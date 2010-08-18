Mach Xtreme MX-FX 64GB USB 3.0 Flash Bellek video inceleme

Mach Xtreme'in USB 3.0 destekli 64GB kapasiteli Flash Belleği test masamızda

Bünyesinde Leadtek'in tepe yöneticileri ve eski OCZ mühendislerini barındıran MAch Xtreme, henüz yeni bir firma olsa da bilgi birikimi konusunda eksiği bulunmayan bir üretici. RAM ve flash depolama ürünleri üzerine odaklanan Mach Xtreme, MX-FX'de yüksek kapasiteyi USB 3.0'ın yüksek hızıyla buluşturmuş.