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Mach Xtreme MX-FX 64GB USB 3.0 Flash Bellek video inceleme

8 yıl
59,9b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mach Xtreme'in USB 3.0 destekli 64GB kapasiteli Flash Belleği test masamızda

Bünyesinde Leadtek'in tepe yöneticileri ve eski OCZ mühendislerini barındıran MAch Xtreme, henüz yeni bir firma olsa da bilgi birikimi konusunda eksiği bulunmayan bir üretici. RAM ve flash depolama ürünleri üzerine odaklanan Mach Xtreme, MX-FX'de yüksek kapasiteyi USB 3.0'ın yüksek hızıyla buluşturmuş.


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DH Misafiri 7 yıl
evet anladığım kadarıyla özellikle usb 3,0 destekli bir flash disk kullandığımızda,bilgisayarında bu özelliği desteklemesi gerekiyormuş
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brev 7 yıl
Fiyat ne acaba?
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DH Misafiri 8 yıl
oldukça iyimiş eğer Mach Xtreme'in USB 3.0 destekli 64GB kapasiteli Flash Belleğini 256 GB ye çıkartırlarsa kesinlikle alıtorum sonraki durak 1 TB lik usb :)
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DH Misafiri 8 yıl
GoldPunch arkadaşımın gibi External(Harici) diskleri öneririm. Boyutları giderek küçülüyor. En son 1,8 inch boyutlara kadar indi sanırım. Daha fazla veri saklama imkanı sunuyor. USB 3.0 yeni ve yaygın olmayan bir teknolojik yenilik. Harici ve Sata desteği olan ürünleri incelemenizde fayda var diye düşünüyorum
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DH Misafiri 8 yıl
Bioxcin kullan Mesut abi.
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GoldPunch 8 yıl
Teşekkürler.

Harici HDD varken bunlara gereksinim duymuyorum. Her ne kadar aktarım hızları daha iyi de olsa...
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ÇayLaK KRaL 8 yıl
Yaklaşık 2 katı 2.0'ın. İyiymiş.
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