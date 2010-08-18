Mach Xtreme MX-FX 64GB USB 3.0 Flash Bellek video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Mach Xtreme'in USB 3.0 destekli 64GB kapasiteli Flash Belleği test masamızda
Bünyesinde Leadtek'in tepe yöneticileri ve eski OCZ mühendislerini barındıran MAch Xtreme, henüz yeni bir firma olsa da bilgi birikimi konusunda eksiği bulunmayan bir üretici. RAM ve flash depolama ürünleri üzerine odaklanan Mach Xtreme, MX-FX'de yüksek kapasiteyi USB 3.0'ın yüksek hızıyla buluşturmuş.
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Harici HDD varken bunlara gereksinim duymuyorum. Her ne kadar aktarım hızları daha iyi de olsa...