 2 kademe yukarıya taşıdı, S810 7420'ye göre resmen ölü doğdu. Kesinlikle Samsung almam diyordum fakat ben bile hayran kaldım Exynos 7420. Touchwiz'e inat alıp custom romlar ile kullanırım.
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DH Misafiri 4 yıl
ya arkadaşlar bu telefonun fiyatı hala belli değil mı ne zaman satışa çıkıyor hiç bilgisi olan yok mu yani türkiye için
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^7pMş^ 4 yıl
Bu lg telefonlar hep kamerada Sınıfta kalıyor ya
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trakyAli-1986 4 yıl ^7pMş^
^7pMş^
Bu lg telefonlar hep kamerada Sınıfta kalıyor ya

Herşeyi tam olsa fiyatı uygun olmaz eksiklerini fiyatının uygunluğu ile kapatıyor.
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trakyAli-1986 4 yıl
G flex güzel cihaz kullanıyorum. Ortalama 8saat ekran süresi kullanıma bağlı olarak 40 saat ve üzeri kullanım süresi mevcut.

Ekran 720p ama görenler hayran kalıyor. İstanbul gıbı yerde ekran koruyucu kapak soruyorsun adamlar cihazı tanımıyor.

Bilenlerde cihazı hala 2bin tl ve üzeri sanıyorlar. Bu akıllı cıhazlara 2k ekran falan yok 60bin alıyormuş falan bunların bana karşı pek önemi yok. G pro da var bende biri fhd biri 720p ben fark göremiyorum hatta g flex daha canlı renklere sahip gibi.

Olayı oyle bir noktaya getirdilerki sanki telefon değil konsol alıyoruz. Sanki uygulamalar oyunlar pc yada konsol ayarında yada telefonda render yapıyoruz. Teknolojik gelişim iyidir de YouTube facebook whatsapp twiter ile gününü geçirenler için yüksek donanım ne kadar gerekli tartışılır.
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DH Misafiri 4 yıl
ya arkadaşlar bu telin türkiyr fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgisi olan yok mu s6 bile 2 ay sonra tanıtıldı nerdeyse fiyatı netleşti
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Fell on Black Days 4 yıl
Qualcomm bitmiş
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Nevfel 4 yıl
Qualcomun s810 piyasaya çıkmadan hızla s820 tanıtmasının sebebi bu olsa gerek. Samsung ezip geçmiş resmen 2k çözünürlükte olmasına rağmen. Demek 1080p de 80-90 bin arasında sonuç alabilir Exynos 7420.
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aktivist-X 4 yıl
Çok güzel telefon ilk flex büyüktü bu sefer küçültülerek daha alınası olmuş. G4 için de büyük beklenti sağlıyor.
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Marrusia 4 yıl
Adamlar buna guzel diyor ayni fiyatta orta seviye telefon alicaklar s6 varken :)

Artik 50 K orta cunku s6 edge 70 k aliyor :)

S810 kullananlara aciyorum yazik ya pisirip pisirip onlerine koyuyor bunlarda el mahkum aliyor

20 NM de soba gibi isinin dogalgaz yok iyi iste
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No Way Out 4 yıl
Tasarımı s6 ve s6 edge'e(aka s3) göre çok daha iyi.
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