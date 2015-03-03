MWC 2015: LG G Flex 2

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
MWC 2015: LG G Flex 2
4 yıl
26,3b
1
Cep Telefonları
1959
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
MWC 2015 etkinliğinde LG'nin yeni kavisli telefonu G Flex 2 yi sizler için deniyoruz.
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
RealSchule
4 yıl
editörün seçimi
tasarım olarak müthiş telefonlar fakat diğerarkadaşların da söylediği gibi Samsung 7420 ile çıtayı 2 kademe yukarıya taşıdı, S810 7420'ye göre resmen ölü doğdu. Kesinlikle Samsung almam diyordum fakat ben bile hayran kaldım Exynos 7420. Touchwiz'e inat alıp custom romlar ile kullanırım.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
ya arkadaşlar bu telefonun fiyatı hala belli değil mı ne zaman satışa çıkıyor hiç bilgisi olan yok mu yani türkiye için
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
^7pMş^
4 yıl
editörün seçimi
Bu lg telefonlar hep kamerada Sınıfta kalıyor ya
1 Yanıt
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
trakyAli-1986
4 yıl
editörün seçimi
^7pMş^
^7pMş^
Bu lg telefonlar hep kamerada Sınıfta kalıyor ya
Herşeyi tam olsa fiyatı uygun olmaz eksiklerini fiyatının uygunluğu ile kapatıyor.
1 Yanıt
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
trakyAli-1986
4 yıl
editörün seçimi
G flex güzel cihaz kullanıyorum. Ortalama 8saat ekran süresi kullanıma bağlı olarak 40 saat ve üzeri kullanım süresi mevcut.
Ekran 720p ama görenler hayran kalıyor. İstanbul gıbı yerde ekran koruyucu kapak soruyorsun adamlar cihazı tanımıyor.
Bilenlerde cihazı hala 2bin tl ve üzeri sanıyorlar. Bu akıllı cıhazlara 2k ekran falan yok 60bin alıyormuş falan bunların bana karşı pek önemi yok. G pro da var bende biri fhd biri 720p ben fark göremiyorum hatta g flex daha canlı renklere sahip gibi.
Olayı oyle bir noktaya getirdilerki sanki telefon değil konsol alıyoruz. Sanki uygulamalar oyunlar pc yada konsol ayarında yada telefonda render yapıyoruz. Teknolojik gelişim iyidir de YouTube facebook whatsapp twiter ile gününü geçirenler için yüksek donanım ne kadar gerekli tartışılır.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
ya arkadaşlar bu telin türkiyr fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgisi olan yok mu s6 bile 2 ay sonra tanıtıldı nerdeyse fiyatı netleşti
Yanıtla
+-1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Fell on Black Days
4 yıl
editörün seçimi
Qualcomm bitmiş
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Nevfel
4 yıl
editörün seçimi
Qualcomun s810 piyasaya çıkmadan hızla s820 tanıtmasının sebebi bu olsa gerek. Samsung ezip geçmiş resmen 2k çözünürlükte olmasına rağmen. Demek 1080p de 80-90 bin arasında sonuç alabilir Exynos 7420.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
aktivist-X
4 yıl
editörün seçimi
Çok güzel telefon ilk flex büyüktü bu sefer küçültülerek daha alınası olmuş. G4 için de büyük beklenti sağlıyor.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Marrusia
4 yıl
editörün seçimi
Adamlar buna guzel diyor ayni fiyatta orta seviye telefon alicaklar s6 varken :)
Artik 50 K orta cunku s6 edge 70 k aliyor :)
S810 kullananlara aciyorum yazik ya pisirip pisirip onlerine koyuyor bunlarda el mahkum aliyor
20 NM de soba gibi isinin dogalgaz yok iyi iste
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
No Way Out
4 yıl
editörün seçimi
Tasarımı s6 ve s6 edge'e(aka s3) göre çok daha iyi.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Daha Fazla Yok:
Siz eklemeye ne dersiniz?
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,2b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12b izlenme · 2 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,5b izlenme · 1 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,2b izlenme · 2 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
11,3b izlenme · 18 sa.
yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
Herşeyi tam olsa fiyatı uygun olmaz eksiklerini fiyatının uygunluğu ile kapatıyor.
Ekran 720p ama görenler hayran kalıyor. İstanbul gıbı yerde ekran koruyucu kapak soruyorsun adamlar cihazı tanımıyor.
Bilenlerde cihazı hala 2bin tl ve üzeri sanıyorlar. Bu akıllı cıhazlara 2k ekran falan yok 60bin alıyormuş falan bunların bana karşı pek önemi yok. G pro da var bende biri fhd biri 720p ben fark göremiyorum hatta g flex daha canlı renklere sahip gibi.
Olayı oyle bir noktaya getirdilerki sanki telefon değil konsol alıyoruz. Sanki uygulamalar oyunlar pc yada konsol ayarında yada telefonda render yapıyoruz. Teknolojik gelişim iyidir de YouTube facebook whatsapp twiter ile gününü geçirenler için yüksek donanım ne kadar gerekli tartışılır.
Artik 50 K orta cunku s6 edge 70 k aliyor :)
S810 kullananlara aciyorum yazik ya pisirip pisirip onlerine koyuyor bunlarda el mahkum aliyor
20 NM de soba gibi isinin dogalgaz yok iyi iste